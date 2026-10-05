蘭香如故｜劉學義熬13年配角終爆紅　青島男生憑林錦岐逆襲封神

【蘭香如故／Disney+】由劉學義與譚松韻主演的古裝情感劇《蘭香如故》自9月11日在央視八套（CCTV-8）及騰訊視頻開播以來，平台熱度值衝破33,491，創下騰訊視頻2026年度新高。現年36歲的男主角劉學義入行超過13年，過去常被貼上「戲紅人不紅」的配角標籤，今次憑藉林錦岐這一角色，精湛演技成功撕掉標籤，躍升為全網熱議的年度焦點男主角。



由劉學義與譚松韻主演的古裝情感劇《蘭香如故》自9月11日在央視八套（CCTV-8）及騰訊視頻開播以來，創下騰訊視頻2026年度新高。（微博@電視劇蘭香如故）

現年36歲的男主角劉學義入行超過13年，過去常被貼上「戲紅人不紅」的配角標籤。（微博@Ｍr_劉學義）

劉學義是誰：青島小子、北舞5年功底與中央戲劇學院科班出身

劉學義1990年出生於山東青島，15歲時獨自遠赴北京，進入北京舞蹈學院附中接受長達5年的專業古典舞訓練。這段舞蹈薰陶，為他日後在古裝劇中的儀態與武打身段奠定紮實基礎。

劉學義1990年出生於山東青島，15歲時獨自遠赴北京。（微博@Ｍr_劉學義）

2010年，他以優異成績考入中央戲劇學院表演系本科。在校期間，他深耕話劇舞台，憑藉俊朗外表與沉穩台詞功底累積了豐富的表演經驗。2013年，劉學義出演古裝劇《上官婉兒》正式出道，隨後十多年間參演多部大製作劇集，雖然個人條件優異且演技廣獲認同，卻長期擔任配角，往往「戲紅人不紅」，觀眾熟悉其面孔卻叫不出名字。

2013年，劉學義出演古裝劇《上官婉兒》正式出道，隨後十多年間參演多部大製作劇集。（微博@電視劇蘭香如故）

從「三界代言人」到實力派主角

劉學義的演藝生涯是一部「靠作品與角色說話」的沉澱史：

《琉璃》（2020年）：

他參演的東方玄幻仙俠劇《琉璃》開播，一人分飾溫潤師兄「昊辰」與偏執專橫的「柏麟帝君」，全靠眼神與微表情切換正邪兩面，獲網民封為「三界代言人」，但也一度被貼上「神仙專業戶」的標籤。

劉學義主演的東方玄幻仙俠劇《琉璃》播出，一人分飾溫潤師兄「昊辰」與偏執專橫的「柏麟帝君」，全靠眼神與微表情切換正邪兩面，獲網民封為「三界代言人」。（《琉璃》劇照）

多元戲路探索：

其後他在《千古玦塵》飾演妖神天啟與紫月妖君淨淵、於《少年歌行》剃光頭挑戰妖僧無心，並在《長風渡》演反派洛子商，不斷拓展演藝領域。

劉學義在《長風渡》演反派洛子商，不斷拓展演藝領域。（《長風渡》劇照）

主流認可與獲獎：

2023年，他首度挑大樑主演央視諜戰劇《畫眉》；2025年，更憑藉《念無雙》中極具挑戰性的狐族祭司「源仲」一角，斬獲第11屆文榮獎「年度榮耀青年劇集男演員」，獲得由國際導演賈樟柯擔任主席的評委會高度肯定。

2025年，劉學義憑藉《念無雙》中極具挑戰性的狐族祭司「源仲」一角，斬獲第11屆文榮獎「年度榮耀青年劇集男演員」。（《念無雙》劇照）

由劉學義與譚松韻主演的古裝情感劇《蘭香如故》自9月11日在央視八套（CCTV-8）及騰訊視頻開播以來，創下騰訊視頻2026年度新高。（《蘭香如故》劇照）

「無台詞吃醋戲」示範教科書級演技 翻轉「0人迷」劇本

《蘭香如故》改編自禾晏山熱門小說《蘭香緣》，由著名編劇桐華與蕭樓共同操刀改編。劉學義飾演吏部尚書林家的長孫「林錦岐」，一個精於算計、隱忍多疑且身負家族興衰重任的權臣。

《蘭香如故》改編自禾晏山熱門小說《蘭香緣》，由著名編劇桐華與蕭樓共同操刀改編。（微博@電視劇蘭香如故）

原著角色的極端設定在開播初期缺乏傳統男主光環，一度被網民戲稱為毫無吸引力的「0人迷」男主角。然而劉學義憑細緻表演挽救了角色。在第20集一場吃醋戲中，他全程沒有一句台詞，僅靠眉眼變化與呼吸頻率，在數秒內完成錯愕、失落到醋意大發的三層情緒遞進，被影評人與觀眾逐格鏡頭拆解分析，譽為「表演課級別的名場面」。

劉學義飾演吏部尚書林家的長孫「林錦岐」，一個精於算計、隱忍多疑且身負家族興衰重任的權臣。（微博@Ｍr_劉學義）

劉學義在第20集一場吃醋戲中，在數秒內完成錯愕、失落到醋意上湧的三層情緒遞進，被影評人與觀眾逐格鏡頭拆解分析，譽為「表演課級別的名場面」。（微博@月光愛人Sara影片截圖）

戲外貼地幽默圈粉 獲封「微博最勤勞編輯」

除了演技精湛，劉學義在戲外貼地、毫不造作、沒有偶像包袱的性格也是吸引大批劇迷紛紛「入坑」追隨的原因。在《蘭香如故》播出至「林錦岐在產房陪產暈倒」的劇情時，劉學義於10月3日在微博曬出劇照並自嘲：「這不是暈了，這是困了……這是暫時將眼睛閉起來了」，迅速登頂微博熱搜榜。隨後，他更以角色口吻在同一條微博下連續續寫日記，前後修改編輯高達11次，被網民調侃為「微博最勤勞的編輯」。

除了演技精湛，劉學義在戲外貼地、毫不造作、沒有偶像包袱的性格也是吸引大批粉絲「入坑（成為粉絲）」的原因。（微博@Ｍr_劉學義）