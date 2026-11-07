《再婚皇后》選角引熱議｜申敏兒再婚李鍾碩　演員平均近40歲挨批

Disney+年度宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》開播即掀起極大迴響。這部改編自全球瀏覽量近30億次網絡漫畫的作品，初期網絡焦點並非落在劇情，而是四位主演的真實年齡。由朱智勛（44歲）、申敏兒（42歲）、李鍾碩（37歲）與李世榮（34歲）組成的陣容合共157歲，被韓國網民戲稱「暮年偶像劇」。然而，劇集在爭議聲中依然強勢，上線翌日即登頂韓國Disney+排行榜，並在港台等12個地區稱冠，完美示範「邊鬧邊追」的收視奇觀。



Disney+年度宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》開播即掀起極大迴響。（IG@disneypluskr）

由朱智勛（44歲）、申敏兒（42歲）、李鍾碩（37歲）與李世榮（34歲）組成的陣容合共約157歲，被韓國網民戲稱「暮年偶像劇」。（IG@disneypluskr）

熟齡陣容與原著反差大 網民嘲「像步入暮年」

據了解，四位主演的年齡分別為朱智勛44歲、申敏兒42歲、李鍾碩37歲、李世榮34歲，四人相加为157歲，平均年齡接近40歲。由於《再婚皇后》原著設定為歐洲宮廷奇幻愛情，角色應散發青春氣息，而熟齡陣容與浪漫宮廷氣氛形成直觀反差。

《再婚皇后》四位主演的歲數分別為朱智勛44歲、申敏兒42歲、李鍾碩37歲、李世榮34歲，四人相加約157歲，平均年齡接近40歲。（IG@disneypluskr）

由於《再婚皇后》原著設定為歐洲宮廷奇幻愛情，角色應散發青春氣息，而熟齡陣容與浪漫宮廷氣氛形成直觀反差。（IG@disneypluskr）

韓國網民隨即狠批：「沒有年輕人演了嗎？」亦有人揶揄「這感覺不像再婚，倒像步入暮年」、「這不是《吸血新世紀》嗎」。網民對「兩代人」的觀感尤為強烈，有觀眾留言直言「這真的不是兩代人嗎」，亦有留言稱李鍾碩「可以演他們兒子了」。

有網民留言稱李鍾碩「可以演他們兒子了」。（IG@disneypluskr）

韓國網民隨即狠批：「沒有年輕人演了嗎？」。（IG@disneypluskr）

朱智勛造型被指似「夜總會老闆」

4人中，朱智勛飾演負心皇帝索本修，所面對的爭議最集中。據報道，其華麗服裝與髮型被部分韓網批評偏離原著，甚至笑稱「似夜總會老闆」。44歲的皇帝與30多歲的「情婦」菈絲塔（李世榮飾）之間的年齡差距，亦令部分觀眾對劇中親密場面感到微妙。

朱智勛飾演負心皇帝索本修，所面對的爭議最集中。（IG@disneypluskr）

44歲的皇帝與30多歲的「情婦」菈絲塔（李世榮飾）之間的歲數距離，亦令部分觀眾對劇中親密場面感到微妙。（IG@disneypluskr）

開播即登頂 李世榮獲讚「天生反派」成收視動力

選角備受質疑，劇集成績卻異常亮眼。根據Disney+及串流排行網站FlixPatrol數據，《再婚皇后》上線翌日即登上Disney+「今日韓國TOP10」榜首；截至11月5日，更在香港、台灣、日本等12個國家與地區登頂，躋身全球榜第7位。

根據Disney+及串流排行網站FlixPatrol數據，《再婚皇后》上線翌日即登上Disney+「今日韓國TOP10」榜首。（IG@disneypluskr）

截至11月5日，《再婚皇后》更在香港、台灣、日本等12個國家及地區登頂，躋身全球榜第7位。（IG@disneypluskr）

除原著本身的吸引力，演員的演技亦是留住觀眾的關鍵。飾演情婦的李世榮將天真與心機並存的特質演繹得淋漓盡致，被網民大讚是「天生反派」，其演出成功為劇集加分。不少觀眾口裏說不，追劇的手卻停不下來，形成典型的「邊罵邊追」現象。有網民坦言：「以為看不下去這種誇張劇，結果《再婚皇后》其實很好看。」

飾演情婦的李世榮將天真與心機並存的特質演繹得淋漓盡致，被網民大讚是「天生反派」，其演出成功為劇集加分。（IG@disneypluskr）