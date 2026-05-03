大濛｜柯煒林親述結局一幕抉擇　不需要大團圓︰留低就BBQ咗

電影《大濛》正在上映，該片讓柯煒林可以入圍金馬獎競逐男主角，而且在台灣本土票房更大收1.1億台幣（約2,700萬港元），成績叫好叩座。結局一幕，更掀起不少人情緒，令人猜測為何趙公道會有這個選擇。《香港01》早前便訪問了柯煒林，由他親述這個結局的意義，亦是他最滿意導演陳玉勳安排之處。



對於結局的不團圓，柯煒林正喜歡這安排︰「甚麼年代？還要求一張大合照？」（陳順禎 攝）

認識兩日被關進25年︰我是留不下的

《大濛》故事發生在民國43年（1954年），一名15歲的嘉義農家少女阿月（方郁婷 飾），知道哥哥育雲（曾敬驊 飾）被槍決，故決定獨自北上領回屍體安葬，人生路不熟處處遇險，幸得遇到外省車伕趙公道（柯煒林 飾），二人互相扶持，卻走出另一個意想不到的結局。

柯煒林在戲中是飾演外省車伕趙公道。（《大濛》劇照）

趙公道跟阿月認識兩日，換來被關進大牢25年。（《大濛》劇照）

故事最後講到趙公道在一次行刺行動中失敗被捉拿掉，生死未卜，而這亦令阿月耿耿於懷，多年來一直從多方打聽其消息，最後在醫院裡無意中碰上。再遇上恩人，阿月有說不完的感受，亦希望逐一補償坐了25年監的趙公道，偏偏趙就在阿月應診時，靜靜地離開了，不願來一幕大團圓，是慨嘆當年自己的自告奮勇？還是感覺對阿月仍有所虧欠？

柯煒林︰「我沒有虧欠她！」（最初也貪圖她手上的錶可賣好價錢？）沒有這麼想，其實我們只不過認識了兩日，甚至36小時都沒有，但我就因為她被人捉了，囚了25年，重遇的情緒是非常複雜，所有心情湧上心頭，我是留不下的。所以我喜歡導演的選擇，萬一拍成我留下來，就BBQ咗（大團圓結局）。」

柯煒林在台灣頗受觀眾愛戴，他笑言要感謝觀眾對自己的包容。（陳順禎 攝）

柯煒林︰「甚麼年代？還要求一張大合照？」

25年來的牢獄之苦，的確一時間都不知從何說起？「未必只有不開心，試想想，我的角色30歲遇到這個女仔，然後被關上25年，最年青力壯的25年就是在監牢入面過，出獄後已經是老年，台灣在8、90年代急速轉變，再面對這個社會已經完全不適應，是要政府補助的一群。所有事情，都是因為自己在嘢30歲時幫了這個女仔一下，就改變了人生，如果重遇後我選擇留低，我會接受不了，甚麼年代？還要求一張大合照？」

柯煒林已先後兩次入圍金馬獎。（金馬獎直播截圖）

電影在台灣大收，似乎台灣人都愛這位陽光男生。柯煒林︰「我在香港已被人覺得古怪，去到台灣都古怪，但台灣觀眾相對地對我冇期望過，便覺得我是直接，可愛，有一定包容。雖然這是自已的真性情，但不等於人家要接受你。」在台灣吃得開，柯煒林也坦言自己是太容易心想事成，「所以要心存善念，不要再挑剔自己太多。」