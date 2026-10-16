DoctorX｜金智媛有黑歷史　古巴手術病患術後亡　零失敗神話破滅

【Netflix】韓國女神金智媛繼《淚之女王》後，相隔兩年推出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。劇集於SBS頻道首播並同步在Netflix上線，第1集開播即錄得11.4%全國收視率，刷新2026年韓國迷你劇首播最高紀錄，第2集更急升至17.4%！



最新播出的第2集迎來震撼劇情反轉，一直以來憑藉「絕不失敗」高超醫術震撼全院的靈魂人物桂水晶（又譯：桂秀晶 / 韓文：계수정），其不敗形象在劇尾面臨前所未有的考驗。眾醫生在外科休息室翻查舊醫療紀錄時，意外發現桂水晶多年前於古巴醫療隊執刀一宗罕見手術，病患竟在術後兩個月內不明原因死亡。這段隱藏多年的「古巴舊紀錄」驟然曝光，不僅令同僚震驚，更為後續劇情埋下極具衝擊力的伏線。



韓國女神金智媛繼《淚之女王》後，相隔兩年推出新作《Doctor X：白色黑手黨時代》。（IG@netflixkr）

最新播出的《Doctor X》第2集迎來震撼劇情反轉，一直以來憑藉「絕不失敗」高超醫術震撼全院的靈魂人物桂水晶（金智媛飾），其不敗形象在劇尾面臨前所未有的考驗。（IG@sbsdrama.official）

外科休息室驚現舊文件 桂水晶古巴手術紀錄曝光

第二集結尾劇情講述，醫院內多位外科醫生在休息室討論桂水晶獨特的手術術式時，隨手翻查海外醫學期刊與舊文獻。眾人赫然發現，多年前在古巴的一支醫療隊伍中，曾有團隊採用過完全相同的術式進行複雜手術，而文獻上記錄的執刀醫生正是年輕時期的桂水晶。

《Doctor X》第二集結尾劇情講述，醫院內多位外科醫生在休息室討論桂水晶獨特的手術術式時，隨手翻查海外醫學期刊與舊文獻。（YouTube@亨通的片單影片截圖）

《Doctor X》第二集結尾劇情講述，醫院內多位外科醫生在休息室討論桂水晶獨特的手術術式時，隨手翻查海外醫學期刊與舊文獻。（YouTube@亨通的片單影片截圖）

然而，該名接受手術的病人，在完成手術後的兩個月內突然不明原因死亡。這項發現立刻在休息室內引發震撼，亦令同僚對桂水晶過往標榜「從不失敗」的強大氣場產生質疑。

《Doctor X》第二集結尾劇情講述，多年前在古巴的一支醫療隊伍中，曾有團隊採用過完全相同的術式進行複雜手術，而文獻上記錄的執刀醫生正是年輕時期的桂水晶。（YouTube@亨通的片單影片截圖）

《Doctor X》第二集結尾劇情講述，多年前在古巴的一支醫療隊伍中，曾有團隊採用過完全相同的術式進行複雜手術，而文獻上記錄的執刀醫生正是年輕時期的桂水晶。（YouTube@亨通的片單影片截圖）

術後死亡真相未明 第2集僅留懸念未「破功」

值得注意的是，第二集結尾僅僅是展示了這份塵封多年的醫療紀錄，劇集並未在當集確定桂水晶的手術屬於失敗，亦未證實其「零失敗」人設正式「破功」。

《Doctor X》第二集結尾僅僅是展示了這份塵封多年的醫療紀錄，劇集並未在當集確定桂水晶的手術屬於失敗，亦未證實其「零失敗」人設正式「破功」。

《Doctor X》第二集結尾僅僅是展示了這份塵封多年的醫療紀錄，劇集並未在當集確定桂水晶的手術屬於失敗，亦未證實其「零失敗」人設正式「破功」。（IG@sbsdrama.official）

從醫學與劇情邏輯推測，病患於「術後兩個月」死亡，背後變數極多。究竟是古巴當時醫療條件限制下的併發症、病人本身基礎疾病發作，抑或是另有未解的醫療隱情？目前全屬未知數。桂水晶在第二集尾段亦未對這段古巴經歷作出任何正面回應，留給觀眾無限想像空間。

桂水晶在《Doctor X》第二集尾段亦未對這段古巴經歷作出任何正面回應，留給觀眾無限想像空間。（IG@sbsdrama.official）

最新播出的《Doctor X》第2集迎來震撼劇情反轉，一直以來憑藉「絕不失敗」高超醫術震撼全院的靈魂人物桂水晶（金智媛飾），其不敗形象在劇尾面臨前所未有的考驗。（IG@sbsdrama.official）

懸念張力十足真假難辨 網民熱議：隨時是反轉契機

劇集播畢後，相關話題迅速在各大社交平台引發熱烈討論。有死忠劇迷直言：「睇到第二集最後真係心跳加速，懸念留得太好！」亦有理性網民分析：「術後兩個月先死，好大機會係其他併發症或者古巴醫療資源問題，我不信桂水晶會犯低級錯誤，隨時是後續平反的伏線。」

《Doctor X》播畢後，相關話題迅速在各大社交平台引發熱烈討論。（IG@sbsdrama.official）

《Doctor X》第二集懸念張力十足粉絲真假難辨。（IG@sbsdrama.official）