金智媛韓版《Doctor X》熱播！網民對比日版米倉涼子4大劇情改編

【Netflix】改編自米倉涼子經典日劇《女醫神Doctor X》（內地譯《X醫生：外科醫生大門未知子》，日語：《ドクターX〜外科医・大門未知子〜》，英語：《Doctor-X》）的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》正在熱播。由金智媛飾演天才派遣外科醫生「桂水晶」空降大學醫院，以頂尖醫術挑戰權力集團。韓版《Doctor X》首兩集全國收視由11.4%升至14.9%，韓媒稱創今年迷你劇最高開播成績。



熱潮之下，網民紛紛翻出2012年日版逐集比對：介紹所所長由男性改為女性、與新醫師的初遇由夜店改到桌球室、手術後必喝的糖漿另加上香蕉牛奶與即食麵，第二集患者更由「出版社社長＋成年男士」改為「企業會長＋15歲少女」。



韓國演員金智媛相隔兩年推出復出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@sbsdrama.official）

米倉涼子主演的經典日劇《女醫神Doctor X》。(網上圖片）

人物與關係重塑 男所長變姨母

日韓版的不同，在於演員職位與關係改動最大，日版介紹所所長神原晶（岸部一德飾）是男性，與大門未知子情同師徒、家人；韓版改由李姃垠飾演張熙淑，名義上是桂水晶的阿姨，劇集重心改為兩位女性並肩作戰。實習醫生方面，日版森本光（田中圭飾）是地方綜合醫院院長的兒子、新進外科醫；韓版朴泰慶（金宇錫飾）則是家境優渥、仍顯生澀的醫界新人。

韓版《Doctor X》改由李姃垠飾演張熙淑，名義上是桂水晶的阿姨，劇集重心改為兩位女性並肩作戰。（IG@sbsdrama.official）

日版《Doctor X》介紹所所長神原晶（岸部一德飾）是男性，與大門未知子情同師徒、家人，左為飾演麻醉師的內田有紀。（《女醫神Doctor X》劇照）

日版《Doctor X》介紹所所長神原晶（岸部一德飾）是男性，與大門未知子情同師徒、家人，左為飾演麻醉師的內田有紀。（《女醫神Doctor X》劇照）

生活習慣地道化 糖漿再加香蕉牛奶

生活細節亦作全面地道化。日版大門未知子每場手術後必喝糖漿、閒時打麻雀、去錢湯（公眾浴場）；韓版雖然有喝糖漿，但另加香蕉牛奶、即食麵及玩大富翁，與新醫生的初遇亦由夜店改至桌球室。標誌性口頭禪則由「我，絕對不失敗！」調整為「我，從來，不會失手」。

日版《Doctor X》大門未知子每場手術後必喝糖漿、閒時打麻將。（《女醫神Doctor X》劇照）

韓版除了喝糖漿，也喝香蕉牛奶、吃即食麵及玩大富翁。（IG@sbsdrama.official）

韓版除了喝糖漿，也喝香蕉牛奶、吃即食麵及玩大富翁。（IG@sbsdrama.official）

韓版除了喝糖漿，也喝香蕉牛奶、吃即食麵及玩大富翁。（IG@sbsdrama.official）

第二集架構相同、患者有別。日版第二集，VIP患者是出版社社長二階堂登，另一名患者是患胰臟癌的成年男士安田悟；兩台手術同時進行，替二階堂執刀的鳥井發現癌細胞擴散遠超預期，決定直接縫合。韓版第二集同為兩名胰臟癌患者：VIP是企業會長朴光哲，另一人改為15歲少女李珠熙；據整理，桂水晶為救少女曾粗暴地把會長推落地而搶走輪椅，集末更牽出一宗與「Doctor X」同名醫師有關的舊報道，埋下女主角身世伏線。

《Doctor X》第二集架構相同、患者有別。（《女醫神Doctor X》劇照）

《Doctor X》韓日版第二集架構相同、患者有別。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》韓版第二集同為兩名胰臟癌患者：VIP是企業會長朴光哲，另一人改為15歲少女李珠熙。（IG@sbsdrama.official）

網民兩極：有人讚本土化 有人想念米倉涼子

網民熱議日韓兩版差異，有網民直言「日版活潑奔放、韓版抑鬱社交障礙」，亦有人謂「韓版果然太正經了，日版比較好笑紓壓」；發帖者認為韓版看完兩集水準不差，「但就是女主角好像少了什麼」，「和米倉涼子之間的差距不只是氣場……這個女主給我的感覺就是，演的，很假」。亦有內地觀眾認為韓版刻畫醫院腐敗更透徹，但日版配樂與經典場面「仍難以取代」；支持改編的一方則稱韓版「並沒追求復刻日劇的風格」。

網民熱議《Doctor X》日韓兩版差異。（《派遣女醫X》宣傳海報）

韓國演員金智媛相隔兩年推出復出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@sbsdrama.official）

改編自米倉涼子經典日劇《女醫神Doctor X》（港譯《女醫神Doctor X》）的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》正在熱播。（IG@sbsdrama.official）

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