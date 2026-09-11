《早春晴朗》結局！欒念帶尚之桃走時光走廊　承認「孫遠翥很好」

【Netflix／優酷】由內地演員井柏然、孫千主演的都市愛情劇《早春晴朗》會員已可搶先收看大結局，說話刻薄的總監欒念（井柏然飾）與尚之桃（孫千飾）歷經多年感情波折，最終破鏡重圓。



在大結局中，最令觀眾動容的是欒念安排尚之桃參觀記錄二人一路走來軌跡的「時光走廊」，並在看到過往舊照片時，誠懇承認已故室友「孫遠翥很好」。這句台詞不僅讓欒念放下長久以來對孫遠翥的誤解與嫉妒，更象徵他願意接納伴侶揮之不去的傷痛過去，成為兩名成年人愛情和解的關鍵。



井柏然、孫千主演的都市愛情劇《早春晴朗》會員已可搶先收看大結局。（微博@早春晴朗官博）

在大結局中，欒念（井柏然飾）在看到過往舊照片時，誠懇承認已故室友「孫遠翥很好」。（微博@早春晴朗官博）

欒念時光走廊深情坦言 放下對孫遠翥的誤解與嫉妒

過往在長達數年的感情糾葛中，欒念始終誤解尚之桃（孫千飾）與孫遠翥（劉小北飾）的親密關係，內心暗藏執念與醋意。但在時光走廊觀看舊照之際，欒念沒有迴避兩人的過往，更坦言「孫遠翥很好」，示意不再心存芥蒂與嫉妒。

在時光走廊觀看舊照之際，欒念沒有迴避尚之桃（孫千飾）與孫遠翥（劉小北飾）的過往，坦言：「孫遠翥很好。」（《早春晴朗》劇照）

這句「孫遠翥很好」，代表驕傲且傲嬌的欒念真正放下自尊，不再拿已逝之人當感情的假想敵。孫遠翥在劇中飽受重度抑鬱症折磨，最終在公司頂樓墮下走向絕路，不只是尚之桃的心底傷，亦是無數觀眾的意難平。

孫遠翥在劇中飽受重度抑鬱症折磨而輕生，不只是尚之桃的心底傷，亦是無數觀眾的意難平。（微博@早春晴朗官博）

欒念不再作無謂競爭、盲目較勁，完成了自我的情感和解，是成熟男人給予這段遺憾過往最大的尊重。

欒念不再無謂競爭、盲目較勁，給予了這段遺憾過往最大的尊重。（《早春晴朗》劇照）

接納伴侶的傷痛過去 才是成年人愛情的和解

這段戲不只是欒念與孫遠翥之間的和解，更是他與尚之桃感情邁向成熟的轉折。好友離世的創傷始終伴隨尚之桃，這段傷痛無法被抹除。

欒念對尚之桃坦言不單純是欒念與孫遠翥之間的和解，更是他與尚之桃感情邁向成熟的轉折。（微博@早春晴朗官博）

好友孫遠翥離世的創傷始終伴隨尚之桃，這段傷痛無法被抹除。（《早春晴朗》預告片截圖）

走過時光走廊，欒念選擇直視伴侶的傷疤，不要求尚之桃忘記，而是學會陪她一同承擔回憶帶來的重量。（《早春晴朗》劇照）

欒念的體諒，不在於逼尚之桃忘記傷痛，而是接納她完整的過往，願意一同承擔回憶的重量。（《早春晴朗》預告片截圖）

從前的欒念會忽視、忌諱這段回憶，潛意識希望對方徹底拋開過往；但在時光走廊，他選擇直視伴侶的傷疤，不要求尚之桃遺忘，而是學會陪她一同承擔回憶帶來的重量。這份體諒，也成為兩人後續和解、求婚最重要的情感基礎。