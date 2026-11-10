谷雨｜井柏然攜孫藝洲破張頌文巨額騙稅案　揭導演李路選角秘辛！

由知名導演李路執導、聚焦20世紀90年代特大涉稅案件的懸疑犯罪劇《谷雨》近日正式登陸央視八套（CCTV-8）黃金時段及優酷（Youku）平台。在11月9日的北京發布會上，李路首次揭秘其「不試戲、重契合」的選角哲學。他透露與井柏然僅吃了一頓飯便敲定合作，更笑言是因為兒子愛看《愛情公寓》而相中孫藝洲（《愛情公寓》飾演呂子喬）。這部劇不僅以真實稅案為背景，三位男主角在情與法之間的博弈，更成為全劇最大亮點。



由知名導演李路執導、聚焦20世紀90年代特大涉稅案件的懸疑犯罪劇《谷雨》近日正式登陸央視八套（CCTV-8）黃金時段及優酷（Youku）平台。（微博@電視劇谷雨）

由井柏然、張頌文領銜主演的內地懸疑劇《谷雨》近日開播。（微博@電視劇谷雨）

逾43億人民幣特大騙稅案背後的兄弟反目

《谷雨》打破傳統懸疑劇的窠臼，將視角對準鮮少被影視化的稅務稽查領域。故事以90年代一宗離奇的企業財務人員墜樓案為引，逐步揭開背後涉及數十億人民幣的虛開發票與走私騙稅黑幕。

《谷雨》打破傳統懸疑劇的窠臼，將視角對準鮮少被影視化的稅務稽查領域。（微博@電視劇谷雨）

故事以90年代一宗離奇的企業財務人員墜樓案為引，逐步揭開背後涉及數十億元的虛開發票與走私騙稅黑幕。（微博@電視劇谷雨）

在劇中，稅務稽查人員歐陽煦（井柏然飾）與原是刑警、後來下海經商的服裝廠老闆嚴平安（孫藝洲飾）結識了印刷技工周海洋（張頌文飾），三人本是交情深厚的摯友。然而，周海洋為籌集資金尋找失蹤妻子，在不法暴利的誘惑下鋌而走險涉足假發票製造工場，最終在暴利誘惑與現實困頓下徹底墮入深淵。多年後，歐陽煦與嚴平安攜手追查涉稅大案，昔日好友最終站在了情與法的對立面。據了解，張頌文今次是再度飾演反派角色，而孫藝洲亦拋棄了過往的喜劇形象，精準詮釋底層小人物的掙扎。

在劇中，稅務稽查人員歐陽煦（井柏然飾）與下海經營服裝廠的原協警／廠長嚴平安（孫藝洲飾）結識了印刷技工周海洋（張頌文飾），三人本是交情深厚的摯友。（微博@電視劇谷雨）

周海洋為籌集資金尋找失蹤妻子，在不法暴利的誘惑下鋌而走險涉足假發票製造工場，最終在暴利誘惑與現實困頓下徹底墮入深淵。（微博@電視劇谷雨）

多年後，歐陽煦與嚴平安攜手追查涉稅大案，昔日好友最終站在了情與法的對立面。（微博@電視劇谷雨）

一頓飯與《愛情公寓》的奇妙緣分

曾執導《人世間》的導演李路在11月9日的記者會上強調，他選角從不安排試戲，而是看重「演員與角色的天然契合度」。

曾執導《人世間》的導演李路在11月9日的記者會上強調，他選角從不安排試戲，而是看重「演員與角色的天然契合度」。（微博@電視劇谷雨）

針對男主角井柏然，李路透露兩人僅透過一頓飯便迅速達成合作。李路在發布會證實當時井柏然帶著劉雯一同出席飯局，並直言兩人見面爽快，看中井柏然身上的清冷、嚴謹與克制特質，這與劇中堅守底線、一查到底的稅務稽查人員「歐陽煦」不謀而合。

針對男主角井柏然，李路透露兩人僅透過一頓飯便迅速達成合作。（微博@電視劇谷雨）

導演李路純粹是看中了井柏然身上自帶的清冷、嚴謹與克制特質，這與劇中堅守底線、一查到底的稅務稽查人員「歐陽煦」不謀而合。（微博@電視劇谷雨）

至於選擇孫藝洲飾演刑警「嚴平安」，背後則有一段趣聞。李路笑言自己的兒子是內地經典喜劇《愛情公寓》的忠實觀眾，他因此認識了孫藝洲。從專業角度分析，孫藝洲自帶的貼地與幽默感，恰好能中和90年代基層刑警在辦案時的沉悶，與井柏然的嚴謹形成完美的「一動一靜」搭檔互補。

李路笑言自己的兒子是內地經典喜劇《愛情公寓》的忠實觀眾，他因此認識了孫藝洲。（網上圖片）