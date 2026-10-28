肖戰《小城良方》姜妍看書就想吐　父母入獄被收養錯過治療黃金期

由肖戰與姜妍主演的全新醫療陸劇《小城良方》，自開播以來憑藉溫暖治癒的醫療故事備受關注！劇中姜妍飾演的殯葬店老闆艾辰，向肖戰飾演的醫生劉錚亮坦言自己「一看書就反胃想吐」。這個細節起初被觀眾當成偷懶藉口，直到劉錚亮醫生關切詢問「那醫生怎麼說？」，才揭開艾辰背後早已被診斷出患有讀寫障礙（又稱閱讀障礙）。更令人唏噓的是，艾辰從小父母入獄並由警察收養，懂事的她因害怕給人添麻煩，將無法識字的困難隱瞞多年，白白錯過了治療的黃金時機。



由肖戰與姜妍主演的全新醫療陸劇《小城良方》，自開播以來憑藉溫暖治癒的醫療故事備受關注！（微博＠小城良方官微）

怕成負擔隱瞞病情 錯過最佳干預時機

劇情交代，艾辰父親替艾辰母親頂下盜竊罪入獄，母親其後再因盜竊被捕，她遂由辦案警察「李叔」收養，李叔後來因公殉職，她再度失去依靠。懂事的艾辰怕給別人添麻煩，從而長期隱瞞自己無法識字的困難，劇中她開店記賬只用簡筆畫、認不出文字等細節，都是隱藏病痛的伏筆；這份「灑脫」之下，藏著長久的自卑與無助，由於症狀隱蔽，她錯失了本可早期干預的時機。

艾辰父親替艾辰母親頂下盜竊罪而入獄。（微博＠影視圈達人影片截圖）

艾辰母親再次犯下盜竊罪而被捕。（微博＠影視圈達人影片截圖）

艾辰父母先後因盜竊入獄，艾辰由辦案警察「李叔」收養。（微博＠影視圈達人影片截圖）

艾辰怕給別人添麻煩，長期隱瞞自己無法識字的困難。（微博＠影視圈達人影片截圖）

艾辰開店記賬只用簡筆畫、認不出文字等細節，都是隱藏病痛的伏筆。（微博＠影視圈達人影片截圖）

由於症狀隱蔽，艾辰錯失了本可早期干預的時機。（微博＠影視圈達人影片截圖）

大腦處理文字困難 長期壓力引發生理反胃

《小城良方》中所說的「識字障礙」，醫學上稱為「閱讀障礙」（Dyslexia），屬神經發育性疾病，患者智力正常，但大腦處理文字資訊時會出現困難，嚴重時看文字就會頭暈、難受。

《小城良方》中所說的「識字障礙」，醫學上稱為「閱讀障礙」（Dyslexia），屬神經發育性疾病。（微博＠影視圈達人影片截圖）

艾辰智力正常，但大腦處理文字資訊時會出現困難，嚴重時看文字就會頭暈、難受。（微博＠影視圈達人影片截圖）

華中科技大學同濟醫學院宋然然教授在接受採訪時指出，「噁心想吐」這並非讀寫障礙的核心病徵，而是當一個人長期將閱讀與挫敗、焦慮、被責罵連結，身體便會在面對書本時，以頭痛、噁心、暈眩等生理不適表達抗拒，這不是裝病偷懶，而是長期壓力在身體上留下的痕跡。根據調查數據顯示，受篩查診斷標準和語言文字體系差異的影響，全球約有3%~7%的學齡期兒童患有閱讀障礙，中國內地兒童漢語閱讀障礙的患病率為3.45%。

當一個人長期將閱讀與挫敗、焦慮、被責罵連結，身體便會以生理不適表達抗拒。（微博＠影視圈達人影片截圖）

「噁心想吐」這並非讀寫障礙的核心病徵，而是長期壓力在身體上留下的痕跡。（微博＠影視圈達人影片截圖）

劇集帶出的不只是一個醫學名詞

《小城良方》以輕喜劇外殼包裹治癒內核，借艾辰一角把長期被大眾誤解的讀寫障礙帶入公眾視野，不僅呈現了讀寫障礙患者的困境，更反映出社會對該疾病普遍缺乏正確認知。醫療專家指出，大眾若能及早識別讀寫障礙並給予適切干預，可有效避免患者因長期挫敗感而引發生理抗拒反應。

《小城良方》以輕喜劇外殼包裹治癒內核，借艾辰一角把長期被大眾誤解的讀寫障礙帶入公眾視野。（微博＠小城良方官微）