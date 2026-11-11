谷雨選角挨轟｜張頌文張雪迎21歲年齡差演夫妻　喊同齡李小冉岳母

由李路執導、任增超編劇、以90年代涉稅大案為背景的年代罪案劇《谷雨》（亦作《穀雨》），近日登陸央視八套黃金時段並於優酷全網獨播，雖然開播即錄得收視峰值突破2.33%，成績亮眼，惟劇中的選角在社交平台引爆極大爭議。輿論焦點集中在張頌文與張雪迎相差21歲演夫妻、李小冉與張頌文同年出生卻在劇中演岳母，以及孫藝洲、張頌文被指甩不掉舊作角色影子。導演李路事後解畫，強調選角看重演員之間的化學反應，爭議核心在於「適配」而非演技好壞。



由李路執導、任增超編劇、以90年代涉稅大案為背景的年代罪案劇《谷雨》（亦作《穀雨》），近日登陸央視八套黃金時段並於優酷全網獨播。（微博@電視劇谷雨）

由知名導演李路執導、聚焦20世紀90年代特大涉稅案件的懸疑犯罪劇《谷雨》近日正式登陸央視八套（CCTV-8）黃金時段及優酷（Youku）平台。（微博@電視劇谷雨）

夫妻變父女？21歲年齡差惹「生理不適」

1976年出生的張頌文，在劇中飾演從印刷技工走上歧途的周海洋；1997年出生的張雪迎則飾其妻子林如意。面對高達21歲的年齡鴻溝，不少觀眾直言兩人毫無情侶感。多場親密對手戲播出後，更有觀眾批評兩人「演父女綽綽有餘」，戲稱這是「張雪迎的工傷」，更有形容兩人的親密互動帶來「生理不適」。

1976年出生的張頌文，在劇中飾演從印刷技工走上歧途的周海洋。（微博@電視劇谷雨）

1997年出生的張雪迎則飾其妻子林如意。（微博@電視劇谷雨）

1976年出生的張頌文，在劇中飾演從印刷技工走上歧途的周海洋；1997年出生的張雪迎則飾其妻子林如意。（《谷雨》劇照）

面對張頌文與張雪迎高達21歲的年齡鴻溝，不少觀眾直言兩人毫無情侶感。（《谷雨》劇照）

有追劇觀眾設身處地表示，自己並非反感年齡差本身，而是當演員的銀幕形象已定型，一再接演這類極大年齡差的配對容易令人審美疲勞：「我們想看的，是張頌文跳出固有的『大叔』模式，去演些嶄新的故事，而不是反覆踩在同一種易惹爭議的選角裡。」

我們想看的，是張頌文跳出固有的『大叔』模式，去演些嶄新的故事，而不是反覆踩在同一種易惹爭議的選角裡。 網民留言

張雪迎與張頌文多場親密對手戲播出後，更有觀眾批評兩人「演父女綽綽有餘」，戲稱這是「張雪迎的工傷」。（網上圖片）

有追劇觀眾設身處地表示，自己並非反感年齡差本身，而是當演員的銀幕形象已定型，一再接演這類極大年齡差的配對容易令人審美疲勞。（網上圖片）

同年演岳母 敬茶畫面成視覺錯位

另一引發熱議的選角，是與張頌文同年出生的李小冉，在劇中竟飾演其岳母李阿紅。在一場婚宴敬茶戲中，張頌文要向李小冉跪地喊一聲「媽」，兩人同齡卻隔了一輩的反差，令不少觀眾直呼「觀感錯位」。有網民直言，若將張頌文配同齡女星隋俊波、井柏然配張雪迎，視覺上或許較為協調，不至於讓演員的好演技因選角不合襯而大打折扣。

另一引發熱議的選角，是與張頌文同年出生的李小冉，在《谷雨》裡竟飾演其岳母李阿紅。（《谷雨》劇照）

在一場婚宴敬茶戲中，張頌文要向李小冉跪地喊一聲「媽」，兩人同齡卻隔了一輩的反差，令不少觀眾直呼「觀感錯位」。（《谷雨》劇照）

有網民直言，若將張頌文配同齡女星隋俊波、井柏然配張雪迎，視覺上或許較為協調，不至於讓演員的好演技因選角不合襯而大打折扣。（《谷雨》劇照）

演員陷舊作影子 導演力撐看重化學反應

除了年齡爭議，部分演員亦被指難以擺脫經典角色的包袱。孫藝洲飾演刑警，卻被網民留言戲稱是他在舊作《愛情公寓》的角色「呂子喬查案」；張頌文的復仇演繹，亦被部分觀眾評為「高啟強2.0」。

孫藝洲飾演刑警。（微博@電視劇谷雨）

除了年齡爭議，部分演員亦被指難以擺脫經典角色的包袱。（《愛情公寓》劇照）

孫藝洲飾演刑警，卻被網民留言戲稱是他在舊作《愛情公寓》的角色「呂子喬查案」。（《愛情公寓》劇照）

對此，導演李路親自為選角解畫，透露選用孫藝洲是因兒子為其粉絲，而張頌文則是經過兩次深度長談後才敲定。李路強調「選角準確是成功一大步」，劇組最看重的是演員之間的化學反應。亦有觀眾認為劇集剛開播不應過早下定論，隨着案件深入，初期的違和感或將隨着劇情發展而逐漸減少。

曾執導《人世間》的導演李路強調「選角準確是成功一大步」，劇組最看重的是演員之間的化學反應。（微博@電視劇谷雨）

亦有觀眾認為《谷雨》剛開播不應過早下定論，隨着案件深入，初期的違和感或將隨着劇情發展而逐漸減少。（微博@電視劇谷雨）