《我的荒糖戀愛》丁海寅殺不殺初戀女友？　觀眾淚崩：虐到哭爆

由丁海寅、河瑛（又譯：河瑛）主演的Netflix原創韓劇《我的荒糖戀愛》本月初上架後迅速登上平台全球非英語電視節目榜第一位，成績亮麗。過往以溫柔形象著稱的丁海寅，這次首度挑戰隱藏秘密的拳擊教練兼前黑道成員「張泰河」，因接獲組織命令要殺失憶的初戀女友、任職檢察官的「高恩思」（河瑛飾），兩人展開一場賭上性命的同居生活，殘酷的宿命抉擇讓劇迷直呼「虐到哭爆」。



由丁海寅、河瑛主演的Netflix原創韓劇《我的荒糖戀愛》登上平台全球非英語電視節目榜第一位。（IG@netflixkr）

丁海寅首度挑戰隱藏秘密的拳擊教練兼前黑道成員「張泰河」，接到組織命令需要刺殺失憶的初戀女友「高恩思」（河瑛飾）。（IG@netflixkr）

暗黑任務遇上命中注定 丁海寅面臨殘酷抉擇

丁海寅在劇中擺脫過去「國民年下男」（姊弟戀男神）的溫柔形象，飾演渴望脫離黑道組織的拳擊教練張泰河。他奉命執行組織的極限任務以換取自由，卻意外發現刺殺目標竟是自己念念不忘的初戀女友，而對方正是首爾中央地檢署檢察官高恩思（河瑛飾）。面臨組織命令與心中至愛的殘酷抉擇，他無法下手，最終決定捏造身份，自稱是女方的男朋友，與失憶的高恩思展開賭上性命的同居生活。

丁海寅奉命執行組織的極限任務以換取自由，卻意外發現刺殺目標竟是自己念念不忘的初戀女友，即現任首爾中央地檢署檢察官高恩思（河瑛飾）。（IG@netflixkr）

丁海寅無法對初戀河瑛下手，最終決定捏造身份，自稱是高恩思的男朋友，與失憶的她展開同居生活。（IG@netflixkr）

謊言與救贖交織 假男友背後展現真實深情

劇情講述原本互相戒備的兩人，在同一屋簷下經歷了許多既幽默又溫馨的日常生活。這段關係雖然建立在謊言之上，卻讓兩人在朝夕相處中逐漸建立起深厚的信任。張泰河在冷酷外表下藏著無微不至的溫柔，而失憶檢察官高恩思也慢慢卸下心防，最終成為真戀人。