再婚皇后｜李世榮頸鏈被指似Temu平價替貨　劇組急澄清：歐洲古董

Disney+原創韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮聯袂主演，上線後隨即登頂多個國家及地區的收視榜首。但劇中飾演側室「菈絲塔」的李世榮，在劇中佩戴的一條黑色寶石頸鏈掀起風波。網民指該道具與內地拼多多（Pinduoduo）旗下海外電商平台Temu的一款僅售2,105韓圜（約10.4人民幣，12.23港元）的飾品高度相似，批評劇組使用廉價網購貨。對此，製作組緊急出面否認，澄清該頸鏈是直接從歐洲古董店購入，與平價網購平台毫無關聯。



Disney+原創韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）自上線後迅速登頂全球收視榜。（IG@disneypluskr）

改編自同名漫畫的《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮主演。（IG@disneypluskr）

劇照驚現平價網購同款 廉價飾品惹熱議

劇集改編自同名漫畫的《再婚皇后》，早前官方釋出李世榮飾演「菈絲塔」的皇室畫報劇照，她身穿薄荷綠色禮服，搭配一條黑色寶石水滴形頸鏈。然而，有眼利的網民將其與海外電商平台上的平價飾品進行比對，發現兩者在黑色寶石排列及墜飾設計上如出一轍。

早前《再婚皇后》官方釋出李世榮飾演「菈絲塔」的皇室畫報劇照，她身穿薄荷綠色禮服，搭配一條黑色寶石水滴形頸鏈。（網上圖片）

有眼利的網民將黑色寶石水滴形頸鏈與海外電商平台上的平價飾品進行比對，發現兩者在黑色寶石排列及墜飾設計上如出一轍。（網上圖片）

據了解，該Temu同款標價僅2,105韓圜（約10.4人民幣，12.23港元），連帶劇中李鍾碩佩戴的胸針亦被指與網購平台售價1,152韓圜（約5.76人民幣，6.77港元）的商品相似。部分觀眾因而質疑號稱耗費巨資遠赴歐洲取景的劇組，竟在核心特寫小道具上使用廉價網購貨，瞬間引爆輿論對製作誠意的質疑。

連帶《再婚皇后》中李鍾碩佩戴的胸針亦被指與網購平台售價1,152韓圜（約5.76人民幣，6.77港元）的商品相似。（X@주팅스타）

有網民曬出《再婚皇后》劇中與網購平台相似的商品。（X@주팅스타）

網民兩極反應：破壞奢華感vs符合角色設定

事件在韓國熱門網上討論區的留言風向兩極。一派認為無須大驚小怪：「小道具而已，拍戲難道要把道具預算全部用盡嗎？」亦有人幫劇組說話，指這本來就不是歷史劇，「奇幻劇有需要在意這個嗎？而且那條頸鏈反而跟菈絲塔這個角色很搭」。甚至有網民設身處地替製作方著想：「海外劇組從中國電商採購小配飾早是行業常態，何況劇中頸鏈本就是夫人送給菈絲塔的，說不定設定上就是拿了個仿貨，反而合理」。另一派則火力全開，批評「2,000韓元的飾品一特寫就顯得廉價，製作費花那麼多，小道具也花點錢吧」，直言廉價感在螢幕上藏不住。

奇幻劇有需要在意這個嗎？而且那條頸鏈反而跟菈絲塔這個角色很搭。 網民留言

2,000韓元的飾品一特寫就顯得廉價，製作費花那麼多，小道具也花點錢吧。 網民留言

韓國熱門網上討論區的留言風向兩極。（IG@fantagio_official）

有網民設身處地替製作方著想：「海外劇組從中國電商採購小配飾早是行業常態，何況劇中頸鏈本就是夫人送給菈絲塔的，說不定設定上就是拿了個仿貨，反而合理」。（《再婚皇后》劇照）

劇組火速澄清 演員精湛演技保住收視

面對愈演愈烈的質疑，製作組隨即向傳媒鄭重澄清，強調該頸鏈是直接在歐洲當地的古董店購入，與Temu商品「完全沒有任何關聯」。儘管爆出道具爭議，《再婚皇后》的熱度並未受到打擊，首三日依然稱霸Disney+全球收視榜。而李世榮在劇中憑藉亮麗外型與深沉的反派演技，將「既可恨又可愛」的角色詮釋得淋漓盡致，成功收穫觀眾一面倒的讚賞，讓大眾焦點重新回到劇集本身的製作質素上。

面對愈演愈烈的質疑，《再婚皇后》製作組隨即向傳媒鄭重澄清，強調該頸鏈是直接在歐洲當地的古董店購入，與Temu商品「完全沒有任何關聯」。（IG@disneypluskr）

儘管爆出道具爭議，《再婚皇后》的熱度並未受到打擊，首三日依然稱霸Disney+全球收視榜。（IG@fantagio_official）