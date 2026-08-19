《毛骨悚然的戀愛》梁世宗樣貌輸47歲孔劉　盤點8大花期超長韓星

Netflix浪漫喜劇《毛骨悚然的戀愛》（Spooky in Love）近期熱播，33歲男主角梁世宗臃腫臉龐引發網民熱議，不少觀眾直指其下巴線條轉趨圓潤、少年氣息消退，更被網民拿來與47歲的「大叔」孔劉比較，直指年長14歲的孔劉狀態完勝。韓國演藝圈的確有不少年過35歲甚至年近半百的型男影星，他們憑藉極度自律的日常生活，撐起超長保鮮期，以下盤點8位狀態極佳的熟男天花板！



Netflix浪漫喜劇《毛骨悚然的戀愛》（Spooky in Love）正在熱播，33歲男主角梁世宗臃腫臉寵引發網民熱議。（IG@tvn_drama）

韓國男神的自律有多恐怖？

1.孔劉（47歲）：憑《孤單又燦爛的神—鬼怪》躍升全球頂流，私下是健身房常客，胸腹肌線條與少年感完美結合。

.孔劉早年憑《鬼怪》躍升全球頂流，私下為健身房常客。（IG@louisvuitton）

.孔劉早年憑《鬼怪》躍升全球頂流，私下為健身房常客。（IG@management_soop）

2.李棟旭（44歲）：《孤單又燦爛的神—鬼怪》第二男主角，紅毯男神，長年堅持健身，生圖（未修飾圖片）膚色白皙緊緻，顏值無懈可擊。

.李棟旭作為紅毯男神長年堅持健身，保持身型從不走樣。（IG@leedongwook_official）

3.李準基（44歲）：動作劇代表人物，在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中親口說自己堅持多年飲食管理，盡量少吃米飯與麵粉，靠豆腐與高蛋白維持極低體脂，是超自律的男神代表之一。

李準基在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中說自己堅持多年飲食管理，是超自律的男神代表之一。(IG@actor_jg）

4.李東海（39歲）：Super Junior凍齡代表，長年維持魔鬼級健身習慣，極低體脂盡顯自律魅力。

.李東海作為Super Junior凍齡代表，長年維持魔鬼級健身習慣，極低體脂盡顯自律魅力。(IG@@leedonghae)

5.朴宰範（Jay Park，39歲）：Hip-hop潮流指標兼企業家，長年維持極低體脂與健美身材，近期更積極挑戰HYROX體能賽事，極致自律令人佩服。

朴宰範（Jay Park）Hip-hop潮流指標兼企業家，長年維持極低體脂與健美身材。(IG@moresojuplease)

6.李洙赫（38歲）：模特兒出身的雕刻美男，IG分享大量健身動態，長年維持超高強度健身與低體脂，身材比例極佳。

李洙赫作為模特兒出身的雕刻美男，IG分享大量健身動態，長年維持超高強度健身與低體脂，身材比例極佳。(IG@leesoohyuk)

7.金宇彬（37歲）：模特兒出身，長年保持高強度健身與極佳身形比例，復出後狀態越發沉穩。

.金宇彬早年作為模特兒出身，長年保持高強度健身與極佳身形比例，復出後狀態越發沉穩。(IG@____kimwoobin)

8.李鍾碩（36歲）：身材高大挺拔，憑藉《W兩個世界》獲「撕漫男」稱號。長年規律運動與嚴格的身材管理保持滿滿少年感與完美輪廓。