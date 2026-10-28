小城良方｜姜妍霸氣壁咚肖戰！女追男教科書三招攻勢　初吻即離別

由內地頂流男神肖戰攜手實力派女星姜妍主演的現代醫療生活劇《小城良方》，於10月21日起在中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）黃金時段首播，並同步於串流平台愛奇藝獨家播放。該劇講述落魄神經外科名醫劉錚亮（肖戰飾）重返東北基層衛生院，遇上敢愛敢恨的葬儀社女老闆艾辰（姜妍飾），原本一場大張旗鼓的「直球倒追」（女追男主動），卻在殯葬店內迎來心動與自卑撕扯的「初吻即告別」，以極致克制的生活流筆觸，演活成年人在現實鴻溝前的退縮與深情，開播後迅速引爆兩岸三地熱話。



內地頂流男神肖戰攜手實力派女星姜妍主演的現代醫療生活劇《小城良方》，登陸中央電視台電視劇頻道（CCTV-8）黃金時段首播，並同步於串流平台愛奇藝獨家播放。（微博@小城良方官微）

神經外科名醫劉錚亮（肖戰飾）重返東北基層衛生院，遇上敢愛敢恨的葬儀社女老闆艾辰（姜妍飾），原本一場大張旗鼓的「直球倒追」（女追男主動），在殯葬店內迎來心動與自卑撕扯的「初吻即告別」。（微博@小城良方官微）

神經外科名醫劉錚亮（肖戰飾）重返東北基層衛生院，遇上敢愛敢恨的葬儀社女老闆艾辰（姜妍飾），原本一場大張旗鼓的「直球倒追」（女追男主動），在殯葬店內迎來心動與自卑撕扯的「初吻即告別」。（微博@小城良方官微）

直球壁咚（靠牆告白）霸氣擋酒 女強男弱「直球」攻陷名醫心防

傳統劇集常見的被動女主角設定在劇中被徹底顛覆。姜妍飾演的「艾辰」，在見識過男主角高超醫術後毫不扭捏，初次交鋒便開門見山拋下一句「我覺得你配得上我，處處看？」並強勢壁咚示愛。

姜妍飾演的「艾辰」，在見識過男主角高超醫術後毫不扭捏，初次交鋒便開門見山拋下一句「我覺得你配得上我，處處看？」（《小城良方》預告片截圖）

姜妍飾演的「艾辰」，與劉錚亮初次交鋒便開門見山拋下一句「我覺得你配得上我，處處看？」並強勢壁咚示愛。（《小城良方》劇照）

其後在社交聚會上見男方為難，艾辰更挺身代為擋下烈酒，甚至主動邀約對方回家享用暖胃熱飯。姜妍憑藉「大膽表白、霸氣力撐、溫柔下廚」三招精準攻勢層層卸下防線，利落颯爽的東北大女人姿態獲網民封為「女追男教科書」。

在社交聚會上見男方為難，艾辰更挺身代為擋下烈酒。（《小城良方》劇照）

艾辰主動邀約劉錚亮回家享用暖胃熱飯。（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

殯葬店深情初吻竟成告別 自卑推開道盡「窮與病」心酸

然而，劇情迎來最令人揪心的高潮轉折，打破了常見的浪漫定情套路。決心重返南方大都市的劉錚亮，臨行前夕在殯葬店內借酒澆愁、情緒崩潰。面對脆弱退縮的男方，艾辰不再克制，捧起他的臉主動深情吻下。

面對脆弱退縮的男方，艾辰不再克制，捧起他的臉主動深情吻下。（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

面對脆弱退縮的男方，艾辰不再克制，捧起他的臉主動深情吻下。（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

劉錚亮短暫沉淪「一時忘情回吻」，卻在熾熱之際被自卑拉回現實，一把推開艾辰，絕望吐出心聲：「我很窮，我有病，恐雪症治不好。」這場初吻非但未確立關係，反成告別；劉錚亮藉創傷推開救贖，艾辰亦只能含淚微笑放手，任由他翌日啟程南下。

劉錚亮絕望吐出心聲：「我很窮，我有病，恐雪症治不好。」（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

劉錚亮藉創傷推開救贖，艾辰亦只能含淚微笑放手，任由他翌日啟程南下。（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

恐雪心魔難解與生死反差 生活流克制引共鳴

劉錚亮的「恐雪症」源於童年冬天時目睹父親在冰層下溺水身亡的創傷，無法單憑一記親吻輕易撫平，他的退縮正是成年人面對現實重擔與心理殘缺時的真實寫照。劇集未將童年創傷輕易簡化為一吻即癒，呈現出「送別者」與「救人者」（葬儀社老闆送別亡者、神經外科醫生搶救生者）在命運推拉下的深層無奈，跳脫了脫離現實的甜寵套路，將現實主義愛情的無奈與克制演繹得淋漓盡致。

劇集未將童年創傷輕易簡化為一吻即癒，呈現出「送別者」與「救人者」在命運推拉下的深層無奈。（微博@炸小梨偷薯視頻截圖）

劇集跳脫了脫離現實的甜寵套路，將現實主義愛情的無奈與克制演繹得淋漓盡致。（微博@小城良方官微）

內地頂流男神肖戰攜手實力派女星姜妍主演的現代醫療生活劇《小城良方》。（微博@小城良方官微）