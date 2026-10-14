Doctor X｜金智媛挑戰米倉涼子！日韓「神醫女主角」氣場大比拼

【Netflix、SBS】改編自經典日劇《派遣女醫X》（又譯：《女醫神Doctor X》）的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）開播後最高收視飆破17.4%。韓版《Doctor X》將日版米倉涼子飾演的性感長腿御姐「大門未知子」，顛覆性改動 成金智媛飾演的俐落短髮「桂水晶」（又譯：桂秀晶）。金智媛甩開以往豪門千金形象，以「傍晚6點準時收工、餓就大口吞飯」的社畜人設紅遍網絡，引發網民對兩代「Doctor X」的角色塑造與氣場對比熱潮。



改編自經典日劇的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）開播即創下17.4%的收視佳績。（IG@sbsdrama.official）

改編自經典日劇《派遣女醫X》（Doctor-X）的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X: Mafia in White）開播即創下17.4%的收視佳績。（微博@幸運立方lucky）

風格大比拼：金智媛高冷社畜VS米倉涼子狂妄御姐

經典日版中，米倉涼子飾演的大門未知子以標誌性長腿、極短裙配搭高跟鞋登場，帶有強烈日式漫畫風的狂妄御姐氣場；而金智媛飾演的桂水晶則換上俐落一刀切短髮，眼神冷冽木訥，展現出更高冷的社畜神經質與韓式暗黑犯罪片風格。

經典日版《Doctor X》中，米倉涼子飾演的大門未知子以標誌性長腿、極短裙配搭高跟鞋登場，帶有強烈日式漫畫風的狂妄御姐氣場。（《派遣女醫X》劇照）

經典日版《Doctor X》中，米倉涼子飾演的大門未知子以標誌性長腿、極短裙配搭高跟鞋登場，帶有強烈日式漫畫風的狂妄御姐氣場。（《派遣女醫X》預告片截圖）

金智媛飾演的桂水晶則換上俐落一刀切短髮，眼神冷冽木訥，展現出更高冷的社畜神經質與韓式暗黑犯罪片風格。（IG@sbsdrama.official）

桂水晶嚴格遵守派遣契約，不巡房、不搞派系，傍晚6點一到即脫白袍打卡收工，收工後無論壓力多大均大口吞飯。對此，有網民直言：「日版是時尚御姐，韓版更像真正極度理智的社畜！」「金智媛演出了屬於自己的桂水晶，眼神有種暗黑爽感。」

桂水晶嚴格遵守派遣契約，不巡房、不搞派系。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

桂水晶傍晚6點一到即脫白袍打卡收工，收工後無論壓力多大均大口吞飯。（《Doctor X：白色黑手黨時代》劇照）

桂水晶傍晚6點一到即脫白袍打卡收工，收工後無論壓力多大均大口吞飯。（IG@sbsdrama.official）

網民評價呈兩極：霸氣金句爆紅 氣場與急救場面遭質疑

金智媛將日版名言改編為霸氣宣言：「我，絕對，不會失手！」並毒舌痛斥腐敗醫師：「對上司卑躬屈膝，卻對病人擺足架子，你們是最糟糕的！」狠辣金句加上「傍晚6點打卡收工」的作風惹上班族共鳴。

金智媛將日版名言改編為霸氣宣言：「我，絕對不會失手！」（《Doctor X：白色黑手黨時代》預告片截圖）

然而，亦有部分網民對角色提出質疑，認為金智媛臉型有點圓，缺乏米倉涼子那種幹練俐落、稜角分明的冷酷御姐氣場，直言：「金智媛不太適合演這種過於俐落冷酷的角色，少了點威壓感。」此外，劇中去顫電擊等急救場面亦引發韓國醫界質疑未能真實反映現場，支持者則反駁：「呢啲係虛構爽劇，睇金智媛整頓職場先係重點！」

部分網民對金智媛飾演的角色提出質疑。（微博截圖）

部分網民對金智媛飾演的角色提出質疑。（微博截圖）

呢啲係虛構爽劇，睇金智媛整頓職場先係重點！ 支持者評論