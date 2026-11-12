《尚公主》吻戲零配樂惹議！孟子義李昀銳原聲熱吻口水聲遭轟突兀

由孟子義與李昀銳領銜主演的古裝愛情劇《尚公主》近日迎來高潮，第34集一場重頭重逢吻戲在網上引起熱議。劇中言尚（李昀銳飾）失明後重見光明，與鎮國長公主暮晚搖（孟子義飾）久別重逢兼含淚擁吻，劇組刻意捨棄所有背景音樂，改以無配樂形式收錄兩人唇齒相碰的真實原聲。這種打破古裝偶像劇慣例的音效處理，隨即在網絡上掀起兩極評價。



由孟子義與李昀銳領銜主演的古裝愛情劇《尚公主》近日迎來高潮，第34集一場重磅重逢吻戲在社交平台瘋傳。（微博@尚公主官微）

隱姓埋名守候終復明

根據劇集第34至35集劇情發展，言尚（李昀銳飾）與暮晚搖（孟子義飾）分別三年。期間言尚因查案中毒失明，更遭貶謫至偏遠城鎮出任縣令，暮晚搖則在遭父皇背叛後掌權，成為鎮國公主。

言尚（李昀銳飾）與暮晚搖（孟子義飾）分別三年，期間言尚因查案中毒失明。（《尚公主》預告片截圖）

言尚因查案中毒失明，更遭貶謫至偏遠城鎮出任縣令。（微博@櫻島詩影片截圖）

暮晚搖則在遭父皇背叛後掌權，成為鎮國公主。（微博@尚公主官微）

三年後，暮晚搖微服出巡時偶遇已失明的言尚，這場「重逢」正是這段高潮情節的開端。她不忍相認，選擇隱姓埋名默默在旁守候，其後言尚雖拆穿其身份並一度趕她離去，暮晚搖仍堅定留下，言尚終於當面表白。直至言尚經悉心醫治得以復明，兩人才在摘下蒙眼布，觸及彼此的一刻真正相認相擁。兩位演員透過眼中淚光、指尖細微顫抖以及逐漸收緊的擁抱力度，深刻演繹出失而復得的珍惜與心痛。

直至言尚經悉心醫治得以復明，言尚與暮晚搖才在摘下蒙眼布，觸及彼此的一刻真正相認相擁。（《尚公主》預告片截圖）

李昀銳與孟子義透過眼中淚光、指尖細微顫抖，深刻演繹出失而復得的珍惜與心痛。（《尚公主》預告片截圖）

李昀銳與孟子義透過眼中淚光、指尖細微顫抖以及逐漸收緊的擁抱力度，深刻演繹出失而復得的珍惜與心痛。（《尚公主》預告片截圖）

捨棄配樂改收現場原聲

《尚公主》由曾執導《長相思》的導演秦榛掌鏡，製作上向來推崇寫實質感與中式留白美學。從網上流傳片段可見，這場吻戲並無任何背景音樂襯托，改用原聲收音放大現場細節，連唇齒相觸的微弱聲響亦無所遁形。部分影評指出，這種捨棄抒情配樂的留白手法，旨在跳出古裝偶像劇過度依賴工業糖精（意指刻意製造、不自然的甜寵情節）的陳舊套路，以極度逼真的環境音效襯托壓抑已久的情感，令呼吸與心跳成為唯一的「配樂」。

《尚公主》由曾執導《長相思》的導演秦榛掌鏡，製作上向來推崇寫實質感與中式留白美學。（微博@尚公主官微）

孟子義與李昀銳這場吻戲並無任何背景音樂襯托，改用原聲收音放大現場細節。（《尚公主》預告片截圖）

孟子義與李昀銳這場吻戲並無任何背景音樂襯托，連唇齒相觸的微弱聲響亦無所遁形。（《尚公主》預告片截圖）

網民評價兩極

然而這段大膽的聲音設計在網絡掀起兩極分歧。支持的網民讚賞無配樂處理屬於「高級留白」，褪去多餘點綴後的情感更具衝擊力，是全劇不可多得的高峰時刻。反對的觀眾則認為收音過於直白，細碎的唇齒聲響在安靜畫面中顯得格外突兀，失去古裝劇應有的含蓄與朦朧美感，甚至令人感到尷尬與大煞風景。

然而這段大膽的聲音設計在網絡掀起兩極分歧。（微博@尚公主官微）

支持的網民讚賞無配樂處理屬於「高級留白」，褪去多餘點綴後的情感更具衝擊力，是全劇不可多得的高峰時刻。（微博@dolby是個小兔子）

反對的觀眾則認為收音過於直白，失去古裝劇應有的含蓄與朦朧美感，甚至令人感到尷尬與大煞風景。（微博@用戶9121742851）

與此同時，亦有眼利網民指出這段唇齒聲可能來自後期擬音或配音員而非演員現場發聲，呼籲大眾客觀看待，皆因該劇男女主角對白均由配音員操刀，此前亦曾引發「聲音與角色不貼合」的輿論爭議。

亦有眼利網民指出這段唇齒聲可能來自後期擬音或配音員而非演員現場發聲。（微博@屁大點事都要挨罵）