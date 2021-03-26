【哥斯拉大戰金剛】維港大戰睇到好興奮　青馬大橋政府總部都遭殃

電影
撰文：
最後更新日期：

由華納兄弟及傳奇影業聯合創作的「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）現已上映，更成為本年度開畫票房No.1，相信不少影迷都會急不及待入場睇戲，究竟有香港的部份會拍成點呢？

哥斯拉在香港大戰金剛。（《哥斯拉大戰金剛》預告擷圖）

注意︰以下內容含劇透

《哥斯拉大戰金剛》的預告，一早已揭示哥斯拉跟金剛在香港的維港對戰，戲中哥斯拉游來香港時，上水一刻已撞斷青馬大橋，比起《拆彈專家2》的威力更加之大，到後來維港對戰時，金剛小心地穿過了政府總政的門常開，但就隨手拆了灣仔合和中心的頂層拿來當盾牌，其中頂層更是大家都認識的旋轉餐廳。在兩大泰坦巨獸對戰的背景，相信中銀大廈最為顯眼，而且中銀大廈和匯豐銀行大廈由頭到尾都沒有被破壞，匯豐銀行總部到最後，更成為金剛最強「後盾」，好讓牠依靠着抖氣，相信香港觀眾應該會睇得格外興奮。

點擊睇更多哥斯拉金剛在香港大戰：

其實一直以來都有不少荷里活電影在香港取景，又或是以CG形式重新塑造香港，簡直任炸任打都唔嬲。當中包括《奇異博士》、《人造天劫》、《攻殼機動隊》、《變形金剛4：絕跡重生》、《悍戰太平洋》等等都有炸爛香港！

即時點擊睇香港點被炸爛：

+35
+35
+35
【哥斯拉大戰金剛】荷里活可愛明星貓亂入　頂替金剛惡鬥哥斯拉
【哥斯拉大戰金剛】內地預告驚現機械哥斯拉　兩大巨獸聯手抗敵？
【哥斯拉大戰金剛】重溫兩大巨獸銀幕進化史　袁和平都曾扮過金剛
【哥斯拉大戰金剛】周邊商品疑劇透　機械哥斯拉全新造型曝光？
哥斯拉大戰金剛｜回顧兩大巨獸進化史　金剛首回合「開外掛」險勝
【哥斯拉大戰金剛】小栗旬係關鍵角色？　預告閃現機械哥斯拉資訊
【哥斯拉大戰金剛】首條預告詳盡解說　兩大巨獸決鬥香港淪為戰場
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。