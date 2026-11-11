《碰撞搜查線2》開播！李民基郭善英原班人馬回歸　NCT朴志晟加盟

2024年憑「交通犯罪調查組（TCI）」題材打出名堂的人氣韓劇《碰撞搜查線》，其續集《碰撞搜查線2：憤怒之路》（Crash 2: Road of Fury）已落實於2026年11月16日（星期一）晚在韓國收費頻道ENA首播，逢星期一、二晚播出。香港觀眾同晚9時可透過串流平台Disney+緊貼追看。第二季除有原班人馬李民基與郭善英領銜回歸，更邀得人氣男團NCT成員朴志晟強勢加盟飾演巡警，消息曝光隨即引發網民熱話。



《碰撞搜查線2：憤怒之路》（Crash 2: Road of Fury）已落實於2026年11月16日（星期一）晚在韓國收費頻道ENA首播，逢星期一、二晚播出。（IG@ena_drama）

原班人馬回歸 TCI升格廣域搜查

《碰撞搜查線》第一季圍繞「交通犯罪調查組TCI」追查公路罪案，憑藉緊湊刺激的飛車場面與峰迴路轉的案情贏盡口碑，收視躋身韓國電視台ENA開台以來最高收視劇集之列。

《碰撞搜查線》第一季圍繞「交通犯罪調查組 TCI」追查公路罪案，憑藉緊湊刺激的飛車場面與峰迴路轉的案情贏盡口碑。（IG@ena_drama）

《碰撞搜查線》第一季收視更躋身韓國電視台ENA開台以來最高收視劇集之列。（IG@ena_drama）

第二季中，TCI團隊由原本的南江警署小隊全面升格為隸屬「國家調查本部」的廣域搜查隊，查案範圍正式擴展至全韓國，面對的罪犯組織更加龐大且兇悍。主角李民基續演分析力驚人的車淵浩，郭善英回歸飾演身手矯健的閔昭熙，連同許城泰、李浩哲及崔文熙等第一季骨幹成員全數歸隊。不少劇迷紛紛留言力撐：「第一季最過癮，就是『原來交通意外都可以是刑事罪案』這份新鮮感，如今查案範圍擴至全韓，必須立即重溫第一季。」

第一季最過癮，就是『原來交通意外都可以是刑事罪案』這份新鮮感，如今查案範圍擴至全韓，必須立即重溫第一季。 網民留言

《碰撞搜查線》第二季中，TCI團隊由原本的南江警署小隊全面升格為隸屬「國家調查本部」的廣域搜查隊，查案範圍正式擴展至全韓國。（IG@ena_drama）

《碰撞搜查線》主角李民基續演分析力驚人的車淵浩。（IG@ena_drama）

郭善英回歸飾演身手矯健的閔昭熙。（IG@ena_drama）

郭善英回歸飾演身手矯健的閔昭熙，連同許城泰、李浩哲及崔文熙等第一季骨幹成員全數歸隊。（IG@ena_drama）

NCT朴志晟加盟演新人巡警

今季引發海內外粉絲高度關注的焦點，當屬人氣男團NCT年紀最小的成員朴志晟的跨界參演。朴志晟在劇中飾演南江警署交通隊的新人巡警池大徐，角色被劇組形容為警署內的「明星警員」，個性陽光開朗且精通柔道，一直視TCI為崇拜的明星團隊。

《碰撞搜查線2》因人氣男團NCT年紀最小的成員朴志晟的跨界加盟，而引發海內外粉絲高度關注。（IG@the__and.y）

朴志晟在《碰撞搜查線2》中飾演南江警署交通隊的新人巡警池大徐，角色被劇組形容為警署內的「明星警員」。（IG@ena_drama）

據劇組透露，朴志晟早前甚至帶病堅持出席劇本圍讀，全情投入角色演繹，敬業態度獲台前幕後一致讚賞，令其個人首部正規電視劇作品未開播先掀話題。

據《碰撞搜查線2》劇組透露，朴志晟早前甚至帶病堅持出席劇本圍讀，全情投入角色演繹，敬業態度獲台前幕後一致讚賞。（IG@ena_drama）

11.16開播 香港觀眾可經Disney+追看

《碰撞搜查線2：憤怒之路》全劇共12集，定於2026年11月16日逢星期一、二晚在韓國ENA首播，香港觀眾則可於同晚9時透過串流平台Disney+同步緊貼最新劇情。全劇繼續由第一季導演朴俊宇攜手編劇吳秀珍操刀，在延續原汁原味黑色幽默與飛車追逐的同時，帶來規模更龐大的罪案博弈。