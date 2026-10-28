《小城良方》肖戰地獄開局　劉錚亮「倒霉熊兄弟」3大名場面盤點

由肖戰主演的醫療輕喜劇《小城良方》正在央視八套（CCTV-8）與愛奇藝熱播！故事講述肖戰飾演的天才神經外科醫生劉錚亮，在一場暴雪夜的私下執刀手術失敗後，賠光積蓄、被吊銷執業資格／被停職，更接連遇上母親失蹤、胞弟骨裂受傷入院，最終狼狽返鄉，在東北小城基層醫院重新站起來的故事。劇集開播即創收視佳績，主角與其弟被網民戲稱為「倒霉熊兄弟」；兩人又慘又好笑的互動，加上嘴硬心軟的兄弟情，令不少觀眾笑中帶淚。



由肖戰主演的醫療輕喜劇《小城良方》正在央視八套（CCTV-8）與愛奇藝熱播！（微博@小城良方官微）

劇集開播即創收視佳績，主角劉錚亮（肖戰飾）與其弟劉錚光（史彭元飾）被網民戲稱為「倒霉熊兄弟」。（微博@小城良方官微）

弟弟拄拐杖賭氣跳車 兄弟車內反目

弟弟劉錚光（史彭元飾）早前為幫母親張貼尋人啟事與人起衝突，因而受傷（骨裂）送院。兄長劉錚亮遂到醫院接弟弟，弟弟撐著拐杖堅持不需要哥哥攙扶，在醫院期間更接連摔了兩跤。

弟弟劉錚光（史彭元飾）早前為幫母親張貼尋人啟事與人起衝突，從而受傷（骨裂）送院。（《小城良方》劇照）

弟弟劉錚光撐著拐杖堅持不需要哥哥攙扶。（《小城良方》劇照）

弟弟劉錚光撐著拐杖堅持不需要哥哥劉錚亮攙扶，在醫院期間摔的第一跤。（《小城良方》劇照）

弟弟劉錚光撐著拐杖堅持不需要哥哥劉錚亮攙扶，在醫院期間摔的第二跤。（《小城良方》劇照）

行車途中，兩兄弟在車廂內爆發強烈衝突。腿傷未愈的弟弟劉錚光，怪哥哥對母親失蹤一事表現得過於冷淡理性，心裡根本沒有這個家；開著車的劉錚亮則無奈解釋自己剛在醫院全力救人，病人因他好轉而高興。兩人各說各話，越吵越激動，弟弟嚷著停車要下車，弟弟下車後，哥哥便毫不留情地駛離現場，留下弟弟一人。這段「誰也不肯先低頭」的兄弟狼狽畫面首播夜瘋傳，網民笑稱「倒霉熊兄弟」，直呼「這就是我跟我哥」。

弟弟劉錚光怪哥哥劉錚亮對母親失蹤一事表現得過於冷淡理性，心裡根本沒有這個家。（《小城良方》劇照）

劉錚亮則無奈解釋自己剛在醫院全力救人，而病人也因為他好起來而感到高興。（《小城良方》劇照）

劉錚光與劉錚亮越吵越激動，弟弟劉錚光嚷著停車要下車。（《小城良方》劇照）

劉錚光與劉錚亮越吵越激動，弟弟劉錚光嚷著停車要下車。（《小城良方》劇照）

弟弟劉錚光下車後，哥哥劉錚亮便毫不留情地駛離原地，留下弟弟劉錚光一人（《小城良方》劇照）

被辭退的送別禮 背後議論「不會做人」

劉錚亮被醫院辭退，離開前認真向每位同事告別，送上禮物，轉身離開之際，卻聽到背後議論「太清高，不會做人」。他被排擠的原因不只是那場醫療事故，還有「只會技術、不會做人」的性格缺點，這句話比被解僱更令人心酸。

劉錚亮被醫院辭退，離開前認真向同事告別，送上綠植。（《小城良方》劇照）

劉錚亮被醫院辭退，離開前認真向同事告別，送上遊戲機。（《小城良方》劇照）

劉錚亮被醫院辭退，離開前認真向同事告別，送上筆筒。（《小城良方》劇照）

劉錚亮轉身離開之際，卻聽到同事在背後議論「太清高，不會做人」。（《小城良方》劇照）

劉錚亮離開辦公室時，同事在背後議論「太清高，不會做人」。（《小城良方》劇照）

撞勞斯萊斯賠車 斷最後可變現資產

背負醫療賠款75萬人民幣（約82萬港元）的劉錚亮，原本打算將自己手上唯一的車賣給分手一年的前女友周轉。豈料買賣細節還沒談妥，車子竟在無人駕駛狀態下發生溜後，直接撞上後面的勞斯萊斯，最後連車子也賠了進去。這一撞徹底斷了他最後的可變現資產，把他徹底逼回東北小城的鄉鎮衛生院（即基層公立醫療機構）。網民嘆道「倒霉熊本熊」、「禍不單行寫他身上」、「笑著笑著就心痛」。

背負醫療賠款75萬人民幣（約82萬港元）的劉錚亮，打算將自己手上唯一的車賣給分手一年的前女友周轉。（《小城良方》劇照）

劉錚亮打算將自己手上唯一的車賣給分手一年的前女友周轉。（《小城良方》劇照）

劉錚亮與前女友買賣細節還沒談妥，車子在無人駕駛狀態下發生溜後。（《小城良方》劇照）

劉錚亮的車子在無人駕駛狀態下發生溜後，直接撞上後面的勞斯萊斯。（《小城良方》劇照）