柯煒林患肺腺癌第四期發文「走囉」惹擔憂　開腔還原背後真相

現年34歲的柯煒林（Will Or）自去年驚爆確診患肺腺癌第四期後，其身體狀況一直備受外界關注。然而近日他在社交平台上載了一張在樓梯間的半蹲照片，並配文留言表示：「走囉」，還關閉留言功能，此舉立即引起網民關注及擔憂。

柯煒林精神狀態非常好。（黃寶瑩 攝）

柯煒林狀態大勇

今日（23日）柯煒林現身出席在中環舉行的時尚品牌活動，打扮有型有款的他笑臉迎人，精神狀態非常之好。他在接受訪問提到為甚麼手上拿着一束鮮花時，就表示因為近日生日，早上在公司就收到兩大花束並拆開帶來現場，問到誰人所送時，他就笑言：「唔講畀你哋聽，送花呢啲梗係秘密嚟。」相當神秘。

柯煒林整體抄扮非常時尚。（黃寶瑩 攝）

柯煒林就配文「走囉」作解釋

提到在社交平台留言「走囉」，引起外界擔心時，柯煒林就解釋是有關之前到台灣宣傳電影《大濛》時的經歷：「有一班影迷朋友，佢哋令到我好感動，作為一個台灣新手嚟講，我係冇諗過收到咁多人嘅關心同祝福，所以我嗰一日最尾個一場嘅時候就講咗句，喺社交平台上面覺得有一句說話係台灣人成日講嘅「你嘅情緒有沒有被好好接住」，咁我就講咗句話：『謝謝台灣的觀眾，謝謝你讓我覺得自己有被好好接住。』咪講咗句全台灣有睇過戲嘅人都知道嘅對白囉，咪就係嗰句：『走囉』。」至於關閉留言功能一事，他就表示自己不太喜歡看留言：「點不知有個咁大嘅誤會，我心諗『靜啦』，我見到都嚇一嚇，我心諗心情好都搞到心情唔好。」同時，他亦好希望《大濛》能夠在香港上映。

柯煒林的動向備受關注。（ IG圖片）