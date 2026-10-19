金智媛《Doctor X》冷面女醫形象獲激讚！盤點日韓版5大反差細節

由金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》於Netflix熱播，這部改編自朝日電視台神級日劇《Doctor-X～外科醫・大門未知子～》（港譯：《女醫神Doctor X》、台譯：《派遣女醫X》）的作品，自開播以來收視節節上升，自10月9日開播即以11.4%收視率創下今年迷你劇開播新高，最新播出的第4集瞬間最高收視更強勢衝上20.8%。



難得的是，韓版並非死板照抄原作公式，而是針對劇情基調、角色人設、生活細節乃至醫療體制進行深度本土化改造。以下盤點「日韓兩版5大核心差異」，帶大家一文看清這部神級漫改劇如何玩出全新韓味！



由金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨的時代》於Netflix熱播。（IG@sbsdrama.official）

韓版《Doctor X》並非死板照抄，而是針對劇集風格、主角人設、配角設定及醫療制度進行了深度在地化改造。（IG@sbsdrama.official）

韓劇《Doctor X：白色黑手黨的時代》於Netflix熱播，是改編自朝日電視台神級日劇《Doctor-X～外科醫・大門未知子～》（港譯：《女醫神Doctor X》、台譯：《派遣女醫X》）的作品。（《女醫神Doctor X》宣傳海報）

差異一、劇情風格：日式喜劇反轉VS韓式犯罪懸疑

米倉涼子主演的日版《女醫神Doctor X》主打「不向權威低頭」的痛快節奏，透過喜劇橋段諷刺醫院高層派系鬥爭與推卸責任，帶有強烈的日式漫畫誇張風格與個人英雄主義。

而金智媛主演的韓版《Doctor X》將故事重新定位為「醫療黑色劇」，不再只是單純看女主角解決棘手手術，更將焦點放在韓國醫療體系背後的權力結構、腐敗問題與犯罪懸疑。不少網民大讚改編有驚喜：「韓版走懸疑路線，把韓國財閥黑幕拍得很逼真！」

米倉涼子主演的日版《女醫神Doctor X》主打「不向權威低頭」的痛快節奏，透過喜劇橋段諷刺醫院高層派系鬥爭與推卸責任。（《女醫神Doctor X》劇照）

金智媛主演的韓版《Doctor X》將故事重新定位為「醫療黑色劇」，更將焦點放在韓國醫療體系背後的權力結構、腐敗問題與犯罪懸疑。（IG@sbsdrama.official）

韓版走懸疑路線，把韓國財閥黑幕拍得很逼真！ 網民留言

差異二、女主氣場：霸氣自信VS冷面「手術室癲狗」

日版大門未知子踩著高跟鞋、身穿短裙，憑藉「我絕不失敗」與「我不做」的自信建立近乎無敵的女醫形象。

韓版金智媛飾演的「桂秀晶」（又譯：桂水晶）則被稱為「手術室的癲狗」，雖然同樣堅守6點準時下班、絕不向體制妥協，但性格更為冷酷俐落，展現不願討好職場繁文縟節的冷漠魅力。劇迷紛紛留言讚賞金智媛的演繹：「少了霸氣台詞，但金智媛把不討好職場的冷漠感演得超到位！」

日版大門未知子踩著高跟鞋、身穿短裙，憑藉「我絕不失敗」與「我不做」的自信建立近乎無敵的女醫形象。（《女醫神Doctor X》劇照）

韓版金智媛飾演的「桂秀晶」（又譯：桂水晶）被稱為「手術室的癲狗」，堅守6點準時下班、絕不向體制妥協。（韓版《Doctor X》劇照）

韓版金智媛飾演的「桂秀晶」（又譯：桂水晶）被稱為「手術室的癲狗」，性格更為冷酷俐落，展現不願討好職場繁文縟節的冷漠魅力。（韓版《Doctor X》劇照）

差異三、女主人設：日式麻將變身「韓式反差萌」

除了角色主幹，韓版在生活細節的在地化改編亦引發劇迷熱烈討論。日版大門未知子（米倉涼子飾）每次完成高難度手術後，必會仰頭痛飲整罐黑糖漿補糖、閒暇時打麻將或到傳統錢湯泡澡。

而在韓版中，桂秀晶除了保留標誌性的高純度糖漿外，更加入濃厚的「韓式靈魂」：大口灌香蕉牛奶、在休息室吃即食泡麵，更將日版的通宵麻將轉化為與李姃垠通宵玩大富翁、到桌球室紓壓。這類充滿反差萌的生活細節，巧妙平衡了暗黑犯罪題材的沉重感，也令女主角「孤狼天才」的形象更加立體親民。

金智媛飾演的桂秀晶除了保留標誌性的高純度糖漿外，更加入濃厚的「韓式靈魂」。（IG@sbsdrama.official）

韓版桂秀晶大口灌香蕉牛奶、在休息室吃即食泡麵，更將日版的通宵麻將轉化為與李姃垠通宵玩大富翁、到桌球室紓壓。（IG@sbsdrama.official）

差異四、配角洗牌：岸部一德變身李姃垠「天選組合」

日版中由岸部一德飾演的「神原晶」是大門未知子所屬介紹所的所長，經常帶著哈密瓜與高額帳單向醫院收款。

韓版則將該角翻轉，由《寄生族》實力派女星李姃垠飾演「張熙淑」，與金智媛組成一老一少的女性互助搭檔，成為劇中對抗權力高層的核心看點。

日版中由岸部一德飾演的「神原晶」是大門未知子所屬介紹所的所長，經常帶著哈密瓜與高額帳單向醫院收款。（《女醫神Doctor X》劇照）

韓版則將該角翻轉，由《寄生族》實力派女星李姃垠飾演「張熙淑」。（IG@sbsdrama.official）

韓版則將該角翻轉，由李姃垠飾演「張熙淑」，與金智媛組成一老一少的女性互助搭檔，成為劇中對抗權力高層的核心看點。（IG@sbsdrama.official）

差異五、醫療制度與社會批判：直擊韓國職場權力濫用

日版大門未知子主要在高度講求資歷與服從的醫局中堅持醫者仁心。

韓版則由導演李靜琳（又譯：李正林）針對韓國當地的醫院環境、組織文化及醫療制度進行大改，將醫者信念嵌入更強調權力濫用與制度不公的故事架構中，讓女主角直接與龐大的不公義體制正面對抗。令不少韓國網民直呼痛快：「揭露韓國職場黑幕，看得很過癮！」

韓版則由導演李靜琳（又譯：李正林）針對韓國當地的醫院環境、組織文化及醫療制度進行大改。（IG@sbsdrama.official）

韓版則由導演李靜琳（又譯：李正林）將醫者信念嵌入更強調權力濫用與制度不公的故事架構中，讓女主角直接與龐大的不公義體制正面對抗。（IG@sbsdrama.official）

揭露韓國職場黑幕，看得很過癮！ 網民留言