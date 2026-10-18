《Doctor X》金智媛爆片場秘辛！苦練手術縫針手勢　獲真醫生激讚

改編自日本經典劇集《Doctor-X～外科醫·大門未知子～》（港譯：《女醫神Doctor X》／台譯：《派遣女醫X》）的全新韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》目前正於各大平台熱播。劇集由韓國電視台SBS於每周五、六晚間9:50播出，網絡串流平台則由Netflix獨家播放，港台時間每周五、六晚間22:30同步上架最新集數。韓版《Doctor X》共12集，首播即開出11.4%收視佳績，更快速登頂Netflix全球非英語節目收視榜首。



故事揭露財閥掌控下的大學醫院權力鬥爭，實力派女星金智媛飾演性格孤僻、社交能力幾乎零的天才外科醫生「桂水晶」（又譯：桂秀晶），她不參與派系鬥爭，憑藉「零失敗」精湛刀法在手術台上神擋殺神。本文將介紹劇集幕後花絮，拆解金智媛為了完美還原「神級刀法」所進行的手術縫合特訓，以及她在片場連續拍攝11小時手術戲時，如何靠零食與按摩球打破高壓氛圍。



改編自日本經典劇集《女醫神Doctor X》的全新韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》全球熱播。（IG@sbsdrama.official）

由實力派女星金智媛飾演天才外科醫生「桂水晶」（又譯：桂秀晶），她不參與派系鬥爭，憑藉「零失敗」精湛刀法在手術台上神擋殺神。（IG@sbsdrama.official）

苦練外科縫合手藝：金智媛專業動作連真實醫生都讚歎

為了甩開以往時尚都市女強人的刻板印象，金智媛在劇集開拍前特地向專業醫療團隊取經，隨身攜帶醫用縫合線練習打結與外科縫合技巧。據《W KOREA》專訪報道，金智媛透露在片場練習用縫合線閉合傷口時，連現場指導的外科醫生看到她的手法都大吃一驚，當場讚歎：「哇，你怎麼能縫得這麼好？」這番肯定讓她充滿成就感，笑言非常想向身邊的朋友炫耀。

金智媛為了甩開以往時尚都市女強人的刻板印象，在劇集開拍前特地向專業醫療團隊取經，隨身攜帶醫用縫合線練習打結與外科縫合技巧。（IG@sbsdrama.official）

金智媛在專訪透露在片場練習用縫合線閉合傷口時，連現場指導的外科醫生看到她的手法都大吃一驚。（IG@sbsdrama.official）

哇，你怎麼能縫得這麼好？ 現場指導的外科醫生評價金智媛手法

社交媒體上不少網民留意到，單看她手腕轉動的弧度便知道確實下過苦功，絕非依靠替身或剪接蒙混過關；討論區更有劇迷給予高度評價：「比那些拿手術刀像拿西餐刀的演員強太多，這才叫敬業！」

有網民留意到，單看金智媛手腕轉動的弧度便知道確實下過苦功，絕非依靠替身或剪接蒙混過關。（IG@sbsdrama.official）

金智媛受訪透露，她在片場練習縫合時獲現場外科醫生盛讚，讓她成就感滿滿，笑言想向朋友炫耀。（IG@sbsdrama.official）

片場連拍11小時：金智媛靠零食與按摩球打破高壓氛圍

除了技術上的追求，金智媛在片場展現的適應力與親和力同樣惹人關注。由於劇中大量手術室群戲需要多位演員同場配合，往往一站就是10至11個小時，大家也因此有了更多交流時間，金智媛笑稱這段時間就像「真心話時間」，她不僅帶頭拉著前輩演員們在休息空檔做腰部與腿部拉伸，還隨身攜帶大量零食與按摩球四處派發，隨時為大家補充體力與紓壓。

由於劇中大量手術室群戲需要多位演員同場配合，往往一站就是10至11個小時，大家也因此有了更多交流時間，金智媛笑稱這段時間就像「真心話時間」。（IG@sbsdrama.official）

由於劇中大量手術室群戲需要多位演員同場配合，往往一站就是10至11個小時，金智媛經常帶頭拉著前輩演員們在休息空檔做腰部與腿部拉伸。（IG@sbsdrama.official）

由於劇中大量手術室群戲需要多位演員同場配合，往往一站就是10至11個小時，金智媛隨身攜帶大量零食與按摩球四處派發，隨時為大家補充體力與紓壓。（IG@sbsdrama.official）

追劇觀眾笑言：「台上是冰山天才怪醫，台下是發零食的按摩小妹，這反差萌簡直太吸睛！」金智媛憑藉戲裡戲外的極致專注與真實性格，再次成功掀起全網追劇狂潮。

金智媛憑藉戲裡戲外的極致專注與真實性格，再次成功掀起全網追劇狂潮。（IG@sbsdrama.official）