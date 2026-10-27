《玉簟秋》丞磊徐若晗15秒「翻面吻」名場面！極致細膩分寸感獲讚

由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自作家靈希的同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播。近日劇中一段長約15秒的「翻面吻」，成為全網討論度最高的親密名場面。劇中由丞磊飾演的少帥虞昶軒，對徐若晗飾演的葉平君說出「你睡你的，我忙我的」，隨即從手臂一路吻至脖子再落唇，中途翻身被形容「極為順暢」，漸進式觸碰正好15秒，極致細膩分寸感引起網民熱議。



由丞磊與徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自內地知名作家靈希同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播！（微博＠電視劇玉簟秋）

15秒漸進式觸碰 霸道台詞牽動曖昧氛圍

這段吻戲出自虞昶軒與葉平君的婚後劇情，觸發點是虞昶軒向葉平君說出台詞「你睡你的，我忙我的」，語氣看似平靜克制，卻帶有不容拒絕的霸道感。畫面之中，虞昶軒的親吻由手臂開始，慢慢移向脖子，最後落到唇邊，中途順勢翻面，整套漸進式的觸碰剛好維持15秒，翻面動作一氣呵成，被觀眾形容為「順到不像演的」。

這段「翻面吻」之所以被網民封神，關鍵在於男女主角由原本的被動拘謹，在一瞬間順暢拉扯為正面相對，視覺上呈現出一氣呵成的動態美感；再加上虞昶軒「看似霸道佔有、實則溫柔克制」的情感層次，將兩人壓抑已久的情愫一次點燃。

虞昶軒向葉平君說出台詞「你睡你的，我忙我的」，語氣看似平靜克制，卻帶有不容推拒的霸道感。（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

虞昶軒的親吻由手臂開始，慢慢移向脖子。（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

虞昶軒中途順勢翻面，整套漸進式的觸碰剛好維持15秒。（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

虞昶軒的親吻由手臂開始，慢慢移向脖子，最後落到唇邊，中途順勢翻面，整套漸進式的觸碰剛好維持15秒。（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

爆紅靠分寸不靠尺度 鏡頭語言拆解壓抑情愫

不少劇評與網民都認為，這場戲的亮點不在尺度，而在於分鏡設計與演員對節奏的精準拿捏。鏡頭跟隨親吻的路徑推進，由手臂、脖子再到嘴唇，如同一場情緒的逐步拆解，將劇集鋪陳了大半集的壓抑情愫的一次釋放出來。虞昶軒的演繹重點在於外表克制、動作輕柔，但心底的情意壓抑不住，丞磊將這種拉扯感演繹到位。

這場戲的亮點不在尺度，而在於分鏡設計與演員對節奏的精準拿捏。（微博＠電視劇玉簟秋影片截圖）

丞磊這場吻戲將劇集鋪了大半集的壓抑情愫一次釋放出來。（微博＠電視劇玉簟秋）

丞磊的重點在於外表克制、動作輕柔，但心底的情意壓抑不住。（微博＠電視劇玉簟秋）

網民直呼「心跳加速」 戲外互動再添熱度

不少網民設身處地想像那段曖昧氛圍，有觀眾表示留言：「平時看吻戲總想快轉，這段卻連呼吸節奏都不敢錯過，彷彿自己就坐在床上看。」也有觀眾笑言：「那句『你睡你的，我忙我的』實在太懂得挑逗了，看得人手心冒汗。」

有觀眾表示：「平時看吻戲總想快轉，這段卻連呼吸節奏都不敢錯過，彷彿自己就坐在床上看。」（微博＠聞湯識面泡劇）

戲外，10月15日微博追劇團直播中丞磊被問及「拍戲時是否動過心」時，當場耳尖通紅、慌忙掩面；徐若晗隨後更現場還原托下巴、鼻尖吻，甜蜜互動為劇集熱度再添一把火。

丞磊在微博追劇團直播被問及「拍戲時是否動過心」時，當場耳尖通紅、慌忙掩面。（微博＠圈內偶像視頻截圖）