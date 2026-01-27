盧昱曉成名路｜從留英設計才女到爆紅女演員　于正讚她下一站天后

非科班出身的盧昱曉，憑着對錶演的熱愛和不懈的努力，終於從女配角一路曜升成為女主角。在熱播劇《軋戲》裏扮演的劇本殺菜鳥玩家，戲裏那生動的演繹，讓這個95後陸劇小花旦又成功的虜獲了一大票的路人戲迷，大夥都紛紛搶着表白說比男主先愛上女主了！



受訪時曾表示《軋戲》裏的胡羞是眾多角色裏最接近現實裏的她，本篇小編就帶着大家一起好好認識這位有着仙氣外形的黑馬95小花旦。

1. 畢業於服裝設計系

被賦予「小劉亦菲」稱號的盧昱曉，除了因為「淡顏系」的外形和氣質與神仙姐姐劉亦菲有幾分相像之外，也因為盧昱曉和神仙姐姐一樣有着外國留學的經歷。

出生於上海醫生之家的盧昱曉，由於自幼對繪畫藝術很感興趣，在父母大力的支持下，14歲就隻身一人前往英國留學，入學裏茲大學主修並畢業於服裝設計系。

2. 上官淺成就了人生角色

另外的相同經歷就是2023年迎來的「人生角色」。當年劉亦菲憑藉着「小龍女」角色打響名號，被網友們封為神仙姐姐，甚至乎藉由此角色開拓了海外市場。而盧昱曉在經過《玉昭令》、《明天也想見你》、《烏雲遇皎月》等等的作品打磨後，終於也遇見了「上官淺」。

在郭敬明導演掌鏡下的上官淺，搭配盧昱曉自帶的仙氣加上豐富精湛的演技，成功把盧昱曉擠進了95小花旦行列，畢竟當時其演技可被認為比女主還要亮眼呢，紛紛表示這妞肯定會紅！雖說「上官淺」難以與當年的「小龍女」相比，但也讓人直呼難道這就是天后之路的必經之道？

3. CP體質，與每位男神都好好磕

盧昱曉完美詮釋了什麼叫開門紅，那是因為那些原先不被看好的搭配，往往會被她的層次豐富的精湛演繹給帶入坑，進而死磕住有盧昱曉的CP。

無論是《小巷人家》的範丞丞、《榜上佳婿》的王子奇、《入青雲》的侯明昊、或是《五福臨門》搭檔的王星越，都是在播出後被眾星捧月的程度呢~這樣的CP體質可謂是被上帝追着餵飯啊！

4. 靚女寵物控

在綜藝《我家那閨女》裏可以看出盧昱曉是十足的寵物控，她也曾在《入青雲》訪談中表示養着9只小貓咪，真是妥妥的鏟屎官呢~在她的微博中也能常看到她與她寵物們的親密合照，除了小貓咪，她也養了3只狗呢~

5. 她是一個Outdoor Girl

外表看似安安靜靜的盧昱曉，可是個實打實的元氣戶外少女。翻開她的微博，除了很常看到她分享工作和寵物碎事之外，也不難看到她空了就會跋山涉水的戶外活動照，除了踏青爬山之外，盧昱曉也很愛到處旅行，中國內陸、澳洲、馬來西亞等等都有她的足跡~

6. 熱愛養生

鏡頭下的盧昱曉，無論是妝前妝後，永遠都是氣血充足的模樣，全都得歸公於她努力的養生保養自己。

她曾在vlog裏分享過她的一些「養生配方」，像是平時包裏常備的蒸汽眼罩和泡腳劑、還有家人為她那演員顛倒生活而準備的補氣血湯飲「桂圓紅棗阿膠」、堅持喝温水、喝粟米鬚茶代替咖啡來助於消腫等等的方法，讓她能輕鬆原圖出片。

7. 「金牌製作人」于正的高評價

如果說有着中國大眾公認的審美能力的郭敬明導驗是盧昱曉演繹路上的貴人，那「金牌製作人」于正就是她正式踏入演藝圈的貴人了。

曾與趙露思一同參演過演員養成綜藝《演技派》的盧昱曉，在節目中的亮眼表現被贊說是個可塑性很高的演員。而于正也曾在微博上碼字讚頌盧昱曉很有觀眾緣，是現在演藝圈難得的寶藏，甚至在某次的直播中贊說盧昱曉會成為「下一站的天后」。

曾有篇報道問說為什麼會放棄服裝設計，而選擇了演員的賽道，而她的回答是

我的性格就是允許任何事情的發生

衝着這份不自我內耗、內核穩定且勇敢無畏的人生態度，無論是身為演員的盧昱曉，或是私底下的盧昱曉，都是值得大家好好認識的寶藏女孩。

