金智媛《Doctor X》遭醫護批3大離地破綻　醫學顧問爆：吵架輸了

【Netflix】由韓國演員金智媛主演、改編自日本朝日電視台2012年經典劇集《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》（又譯：《派遣女醫X》、米倉涼子主演）的SBS新劇《Doctor X：白色黑手黨時代》開播兩集便衝上雙位數收視率，創下今年韓國迷你劇首播最高紀錄，卻同時引發韓國醫療界強烈不滿。劇中疝氣患者緊急手術、麻醉科處置不足、心臟驟停患者被施以300焦耳電擊三場戲被逐項揪錯；連擔任醫學顧問的急症科醫生南宮仁也公開自嘲「跟劇組吵架，顧問輸了」。



韓國演員金智媛相隔兩年推出復出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@sbsdrama.official）

金智媛的《Doctor X》開播兩集便衝上雙位數收視率創下今年韓國迷你劇首播最高紀錄，卻同時引發韓國醫療界強烈不滿。（IG@sbsdrama.official）

觀眾與醫界指控三項醫學漏洞

被醫療界及觀眾質疑離地的劇情主要集中於三場關鍵戲份：

1.疝氣復位後仍進行緊急手術：

腹股溝疝氣（即香港俗稱的「小腸氣」）患者在疝氣已成功復位的情況下，仍被緊急送院開刀。

金智媛《Doctor X》中疝氣患者緊急手術一幕被醫護狂轟荒謬。（《Doctor X》劇照）

金智媛《Doctor X》中疝氣患者緊急手術一幕被醫護狂轟荒謬。（《Doctor X》劇照）

2.血壓過低缺乏麻醉處置：

患者在量不到血壓的危急狀態，麻醉科團隊完全沒有施用升壓藥物。

《Doctor X》劇情中患者在量不到血壓的危急狀態，麻醉科團隊完全沒有施用升壓藥物。（IG@sbsdrama.official）

3.心臟驟停使用300焦耳電擊：

對心臟驟停（心跳驟停）患者在未明確心律是否為可電擊心律（如心室顫動VF或無脈搏心室心搏過速pVT）的情況下直接施以300焦耳雙相波電擊。根據權威醫學指引美國心臟協會成人心臟驟停急救演算法（AHA ACLS Guidelines）以及美國國家醫學圖書館（NCBI StatPearls）除顫技術專刊，除顫（Defibrillation）並非任何心跳驟停皆可使用，必須先判定心電圖是否為心室顫動（VF）或無脈搏心室頻脈（pVT）等「可電擊心律」。

《Doctor X》相關爭議被轉載至韓國知名討論區後，網民反應兩極。（IG@sbsdrama.official）

更關鍵的是，現今醫院普及的雙相波（Biphasic）除顫器，首擊建議劑量僅為120至200焦耳；300至360焦耳多屬已被淘汰的舊式單相波（Monophasic）或多重難治電擊能量，在病況未明下直接盲打300焦耳高能電擊，不僅無助於恢復自主循環（ROSC），更極可能造成嚴重的心肌不可逆灼傷與電擊損傷。

《Doctor X》劇情中對心臟驟停患者施以300焦耳的高能量電擊除顫。（IG@sbsdrama.official）

有韓國觀眾留言嘲諷：「開場就尷尬到看不下去，疝氣都已經推回去了，為什麼還要叫救護車送去做緊急手術？患者血壓量不到，麻醉團隊竟然沒有施用升壓藥，到底在做什麼？現在醫療劇都不用諮詢專業醫生了嗎？」亦有網民表示：「別忘了還有對心臟驟停患者用300焦耳電擊那一幕，300焦耳不是常規做法吧。我真的想把螢幕砸了。」

《Doctor X》有韓國觀眾在社交平台留言嘲諷《Doctor X》。（IG@sbsdrama.official）

韓國演員金智媛相隔兩年推出復出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@sbsdrama.official）

醫學顧問坦言「跟劇組吵架吵輸了」

隨着爭議發酵，擔任該劇現場醫學顧問的梨花女子大學木洞醫院急診醫學科醫師兼作家南宮仁成為焦點。南宮仁日前在社交平台承認這是自己首次擔任劇集現場顧問。面對網民質疑專業把關不力，他自嘲回應：「是的，我是現場顧問。如果出現醫學上錯誤的部分，就請想成是顧問和製作團隊吵架之後，顧問輸了。」此言一出隨即火上加油，引來網民不留情面反擊：「明明醫學資料有錯，怎麼會吵輸？」「看來輸得很慘。」

擔任《Doctor X》現場醫學顧問的梨花女子大學木洞醫院急診醫學科醫師兼作家南宮仁成為焦點。（網上圖片）