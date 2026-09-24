《繁花》「爺叔」游本昌北京病逝　剛過93歲生日曾獲王家衛盛讚

中國國家話劇院表演藝術家、國家一級演員游本昌，因病於北京離世。游本昌生於1933年9月16日，離世前8天剛好度過其92歲生日。他一生致力於戲劇與影視表演，先後憑藉電視劇《濟公》中的濟公以及劇集《繁花》中的「爺叔」等角色，深得廣大觀眾喜愛。



9月24日，中國國家話劇院表演藝術家、一級演員游本昌，因病在北京去世。（微博＠央視新聞）

上戲畢業跑龍套20年

游本昌於1956年畢業於上海戲劇學院，隨後進入中央實驗話劇院（現中國國家話劇院）展開演藝生涯。入行初期他並未獲得主角演出機會，多年來獲安排飾演臨時角色，部分角色更缺乏台詞，但游本昌堅守「沒有小角色，只有小演員」的從業信念，於舞台默默耕耘長達20年。

游本昌1956年從上海戲劇學院畢業後進入中央實驗話劇院（現中國國家話劇院），成為新中國培養的第一批青年演員。（央視新聞）

1984年，游本昌憑藉啞劇《淋浴》登中央電視台春晚舞台表演，其豐富的肢體語言瞬間吸引觀眾注意。春晚演出後，他接獲邀請主演電視劇《濟公》。作品播出後風靡內地，其塑造的濟公形象以及主題曲「鞋兒破，帽兒破」成為電視觀眾的集體記憶，他更憑這部劇奪得第4屆中國電視金鷹獎最佳男主角。

游本昌跑了30年龍套，直到52歲才有機會出演「濟公」一角。（網上圖片）

游本昌塑造的濟公形象風靡內地。（網上圖片）

游本昌19歲時的顏值相當高，其他年輕時的照片直情跟胡歌撞樣，不少人認為胡歌老年的樣子就跟游本昌差不多。游本昌的太太為醫生，於90年代確診患上末期癌症，當時游本昌推掉所有工作照顧妻子至離開人世，之後他在76歲高齡正式出家，法名「定暢」。

游本昌年輕時相當靚仔，不輸時下小鮮肉演員。（網上圖片）

網民指游本昌年輕時撞樣胡歌，又真係幾似樣。（微博圖片）

87歲接演《繁花》爺叔爆紅

演藝事業後期，游本昌於87歲生日當天，接獲導演王家衛劇集《繁花》的演出邀請。拍攝期間，他每天工作近10小時，為每場戲都準備了幾套方案，展現了嚴謹專業的表演態度，成功让运筹帷幄的「爺叔」走进了广大观众的心，游本昌的演技也被王家衞高度讚揚！《繁花》播出後，游本昌的演出再次贏得大眾好評，為其長達數十年的演藝生涯再添代表作。

游本昌飾演爺叔（《繁花》劇照）