Look Back 驀然回首丨是枝裕和自爆成日想辭職　卓亦謙談片場哲學

撰文：亞瑟
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《Look Back 驀然回首》真人版電影電影導演—日本國寶級導演是枝裕和攜同兩位女主角出口夏希及蒔田彩珠於9月18日（星期五）出席由《年少日記》導演卓亦謙主持，於啟德SNDO READS的《Look Back 驀然回首》電影分享會，與過百粉絲交流拍攝點滴與創作心路。

《Look Back 驀然回首》電影分享會。（公關提供）

是枝裕和打卡《阿飛正傳》展覽展現港片情結

卓亦謙導演首先問三位今趟到香港宣傳《Look Back 驀然回首》真人版電影，有甚麼難忘回憶。提及對香港的印象，出口夏希與蒔田彩珠則異口同聲表示，昨天很高興吃了叉燒和叉燒包。而是枝導演透露自己因王家衛電影而認識香港，今次來港有機會抽空到《阿飛正傳》期間限定店，感到十分興奮；是枝導演又提到當日早上到設於海港城的《Look Back 驀然回首》電影主題展覽參觀時，看到很多粉絲在畫簿上留下畫作，覺得很感動。

是枝裕和打卡《阿飛正傳》展覽展現港片情結。（公關提供）

是枝裕和堅持「拒絕罵人」溫和片場文化

談及選角，是枝導演立即回答兩人是他最喜愛的演員，他表示當決定拍這部電影時，就想找她們飾演「藤野」和「京本」，甚至撰寫對白時腦海中都是她們的聲音，希望觀眾看完電影都會認同他的選擇。當講述拍攝時，遇到甚麼困難出口夏希與蒔田彩珠亦表示，是枝導演的劇組氣氛極為平和溫暖。出口表示比較深刻的有一幕是與菅田將暉的對手戲，演繹時要考慮怎樣表達出「藤野」當時的心情。蒔田則表示最緊張是拍攝畫漫畫的戲份，雖然有練習，但還是緊張到手震。是枝導演則透露比較有挑戰性的是，這部電影呈現了很多自然景色，很想將群鳥飛過的畫面收錄到電影中，為了遷就群鳥飛過的時間和方向，需與團隊不斷協調，能夠拍到這樣出色的畫面感到很開心。

卓導又問到日本拍攝現場有否像香港一樣節奏急速，出口表示當然日本也有像香港一樣趕急的拍攝，但在秋田取景時仍能夠有時間吃到當地美食，而劇組又給予充足時間休息，因此整個拍攝期間沒有覺得累；蒔田回應出口時指出，因為導演的拍攝團隊每次都齊心做好作品，因此她們拍攝時不覺得累。而是枝導演則分享30年前的拍攝現場，時有罵人、甚至身體碰撞的情況，因此他立志自己的片場不能存在這樣的工作文化，合力營造平和的拍攝氣氛。卓導非常認同導演的做法，他也努力營造平和的拍攝環境，但他常會疑惑自己執導時是否不夠惡，得知導演與他有相同的看法很感動。

是枝裕和堅持「拒絕罵人」溫和片場文化。（公關提供）

是枝裕和自爆20多歲曾天天想辭職

當談及堅持創作與演藝之路的動力，三位嘉賓各自分享了心路歷程。蒔田彩珠坦言單靠喜歡有時也會迷失，但遇到像《Look Back 驀然回首》般優秀的作品與團隊就是她堅持的動力；出口夏希笑言雖常懷疑自己，但每次看到觀眾的喜愛，就覺得堅持演戲非常值得；是枝導演則回憶20多歲當電視台助導時曾每天想辭職，因為擔心一直會在同一崗位上會很灰心，所以現在每次拍電影都感到無比充實及快樂，希望一生都能繼續創作。

是枝裕和自爆20多歲曾天天想辭職。（公關提供）

寄語追夢者「投入熱愛即每天充實」

針對《Look Back 驀然回首》電影中以堅持與夢想的主題，三位都特別寄語香港的追夢者：出口夏希鼓勵大家勇於接受挑戰，或會迎來意外收獲；蒔田彩珠建議在人生抉擇時忠於內心、保持自信；是枝裕和導演則認為未必一定要執著於夢想實現，只要能投入於自己真正熱愛的事，每天都能活得充實開心。卓亦謙導演相信香港觀眾一定對《Look Back 驀然回首》有共鳴。

卓亦謙導演最後感謝是枝裕和導演、出口夏希小姐及蒔田彩珠小姐出席《Look Back 驀然回首》電影分享會與香港粉絲分享電影拍攝及面對創作的人生經驗，並感謝羚邦映畫及羚邦集團主席趙小燕女士安排這場電影分享會。電影已經在戲院熱映中，希望大家都到戲院支持電影。

寄語追夢者「投入熱愛即每天充實」。（公關提供）
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