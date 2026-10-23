周星馳私下脾氣差？馮志強直言星爺「非常好人」改劇本會演給你看

香港導演馮志強帶著新片《浪花男女》往台宣傳，除了分享新作，也回憶過去曾參與周星馳電影《少林足球》編劇工作的經歷。當年剛從電視台發展電影創作的他，年紀還很輕，首次接觸喜劇便與周星馳這位喜劇大師合作，直言那段經歷讓他學到很多。



馮志強透露，當時自己剛離開電視台不久，因緣際會認識曾參與周星馳電影的編劇，某次聊天時提到自己有一個故事構想，如果有機會能找周星馳演出就好了，沒想到對方很快替他牽線，「隔天就叫我去跟他談。」兩人因此開始合作，後來周星馳著手發展《少林足球》，馮志強也加入編劇團隊。

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他回憶，當時《少林足球》原本就有功夫與足球結合的概念，他的工作就是不斷提供不同的創意與橋段，「每天都要給他新的東西。」為了找到最適合的故事方向，團隊前後寫了多個版本，從各種足球比賽橋段，到不同場景與笑料都曾嘗試。

不過，寫了一段時間後，周星馳提出一個關鍵問題：無論怎麼設計，電影裡的足球比賽可能都比不上現實中的真實比賽精彩。馮志強表示，這也讓團隊重新思考故事方向，最後發展出觀眾如今看到的作品，「我們就變成另外一條路。」

馮志強（聯合新聞網）

談到與周星馳合作是否壓力很大，甚至有外界印象中的「很兇」，馮志強則笑著否認，直言周星馳其實是「非常好的人」。他透露，周星馳在討論劇本時，並不只是用語言描述，常常會直接把角色演出來，讓編劇可以更直觀理解他的想法，「我是在看一場現場表演」。

馮志強也表示，當年自己才20多歲，對喜劇創作還在摸索階段，因此更多時候是在學習，「我就是不停提供東西給他選擇。」如今多年過去，他依然認為那段合作經驗對自己的創作影響很深，也讓他更明白不同類型電影，需要找到最適合自己的說故事方式。

至於現在再回頭看《少林足球》，馮志強認為，當年最重要的不只是創造笑點，而是團隊願意一次又一次嘗試不同方向，直到找到真正屬於電影的節奏。他也將這樣的創作思維延續到自己的作品中，像這次《浪花男女》，便是從衝浪與網路輿論兩個看似毫無關係的元素出發，尋找兩者之間的連結。電影《浪花男女》10月23日在台上映。

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