梁祝·化蝶丨跨世代文化愛情經典登上大銀幕　重塑梁祝浪漫戀曲

由奧斯卡金像動畫《史力加》（Shrek）《捉妖記》（Monster Hunt）許誠毅（Raman Hui）執導，情約千年化蝶重逢，跨越時空重塑「梁祝」浪漫戀曲，最新動畫電影《梁祝·化蝶》（Butterfly Lovers）將於2026年感動獻映。

最新動畫電影《梁祝·化蝶》（Butterfly Lovers）將於2026年感動獻映。（公關提供）

《史力加》之父許誠毅 埋首8年打造浪漫經典

享譽國際的動畫大師許誠毅繼《捉妖記》系列後，蟄伏八年傾力打造全新動畫電影《梁祝·化蝶》。本片完美融入許導獨樹一幟的動畫風格與深厚的東方浪漫色彩，勢必成為下一部震撼大銀幕的動畫浪漫傑作。

作為全球動畫界的領軍人物，許誠毅導演曾擔任夢工廠巨作《史力加》的動畫總監，該片在全球狂攬4.94億美元票房，並榮獲史上首座奧斯卡最佳動畫長片獎；隨後他執導的真人特效鉅製《捉妖記》，更以3.85億美元的驚人票房打破多項紀錄。當年，他憑藉塑造靈動可愛的「胡巴」一角融化了無數觀眾的心；如今，他將以刻畫細膩情感與雕琢震撼視覺的頂尖功力，為這段經典賦予全新生命。

《梁祝·化蝶》除了延續許導絕美的視覺特效外，更將華人世界家喻戶曉、哀怨動人的經典《梁祝小提琴協奏曲》完美融入其中。這段驚豔世界的傳世旋律，與現代精湛的動畫技術交織碰撞，為這段雋永的浪漫史詩注入了全新的靈魂，定能為觀眾帶來一場跨越世代、深刻共鳴的視聽盛宴。

《梁祝·化蝶》除了延續許導絕美的視覺特效外，更將華人世界家喻戶曉、哀怨動人的經典《梁祝小提琴協奏曲》完美融入其中。（公關提供）

從《捉妖記》奇幻鉅製到《梁祝·化蝶》古典浪漫

許誠毅導演作為創下票房紀錄的《捉妖記》系列核心推手，影迷們一直非常期待《捉妖記3》，他娓娓道來轉而挑戰《梁祝》這個家喻戶曉的中國傳統浪漫經典的箇中原因︰「其實大家問得最多的確實是《捉妖記3》。我很愛胡巴，奇幻世界帶給我很大的創作快樂。但這幾年，我心裡一直有一份情結。

我一直覺得，我們東方經典《梁祝》，不論是劇情的震撼度還是那種生死相隨的浪漫情懷，它絕對媲美像《羅密歐與茱麗葉》（Romeo and Juliet）或任何一部西方愛情經典。

現在的年輕人、甚至小朋友，比較多看超級英雄和魔法故事，卻淡忘了這麼厲害的經典民間故事。所以，我這一次最想做的，就是給《梁祝》來一次徹底的『華麗轉身』。我想用當今動畫技術，重新演繹這個中國的愛情經典。」

《梁祝》的故事流傳了千百年，經歷過無數次的戲曲與電影改編，許誠毅解釋仍選擇拍攝《梁祝》的因由，與及這次《梁祝·化蝶》與之前版本的不同之處︰「最吸引我的，是《梁祝》裡那種超越生死、超越時空的『純粹之愛』。梁山伯與祝英台的愛有一種極致的浪漫與勇氣，對封建社會種種的規條的不妥協放到今天來看，其實非常『酷』。現實的感情世界比較複雜，希望大家在看梁祝的時候可以找回一刻簡單純綷的感覺。

至於今次故事上最大的不同，以往的版本多數著重於人間封建禮教下的無奈悲劇，但這一次，我們為它構建了一個更宏大、更具奇幻史詩感的全新世界觀。其實，化蝶並不是他們愛情的終結。在我們這一版的故事裡，梁山伯與祝英台原本是天上的金童玉女，因為觸犯了天條，被貶落凡塵去歷練生生世世的情劫。

有了這個『宿世情緣』的設定，整個故事的生命力就完全不同了。以往大家看梁祝，看到的是命運的殘酷與絕望；但今次觀眾會看到，人間的苦難、家庭的阻隔，其實只是這對金童玉女靈魂修煉的一部分。我們利用動畫強大的想像力，把同窗友誼乃至到最後的『化蝶』，擴展成一場跨越天界與凡塵的壯麗旅程。

這不再是一封哀怨的古老情書，而是一部告訴大家『真正的愛永遠不會完結，它會幻化成另一種更美麗的姿態延續下去』。我相信這種帶著神話色彩、充滿希望的浪漫，會給現代觀眾帶來耳目一新的震撼。」

從《捉妖記》奇幻鉅製到《梁祝·化蝶》古典浪漫（公關提供）

跨越世代的文化符號感動登上大銀幕

《梁祝》不只是一段家喻戶曉的民間傳奇，更是跨越千年的中華文化標誌。從經典交響樂、影視鉅製到登陸國際舞台，《梁祝》以其超越時空的浪漫力量，不斷在不同時代與領域煥發新生，成為傳唱全球的東方浪漫符號。

跨越世代的文化符號感動登上大銀幕（公關提供）

中國四大民間傳說列入國家級非物質文化遺產

千古愛情經典：《梁山伯與祝英台》與《白蛇傳》、《孟姜女》、《牛郎織女》並稱為「中國古代四大民間傳說」。故事最早可追溯至唐代文獻記載，歷經千年傳唱，於2006年獲列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。梁祝故事憑藉對自由愛情的勇氣與追求，被西方文化界譽為「東方的《羅密歐與茱麗葉》。