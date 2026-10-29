《玉簟秋》虞昶軒「婚紗補求婚」 徐若晗清醒點頭「婚紗吻」封神

由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自內地知名作家靈希同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播！劇集近日釋出第 29、30 集預告，其中最觸動廣大觀眾的，是男主角虞昶軒（丞磊 飾）向女主角葉平君（徐若晗 飾）補辦的一場「婚紗求婚」。早前葉平君因意外昏迷不醒，虞昶軒曾瞞著她寫下婚書，一個人完成婚禮；今次他伸手蒙住葉平君雙眼將她帶進房，待葉平君換上婚紗後擁著她說：「上次你在昏迷之中，所以今天我想再跟你求一次婚。」



由丞磊、徐若晗領銜主演的內地民國劇《玉簟秋》，改編自內地知名作家靈希同名小說，正於湖南衛視及芒果TV熱播！（微博＠電視劇玉簟秋）

葉平君昏迷 虞昶軒深情表白

《玉簟秋》講述少帥虞昶軒與女學生葉平君於軍閥亂世中的愛恨糾纏，故事中段，葉平君於一場大火中吸入濃煙深度昏迷，醫生直言甦醒機會渺茫。虞昶軒不顧家族強烈反對，在病榻前親手寫下婚書、為她戴上戒指，一個人完成了婚禮，更對父母直言「我非她不娶」。這場「只有新郎的婚禮」，成為全劇最虐心也最深的情感伏筆。

葉平君於一場大火中吸入濃煙深度昏迷，醫生直言甦醒機會渺茫。（《玉簟秋》劇照）

虞昶軒對父母直言「我非葉平君不娶」。（《玉簟秋》劇照）

蒙眼驚喜換上白婚紗 上演「封神婚紗吻」

據近日釋出的第29、30集預告，虞昶軒決定補回這場正式的求婚。畫面中他伸手蒙住葉平君的眼睛，將她帶進房內才溫柔鬆手；葉平君睜眼一看，眼前赫然是一襲華麗的白婚紗。待她換上婚紗，虞昶軒緊緊擁著她說：「上次你在昏迷之中，所以今天我想再跟你求一次婚。」短短一句話，道盡他要在愛人清醒時、由她自願應允共度餘生的心願。

虞昶軒伸手蒙住葉平君的眼睛，將葉平君帶進房內才溫柔鬆手。（《玉簟秋》預告片截圖）

葉平君睜眼一看，眼前赫然是一襲華麗的白婚紗。（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒緊緊擁著葉平君說：「上次你在昏迷之中，所以今天我想再跟你求一次婚。」（《玉簟秋》預告片截圖）

虞昶軒對葉平君說：「上次你在昏迷之中，所以今天我想再跟你求一次婚。」（《玉簟秋》預告片截圖）

葉平君動容點頭後，虞昶軒與身穿白婚紗頭紗的葉平君近距離深情凝視便溫柔落唇。這場被劇迷封為「婚紗吻」的名場面，虞昶軒與葉平君在滿室浪漫氛圍下深情擁吻，將積壓多時的思念與深情一次釋放，動作溫柔卻極具張力。

虞昶軒與身穿白婚紗頭紗的葉平君近距離深情凝視便溫柔落唇。（《玉簟秋》預告片截圖）

葉平君動容點頭後，虞昶軒與葉平君在滿室浪漫氛圍下深情擁吻。（《玉簟秋》預告片截圖）

這場被劇迷封為「婚紗吻」的名場面，將積壓多時的思念與深情一次釋放，動作溫柔卻極具張力。（《玉簟秋》預告片截圖）

苦盡甘來歷經千帆 「婚紗吻」獲封救贖大甜果

這段求婚預告一出，網上隨即掀起熱烈討論。有劇迷留言：「當年他一個人替昏迷的她辦婚禮，如今換她清醒點頭，這口糖我等到流淚。」亦有網民感慨，先瞞著昏迷的妻子獨自成婚、再補辦一場正式的婚紗求婚，足見虞昶軒一直把對方放在心上最高位置。觀眾普遍評價這場吻戲「不是簡單的甜，是歷經千帆後的救贖」，視之為二人苦盡甘來、最值得的「大甜果」時刻。

觀眾普遍評價這場吻戲「不是簡單的甜，是歷經千帆後的救贖」，視之為二人苦盡甘來、最值得的「大甜果」時刻。（微博＠甜芷龍吶）