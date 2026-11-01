周星馳《功夫女足》內地狂收23億　北美開畫爛番茄獲「0%新鮮度」

「一位曾經偉大的導演，如今只能翻出自己過去的老把戲，孤注一擲想重現昔日輝煌，結果徹底搞砸。」寫下這句話的，是北美的一家影評媒體「Auteurist Class」。它評的，是由周星馳執導，張小斐、迪麗熱巴、張藝興等主演的電影《功夫女足》。



今年7月，這部電影在中國賣出23.14億人民幣，是燒熱冷清暑期檔的頭號功臣。三個月後登陸北美，權威的「爛番茄」網站的專業影評人評分（Tomatometer）定格在一個零；12家認證媒體，沒有一家給好評。

《功夫女足》在爛番茄的開分為0%（爛番茄官網）

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《聯合早報》記者在截稿前上網查證，發現專業影評人已增加到18%（最新評分為22%，呈上升趨勢），但距離及格分數仍有一大段距離，尤其距離當年票房大賣的《少林足球》的89%更有天淵之別。另一方面，網站的觀眾評分（Popcornmeter）因反應冷清，未滿50尚未開分。

北美影評人集中批評《功夫女足》什麼？主要有以下四大點：

1）AI感與創作力缺失：影片「像大廠算法生產出來的作品，幾乎看不出背後有什麼支撐它的創作力量」。

2）CGI替代實拍質感：《少林足球》和《功夫》靠實拍鋼線和憨趣特效營造的真人卡通感，交給CGI後「效果就是不行」。

3）笑點水土不服：片中球場鬧劇部分確實把人逗笑了，但「一離開球場，無聊感隨之而來」。

4）「炒冷飯」指控：曾經偉大的導演黔驢技窮，只能翻出過去的老把戲。



消息傳回中國，有影評人逆風指出：

所有差評，哪怕罵得最兇的那幾家，都承認一件事——球場上的戲是真好笑。

他舉公開資料顯示，《功夫女足》有1200多組功夫足球鏡頭，特效投入約1.6億人民幣。「換句話說，周星馳的手藝沒丟，他只是把心思，全押在了球場上。一個真正才華枯竭的人，拍不出讓12個敵對影評人都笑出聲的段落。」

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