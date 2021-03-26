【哥斯拉大戰金剛】維港大戰睇到好興奮　青馬大橋政府總部都遭殃

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-03-26 08:30

由華納兄弟及傳奇影業聯合創作的「怪獸宇宙」第四部作品《哥斯拉大戰金剛》（Godzilla vs. Kong）現已上映，更成為本年度開畫票房No.1，相信不少影迷都會急不及待入場睇戲，究竟有香港的部份會拍成點呢？

哥斯拉在香港大戰金剛。（《哥斯拉大戰金剛》預告擷圖）

注意︰以下內容含劇透

《哥斯拉大戰金剛》的預告，一早已揭示哥斯拉跟金剛在香港的維港對戰，戲中哥斯拉游來香港時，上水一刻已撞斷青馬大橋，比起《拆彈專家2》的威力更加之大，到後來維港對戰時，金剛小心地穿過了政府總政的門常開，但就隨手拆了灣仔合和中心的頂層拿來當盾牌，其中頂層更是大家都認識的旋轉餐廳。在兩大泰坦巨獸對戰的背景，相信中銀大廈最為顯眼，而且中銀大廈和匯豐銀行大廈由頭到尾都沒有被破壞，匯豐銀行總部到最後，更成為金剛最強「後盾」，好讓牠依靠着抖氣，相信香港觀眾應該會睇得格外興奮。

點擊睇更多哥斯拉金剛在香港大戰：

其實一直以來都有不少荷里活電影在香港取景，又或是以CG形式重新塑造香港，簡直任炸任打都唔嬲。當中包括《奇異博士》、《人造天劫》、《攻殼機動隊》、《變形金剛4：絕跡重生》、《悍戰太平洋》等等都有炸爛香港！

即時點擊睇香港點被炸爛：