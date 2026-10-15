金智媛《Doctor X》惹韓國醫護不滿　轟將醫生妖魔化兼多處失實

韓國演員金智媛繼《淚之女王》後，相隔兩年推出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。劇集於SBS頻道首播並同步在Netflix上線，首集開播即錄得11.4%全國收視率，創下今年韓國迷你劇首播最高紀錄，第二集更急升至17.4%。然而，劇中主角狠批醫生「只為賺錢升官」的對白，引發韓國醫界集體抗議，指劇集「妖魔化醫師」；加上多項醫學細節出現錯誤，遭專業醫療人員質疑，在韓國網絡引發熱烈討論。



韓國演員金智媛繼《淚之女王》後，相隔兩年推出復出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》中主角狠批醫生「只為賺錢升官」的對白，引發韓國醫界集體抗議，指劇集「妖魔化醫師」。（IG@netflixkr）

「手術室瘋狗」對白掀熱議 狠踩白色巨塔痛腳

《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自日本朝日電視台2012年經典劇集《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》（又譯：《派遣女醫X》、米倉涼子主演）。金智媛在劇中飾演經外判仲介公司（人力資源公司）派往大學醫院的天才外科醫生桂水晶（又譯桂秀晶），性格孤傲、全憑技術說話，在醫院內獲得「手術室瘋狗」的稱號。

《Doctor X：白色黑手黨時代》改編自日本朝日電視台2012年經典劇集《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》（米倉涼子主演）。（日版《Doctor X》宣傳海報）

金智媛在《Doctor X》中飾演經派遣介紹所派往大學醫院的天才外科醫生桂水晶，性格孤傲、全憑技術說話，在醫院內獲得「手術室瘋狗」的稱號。（IG@sbsdrama.official）

在首集亮點片段中，桂水晶當面狠斥院內名利雙收的教授級醫師：「我最討厭你們這種人。為了賺大錢、往上爬只會埋頭讀書，卻沒有倫理、沒有信念……自己的問題卻怪罪制度。」隨後更以「下午六點準時下班，合約外雜務一律不做」劃清界線。劇集播出後迅速在網絡瘋傳，成為年度金句，卻也為隨後的醫界風波埋下伏線。

在《Doctor X》首集亮點片段中，桂水晶當面狠斥院內名利雙收的教授級醫師：「我最討厭你們這種人。為了賺大錢、往上爬只會埋頭讀書，卻沒有倫理、沒有信念。」（《Doctor X》劇照）

在《Doctor X》首集亮點片段中，桂水晶當面狠斥院內名利雙收的教授級醫師：「我最討厭你們這種人。為了賺大錢、往上爬只會埋頭讀書，卻沒有倫理、沒有信念。」（《Doctor X》劇照）

在《Doctor X》首集亮點片段中，桂水晶當面狠斥院內名利雙收的教授級醫師：「我最討厭你們這種人。為了賺大錢、往上爬只會埋頭讀書，卻沒有倫理、沒有信念。」（《Doctor X》劇照）

醫界不滿「白色黑手黨」標籤 專業考據同日挨轟

劇名提及「白色黑手黨」，加上劇中對醫療體系的負面描寫，引起韓國醫界人士強烈反對，憂慮會加深外界對醫師的負面印象。據報道，多名醫療人員已在網上發文，表示已就劇中刻畫向SBS提交意見，認為情節已超出合理的戲劇誇張範圍；亦有醫界人士在社交平台質疑劇集刻意將醫師「妖魔化」。

《Doctor X》劇名提及「白色黑手黨」，加上劇中對醫療體系的負面描寫，引起韓國醫界人士強烈反對，憂慮會加深外界對醫師的負面印象。（IG@sbsdrama.official）

多名醫療人員已在網上發文，表示已就《Doctor X：白色黑手黨時代》中刻畫向SBS提交意見，認為情節已超出合理的戲劇誇張範圍（IG@sbsdrama.official）

此外，劇中多項醫學處理亦被指不符現實，包括疝氣患者被送入手術室的程序、測不到血壓時的麻醉科處置，以及為心跳驟停患者進行300焦耳電擊除顫等細節；亦有觀眾在SBS討論區留言，投訴劇集將「一型糖尿病」（Type 1 Diabetes）誤寫為「小兒糖尿病」。對此，現場醫學顧問、急診醫學科醫生南宮仁笑言：「如醫學上有不正確部分，就當顧問與製作組爭執後輸了。」製作團隊則回應指劇集本為虛構故事，部分場面是為了追求戲劇張力而作出改編。

《Doctor X》中多項醫學處理亦被指不符現實。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》製作團隊則回應指劇集本為虛構故事，部分場面是為了追求戲劇張力而作出改編。（網上圖片）

韓網評價兩極 網民：住院幾日就知現實

相關爭議被轉載至韓國知名討論區後，網民反應兩極。有網民質疑：「之前看《機智醫生生活》時，不是有人說那就是自己的故事嗎？」亦有人反問醫生是否「神聖不可侵犯」，甚至直言：「如果醫生們在罵，那就代表這部劇說對了。」也有曾住院的網民現身說法，直指住院數天後便明白《機智醫生生活》呈現的醫療日常過於理想化，現實中住院期間真正感受到關心的往往是護士。

之前看《機智醫生生活》時，不是有人說那就是自己的故事嗎？ 網民留言

如果醫生們在罵，那就代表這部劇說對了。 網民留言

《Doctor X》相關爭議被轉載至韓國知名討論區後，網民反應兩極。（《Doctor X》劇照）

《Doctor X》相關爭議被轉載至韓國知名討論區後，網民反應兩極。（《Doctor X》劇照）