字節跳動紅果短劇免費爽睇！盤點10部爆款：從宮斗復仇到硬派掃黑

每日搭車返工或午膳時間，只需兩三分鐘就能看完一集節奏明快、劇情反轉的短劇，正成為中港台網民的娛樂新常態。字節跳動旗下的「紅果短劇」憑藉全面免費及無繁瑣收費門檻，每月活躍用戶已突破4.3億。隨著影視製作技術進步，短劇平台目前已發展出「實拍真人」與「AI生成」並行的多元格局。本文精選5大最具討論度的短劇題材，盤點10部極高人氣的代表作。



題材一｜古風權謀與逆襲復仇：鬥智鬥力拒絕「戀愛腦」

古裝復仇劇一直是短劇市場的流量保證。新一代作品大多摒棄主角為愛盲目的老套設定，改以智謀擊敗對手：

1.《宮女扶搖錄》【真人實拍劇】：

婦科聖手之女背負血海深仇入宮，以精湛醫術與縝密心機步步為營，由卑微宮女一路殺上皇后寶座；女主角全程機智冷靜，真人演員的演繹細膩，被網民譽為復仇劇的標準示範。

《宮女扶搖錄》講述婦科聖手之女背負血海深仇入宮，以精湛醫術與縝密心機步步為營，由卑微宮女一路殺上皇后寶座。（《宮女扶搖錄》宣傳海報）

2.《春深鎖玉郎》【真人實拍劇】：

改編自經典重生橋段，女主角前世遭枕邊人陷害慘死，重活一世手握預知劇本，在波譎雲詭的世家爭鬥中步步設局。真實還原典雅古風服飾與精緻場景，配合乾淨俐落的劇情反轉，讓劇迷直呼痛快淋漓。

《春深鎖玉郎》講述女主角前世遭枕邊人陷害慘死，重活一世手握預知劇本，在波譎雲詭的世家爭鬥中步步設局。（《春深鎖玉郎》宣傳海報）

題材二｜都市虐戀與豪門禁忌：電影級運鏡拍攝

針對都會情感市場，部分作品擺脫了一般的甜寵套路，展現更細膩的情感描寫：

1.《好一個乖乖女》【真人實拍劇】：

聚焦被原生家庭精神控制長達十年的「聽話養女」，遇上城府極深的豪門掌權人，兩位真人主演在互相試探與雙向救贖中步步淪陷，將窒息感與心動暗湧拿捏得恰到好處。

《好一個乖乖女》聚焦一個被原生家庭精神控制長達十年的「聽話養女」，在崩潰邊緣遇上表面和善、內心卻城府極深的掌權人。（《好一個乖乖女》宣傳海報）

2.《盛夏芬德拉》【真人實拍劇】：

打破外界對短劇製作粗糙的刻板印象，憑藉電影級的調色與真人細膩運鏡，深刻刻畫豪門聯姻下的克制隱忍，常年穩居三地推薦榜前列，營造出極具後勁的情感張力。

《盛夏芬德拉》打破外界對短劇製作粗糙的刻板印象，運用電影級的調色與真人細膩運鏡。（《盛夏芬德拉》宣傳海報）

題材三｜男頻逆襲與草根經商：真人霸氣翻盤與AI仿真重現時代

男頻（以男性讀者為主）題材拋棄虛浮的「戰神」套路，轉向腳踏實地的草根奮鬥爽感：

1.《一品布衣》【真人實拍劇】：

描寫鄉野寒門布衣面對階層壁壘，憑藉強悍手腕與現代經商智慧在亂世中開荒智鬥，最終問鼎朝堂，全靠真人演員詮釋出草根逆風翻盤的生存狠勁，吸引大批男性受眾。目前已播出至第4季，第5季正進行規劃籌備。

《一品布衣》描寫鄉野寒門布衣面對階層壁壘，憑藉強悍手腕與現代經商智慧在亂世中開荒智鬥，最終問鼎朝堂。（《一品布衣》宣傳海報）

2.《重回1988，我從倒貨開始養家致富》【AI仿真人劇】：

聚焦80年代末改革開放初期的商海風雲。男主角攜前世記憶從地攤倒貨淘金起步，抓準時代機遇成為商業巨頭。劇集透過AI生成細緻的背景與道具，將時代情懷與奮鬥致富緊密交融，極具沉浸感。

《重回1988，我從倒貨開始養家致富》聚焦80年代末改革開放初期的商海風雲，男主角攜前世記憶從地攤倒貨淘金起步，抓準時代機遇成為商業巨擘。（《重回1988，我從倒貨開始養家致富》宣傳海報）

題材四｜荒誕喜劇與重生整頓：專治年輕人精神壓力

為迎合當代年輕人解壓需求，荒誕搞笑題材強勢崛起，成為全網瘋傳的快樂泉源：

1.《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》【真人實拍劇】：

大膽設定八十歲老祖宗穿越回十八歲少女之身，面對敗家富二代與爭產鬧劇，真人演員以誇張喜感的長輩身段果斷「物理整頓」，反差喜感笑料百出。目前第1季至第5季均已上線，第6季正在籌備中。

《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》大膽設定八十歲老祖宗穿越回十八歲少女之身。（《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》宣傳海報）

2.《夫人她專治不服》【真人實拍劇】：

講述滿級女大佬隱藏身份嫁入豪門，面對挑釁刁難直接暴力掀桌、反客為主，真人演員演繹的極端瘋狂性格徹底打破傳統豪門媳婦受氣套路，獲網民封為「治療精神內耗神劇」。

《夫人她專治不服》講述滿級女大佬隱藏身份嫁入豪門，面對挑釁刁難直接暴力掀桌、反客為主。（《夫人她專治不服》宣傳海報）

題材五｜硬派懸疑與高智商罪案：實景動作拳拳到肉

懸疑類短劇在精品化與技術革新趨勢下大放異彩，成功俘虜大批推理迷：

1.《暗潮湧動》【真人實拍劇】：

以海濱小城連環命案切入，牽涉跨國走私與警隊暗網，老刑警與年輕稽查官層層解密，每集結尾均拋出致命懸念，全片採用真實外景與硬派動作實拍，劇本架構沉穩紮實。

《暗潮湧動》以海濱小城連環命案切入，牽涉跨國走私與警隊暗網，老刑警與年輕稽查官層層解密。（《暗潮湧動》宣傳海報）

2.《掃黑》【真人實拍劇】：

主角歷經至親被害與妻子背叛的家破人亡後，蟄伏五年學武歸來，以「天下無黑」之名深入黑白漩渦剷奸除惡，層層撕開掩蓋海城黑惡勢力的幕後黑手。全片節奏明快凌厲、動作打鬥拳拳到肉，憑藉絕境反殺與正義清算的爽感橫掃兩岸三地。