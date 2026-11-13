再婚皇后｜朱智勛床戰申敏兒竟喊小三李世榮名 網民怒了：快離婚
由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒、朱智勛及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。第6集中東大帝國皇帝索本修（朱智勛飾）趁皇后娜菲爾（申敏兒飾）生日前夕，刻意安排兩人赴別宮單獨慶生以修補感情，豈料原本甜蜜溫馨的氣氛，竟在床上纏綿期間被皇帝一句「我好想你，菈絲塔（李世榮飾）」徹底粉碎，隨即更因情婦生病而拋下皇后趕回宮中。情節令大批煲劇網民感同身受，直呼替皇后感到窒息與屈辱。
別宮慶生營造甜蜜假象 情婦生病令皇帝分神
第6集劇情聚焦於皇帝索本修試圖挽回夫妻裂痕的荒唐舉動。由於此前索本修屢次偏袒奴隸出身的情婦菈絲塔，加上看見西王國王子海因里與皇后娜菲爾走近而醋意大發，索本修趁著娜菲爾生日將至，主動要求陪同娜菲爾前往別宮單獨慶祝。
兩人抵達別宮後相處融洽，一度重現昔日並肩的默契，令觀眾誤以為夫妻關係有望破冰。然而就在慶生期間，宮中突然傳來菈絲塔生病的消息。這則急報瞬間打破了別宮的平靜，索本修表面上仍留在皇后身邊完成慶生安排，實則早已牽掛著皇宮內的情婦，令這場刻意營造的甜蜜之旅暗湧處處。
床上纏綿期間叫情婦名 娜菲爾尊嚴盡失
索本修心神不寧的狀態，最終在夜深同榻時釀成無可挽回的難堪局面。索本修與娜菲爾床上纏綿期間，竟毫無防備地對著皇后喊出情婦的名字：「我好想你，菈絲塔！」空氣瞬間凝結，枕邊人脫口而出的真心話，當場將娜菲爾的尊嚴踩在腳底。
飾演索本修的朱智勛亦在受訪時笑認角色「實在太壞」：「他答應皇后一輩子都不會納妾，結果卻變了心，光是這樣就已經夠壞了！」不少觀眾追看至此均代入娜菲爾的處境，紛紛在社交平台感嘆，本來以為去別宮過生日可以修補關係，豈料在最親密的一刻卻聽到丈夫呼喚第三者的名字，直言「換作是任何女人都無法忍受，必定立刻簽字離婚毫不留戀」。
信任徹底崩盤 為皇后離婚再嫁埋伏線
別宮慶生最終以最屈辱的方式收場。皇帝索本修嘴上說要維繫夫妻關係，心裡卻始終放不下生病的菈絲塔，在親密時刻的失言徹底擊碎了娜菲爾對這段婚姻的最後一絲期待。兩人之間的信任自此完全崩盤，亦為娜菲爾日後果斷提出離婚，轉而與海因里再婚的震撼劇情，埋下關鍵伏線。