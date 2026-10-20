丞磊是誰？《玉簟秋》少帥是純正東莞仔！非科班入行　背景大公開

由丞磊、徐若晗領銜主演、香港知名導演鞠覺亮執導的民國愛情劇《玉簟秋》於10月12日開播後隨即引發熱議。劇中飾演軍閥少帥「虞昶軒」的男主角丞磊，因演技評價呈兩極化而成為網絡焦點。有網民狠批其表演「歪嘴油膩」，甚至封他為「歪嘴戰神」；但亦有大量觀眾因其帥氣外型與極具親和力的純正粵語表示「邊罵邊睇」。這位被譽為「東莞靚仔」的男星究竟有何來頭？



由丞磊、徐若晗領銜主演、香港知名導演鞠覺亮執導的民國劇《玉簟秋》於10月12日開播後隨即引發熱議。（微博＠丞磊）

《玉簟秋》中飾演軍閥少帥「虞昶軒」的男主角丞磊，因演技評價呈兩極化而成為網絡焦點。（微博＠丞磊）

建築系畢業陪朋友試鏡意外入行

現年32歲的丞磊（本名楊輝翔），1993年12月18日生於廣東東莞，畢業於河北美術學院城市設計學院環境設計專業，並非演藝科班出身。大學期間，他陪朋友到劇組當臨時演員，因俊朗外貌獲導演賞識，獲邀以特約演員身份踏入演藝圈。2018年，他主演網絡電影《你是我的魂斗羅》正式出道。

現年32歲的丞磊（本名楊輝翔），1993年12月18日生於廣東東莞，業於河北美術學院城市設計學院環境設計專業，並非演藝科班出身。（微博＠丞磊）

2018年，丞磊主演網絡電影《你是我的魂斗羅》正式出道。（《你是我的魂斗羅》劇照）

入行初期，丞磊在多部網絡劇與短劇中默默累積經驗。直到2022年，他憑藉古裝短劇《虛顏》中深情將軍「蕭寒聲」一角迅速走紅，演技開始獲得大眾認可。2023年，他迎來事業轉折點，在郭敬明執導的熱播劇《雲之羽》中飾演冷酷卻重情重義的「宮尚角」，知名度大幅飆升，一躍成為新一代「內地劇男神」。其後他接連接拍《成何體統》、《莫離》及《玉簟秋》等多部大型劇集。

2023年丞磊迎來事業轉折點，在郭敬明執導的熱播劇《雲之羽》中飾演冷酷卻重情重義的「宮尚角」，知名度飆升。（微博＠娓娓篇黯）

丞磊接拍電視劇《莫離》。（微博＠丞磊）

講得一口純正東莞話 與吳鎮宇對戲圈粉

對於華南及香港觀眾而言，丞磊展現出極高的親和力，身為土生土長的東莞人，他能說一口極為流利的粵語。他不僅曾在綜藝節目中大講東莞話，更在節目《萌探2024》中與香港影帝吳鎮宇以純正粵語即興對戲，表現自然流暢。不少大灣區網民留言表示：「在娛樂圈聽到東莞話特別驚喜，感覺十分親切。」

丞磊在節目《萌探2024》中與香港影帝吳鎮宇以純正粵語即興對戲，表現自然流暢。（微博＠磕學至上）

丞磊身為土生土長的東莞人，他能說一口極為流利的粵語。（微博＠磕學至上）

《玉簟秋》演軍閥引兩極評價 被譏「歪嘴戰神」名導鞠覺亮親力撐

《玉簟秋》改編自作家靈希於2010年出版的同名小說，由曾參與1983年版《射鵰英雄傳》的香港導演鞠覺亮執導，10月12日起在湖南衛視及芒果TV播出。丞磊在劇中飾演手握重兵的虞家軍五少「虞昶軒」，與徐若晗飾演的女學生「葉平君」因「十日破案賭約」展開一段亂世虐戀。

《玉簟秋》改編自作家靈希於2010年出版的同名小說，由曾參與1983年版《射鵰英雄傳》的香港導演鞠覺亮執導。（微博＠鯨落與海33）

丞磊在劇中飾演手握重兵的虞家軍五少「虞昶軒」，與徐若晗飾演的女學生「葉平君」因「十日破案賭約」展開一段亂世虐戀。（微博＠丞磊）

然而，劇集播出後評價呈現極端分化。在豆瓣等平台上，不少觀眾批評其表演「歪嘴邪笑」、「咆哮式油膩」及「五官亂飛」，網民更封他為「歪嘴戰神」；不過總導演鞠覺亮卻力撐丞磊，盛讚他「用沉浸式表演注入虞昶軒靈魂」。

《玉簟秋》播出後觀眾對丞磊評價呈現極端分化。（《玉簟秋》劇照）

網民封丞磊為「歪嘴戰神」。（《玉簟秋》劇照）

邊罵邊睇的劇集密碼：「為了丞磊忍下去」

雖然劇集爭議不斷，但收視與討論度依然居高不下。有觀眾直言「為了丞磊忍下去」，一邊吐槽一邊按「下一集」；有媒體亦形容該劇呈現「三百萬人預約，一百多萬人前腳進來，後腳就跑，跑的時候還順手給予一星差評」的奇特現象。

雖然《玉簟秋》爭議不斷，但收視與討論度依然居高不下。（微博＠包子包包子ou）

《玉簟秋》中飾演軍閥少帥「虞昶軒」的男主角丞磊，因演技評價呈兩極化而成為網絡焦點。（微博＠丞磊）

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