周處除三害爆紅懶人包　陸網民翻牆睇刪減片段　阮經天一事登熱搜

由導演黃精甫執導犯罪電影《周處除三害》在台灣創下4,700萬票房成績，未料3月1日進軍Netflix串流平台、中國院線後，不只拿下台灣Top10電影冠軍，同時中國票房也突破1.33億，礙於部分片段過於血腥暴力遭到事前刪減，《周楚除三害》「沒有閹割版本」也引發中國網友翻牆觀賞討論。



《周處除三害》網路口碑爆棚！血腥畫面遭刪剪網翻牆搶看

電影《周楚除三害》自去（2023）年在台灣上映後好評不斷，警匪追逐戰、邪教元素搭配阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁及謝瓊煖等重量級卡司，不僅在《DailyView網路溫度計》華語片網路口碑排行榜位居第4名，在文章「不敢相信！2023年必看十大熱門國片 《鬼家人》、《做工的人》口碑爆棚」也拿下第7名網路好評。

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《周處除三害》3月1日正式於Netflix上線，同時也宣布在中國電影院上映，不過片商在2月24日至2月25日搶先在北京、上海、深圳、廣州、成都、武漢、重慶、杭州、西安及長沙播映，疑似有觀眾認為部分畫面過於殘暴血腥，有電影院接獲片商通知，全國公映版本將更換節目盤並刪減令人不適畫面。

消息曝光後，不少中國影迷紛紛翻牆搜尋刪減片段，此畫面正是阮經天飾演的陳桂林拿著槍闖進新心靈舍，先是殺掉尊者林祿和（陳以文飾演），不過陳桂林發現大家仍不為所動，為了徹底剷除該宗教團體，決定給予剩餘信徒1分鐘的時間離開現場，否則一率格殺勿論。

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中國網友對於刪剪片段評價，「這個鏡頭刪了可惜了，可以封神的構圖」，還有不少人稱讚，「暴力美學感，太喜歡這段了」、「這部電影打趴跨年檔，阮經天演技在線，穿那個西裝太帥了」、「這個圖看上去就特別有宗教感，上面站著是所謂神，下面躺著才是地獄」、「29號去影院看的閹割版電影，對著神棍畫像腦補槍擊場面」、「這個畫面真的好有油畫質感，看見的當下不由自主就想到《最後的審判》」。

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《周處除三害》帶動阮經天討論！網翻經典綜藝梗竟出自於他

《周楚除三害》上映後，不僅獲得豆瓣8.2分高分好評，1號也獲得當日票房4,834萬、累積票房則突破1.33億的好成績，成為同檔期票房、上座率雙日冠軍，同時帶動男主角阮經天討論。

《周楚除三害》獲得豆瓣8.2分高分好評。（截圖）

有網友特別挖出阮經天先前穿上空姐服裝登上真人秀節目《了不起的挑戰》畫面，面對客人喝水、喝可樂的要求，只能無奈透露「好生氣哦，可還是要保持微笑」，讓不少人驚呼原來經典綜藝梗是出自於阮經天，「阮經天好生氣可還是要保持微笑」也直接登上微博熱搜排行榜。

《周楚除三害》帶動阮經天討論，有網友挖出經典綜藝梗竟是來自阮經天在實境節目《了不起的挑戰》對話內容。（節目截圖）

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