再婚皇后｜申敏兒李鍾碩曖昧升溫遇危機！李世榮心機認筆友引眾怒

Disney+原創宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》自開播以來話題不斷。這部改編自全球點擊率破29億次的同名網漫，今日（11日）上架第5、6集，劇情進入白熱化階段。由申敏兒、李鍾碩（又譯：李鍾奭）、朱智勛及李世榮組成的強大陣容，重現了東大帝國完美皇后娜菲爾遭丈夫背叛後的絕地反擊。原著與影集設定中，西王國王子海因里（李鍾碩飾）前往東大帝國，本劇前4集中已鋪陳其尋找筆友線索，第5集中情婦菈絲塔（李世榮飾）趁虛而入冒充筆友，令這場四角關係的「修羅場」全面升級。



Disney+原創宮廷奇幻韓劇《再婚皇后》自開播以來話題不斷。（IG@disneypluskr）

第4集劇情聚焦於西王國王子海因里急欲尋找與他通信的神秘「筆友」，卻意外引發情婦菈絲塔的冒名頂替，令這場四角關係的「修羅場」全面升級。（IG@seyoung._.230）

神秘筆友身份呼之欲出 海因里主動出擊

早前的劇情已經為觀眾揭開了關鍵伏筆：娜菲爾（申敏兒飾）皇后正是以神秘筆友的身份，與化身為飛鳥陪伴在側的海因里互通書信。隨著劇情推進，海因里在公開場合高調透露自己正與東大帝國的一名神秘人士通信，並強烈表達了想親自見面的意願。兩人的關係由原本的書信交流，逐漸昇華至現實中的曖昧情愫。在第5、6集中，兩人更有同乘熱氣球的浪漫橋段，進一步拉近距離。

娜菲爾（申敏兒飾）皇后正是以神秘筆友的身份，與化身為飛鳥陪伴在側的海因里互通書信。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾（申敏兒飾）與海因里（李鍾碩飾）的關係由原本的書信交流，逐漸昇華至現實中的曖昧情愫。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔心機奪愛 冒充筆友引爆危機

正當娜菲爾（申敏兒飾）猶豫是否向海因里坦白真相之際，由李世榮飾演的逃亡奴隸情婦菈絲塔卻看準時機半路殺出。這位被網民封為「天生反派」的角色，竟搶先一步與海因里接觸，大膽冒充這名神秘筆友。劇情講述娜菲爾在精心打扮赴約之際，卻撞見菈絲塔以專屬暗號自居為筆友，瞬間將劇中矛盾推向高點，而在第5、6集中海因里又會如何拆穿菈絲塔的謊言？

正當娜菲爾（申敏兒飾）猶豫是否向海因里坦白真相之際，由李世榮飾演的逃亡奴隸情婦菈絲塔卻看準時機半路殺出。（《再婚皇后》劇照）

這位被網民封為「天生反派」的角色菈絲塔，竟搶先一步與海因里接觸，大膽冒充這名神秘筆友。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》劇情講述娜菲爾在精心打扮赴約之際，卻撞見菈絲塔以專屬暗號自居為筆友，瞬間將劇中矛盾推向高點，而在第5、6集中海因里又會如何拆穿菈絲塔的謊言？（《再婚皇后》劇照）

網民反應熱烈 留言催促「趕快離婚」

《再婚皇后》的播出在亞洲各地掀起追劇熱潮，並憑藉高收視與討論度稱霸韓國11月首周的韓劇話題榜單。許多香港觀眾完全代入娜菲爾的視角，對她屢遭負心丈夫索本修（漫畫常譯：索傑舒）與情婦百般羞辱感到心疼。在各大討論區，網民紛紛洗版式留言：「拜託娜菲爾趕快離婚！」「只求快轉到跟海因里的曖昧橋段。」如今菈絲塔的冒名之舉，更讓觀眾咬牙切齒，紛紛期待海因里能憑藉蛛絲馬跡親自拆穿謊言，讓第三者迎來身敗名裂的下場。

拜託娜菲爾趕快離婚！ 網民留言

《再婚皇后》的播出在亞洲各地掀起追劇熱潮，並憑藉高收視與討論度稱霸韓國11月首周的韓劇話題榜單。（《再婚皇后》劇照）

許多香港觀眾完全代入娜菲爾的視角，對她屢遭負心丈夫索本修與情婦百般羞辱感到心疼。（《再婚皇后》劇照）