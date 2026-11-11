再婚皇后｜李世榮頸鏈被指似Temu平價替貨 劇組急澄清：歐洲古董
Disney+原創韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress）由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮聯袂主演，上線後隨即登頂多個國家及地區的收視榜首。但劇中飾演側室「菈絲塔」的李世榮，在劇中佩戴的一條黑色寶石頸鏈掀起風波。網民指該道具與內地拼多多（Pinduoduo）旗下海外電商平台Temu的一款僅售2,105韓圜（約10.4人民幣，12.23港元）的飾品高度相似，批評劇組使用廉價網購貨。對此，製作組緊急出面否認，澄清該頸鏈是直接從歐洲古董店購入，與平價網購平台毫無關聯。
劇照驚現平價網購同款 廉價飾品惹熱議
劇集改編自同名漫畫的《再婚皇后》，早前官方釋出李世榮飾演「菈絲塔」的皇室畫報劇照，她身穿薄荷綠色禮服，搭配一條黑色寶石水滴形頸鏈。然而，有眼利的網民將其與海外電商平台上的平價飾品進行比對，發現兩者在黑色寶石排列及墜飾設計上如出一轍。
據了解，該Temu同款標價僅2,105韓圜（約10.4人民幣，12.23港元），連帶劇中李鍾碩佩戴的胸針亦被指與網購平台售價1,152韓圜（約5.76人民幣，6.77港元）的商品相似。部分觀眾因而質疑號稱耗費巨資遠赴歐洲取景的劇組，竟在核心特寫小道具上使用廉價網購貨，瞬間引爆輿論對製作誠意的質疑。
網民兩極反應：破壞奢華感vs符合角色設定
事件在韓國熱門網上討論區的留言風向兩極。一派認為無須大驚小怪：「小道具而已，拍戲難道要把道具預算全部用盡嗎？」亦有人幫劇組說話，指這本來就不是歷史劇，「奇幻劇有需要在意這個嗎？而且那條頸鏈反而跟菈絲塔這個角色很搭」。甚至有網民設身處地替製作方著想：「海外劇組從中國電商採購小配飾早是行業常態，何況劇中頸鏈本就是夫人送給菈絲塔的，說不定設定上就是拿了個仿貨，反而合理」。另一派則火力全開，批評「2,000韓元的飾品一特寫就顯得廉價，製作費花那麼多，小道具也花點錢吧」，直言廉價感在螢幕上藏不住。
奇幻劇有需要在意這個嗎？而且那條頸鏈反而跟菈絲塔這個角色很搭。
2,000韓元的飾品一特寫就顯得廉價，製作費花那麼多，小道具也花點錢吧。
劇組火速澄清 演員精湛演技保住收視
面對愈演愈烈的質疑，製作組隨即向傳媒鄭重澄清，強調該頸鏈是直接在歐洲當地的古董店購入，與Temu商品「完全沒有任何關聯」。儘管爆出道具爭議，《再婚皇后》的熱度並未受到打擊，首三日依然稱霸Disney+全球收視榜。而李世榮在劇中憑藉亮麗外型與深沉的反派演技，將「既可恨又可愛」的角色詮釋得淋漓盡致，成功收穫觀眾一面倒的讚賞，讓大眾焦點重新回到劇集本身的製作質素上。