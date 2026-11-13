再婚皇后｜朱智勛床戰申敏兒竟喊小三李世榮名　網民怒了：快離婚

由李鍾碩（又譯：李鍾奭）、申敏兒、朱智勛及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。第6集中東大帝國皇帝索本修（朱智勛飾）趁皇后娜菲爾（申敏兒飾）生日前夕，刻意安排兩人赴別宮單獨慶生以修補感情，豈料原本甜蜜溫馨的氣氛，竟在床上纏綿期間被皇帝一句「我好想你，菈絲塔（李世榮飾）」徹底粉碎，隨即更因情婦生病而拋下皇后趕回宮中。情節令大批煲劇網民感同身受，直呼替皇后感到窒息與屈辱。



由李鍾碩、申敏兒、朱智勛及李世榮領銜主演的宮廷奇幻愛情劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），近日於串流平台Disney+熱播。（IG@disneypluskr）

別宮慶生營造甜蜜假象 情婦生病令皇帝分神

第6集劇情聚焦於皇帝索本修試圖挽回夫妻裂痕的荒唐舉動。由於此前索本修屢次偏袒奴隸出身的情婦菈絲塔，加上看見西王國王子海因里與皇后娜菲爾走近而醋意大發，索本修趁著娜菲爾生日將至，主動要求陪同娜菲爾前往別宮單獨慶祝。

第6集劇情聚焦於皇帝索本修（朱智勛飾）試圖挽回夫妻裂痕的荒唐舉動。（《再婚皇后》劇照）

索本修屢次偏袒奴隸出身的情婦菈絲塔（李世榮飾）。（IG@disneypluskr）

索本修看見西王國王子海因里（李鍾碩飾）與皇后娜菲爾（申敏兒飾）走近而醋意大發。（IG@disneypluskr）

索本修趁著娜菲爾生日將至，主動要求陪同娜菲爾前往別宮單獨慶祝。（《再婚皇后》劇照）

兩人抵達別宮後相處融洽，一度重現昔日並肩的默契，令觀眾誤以為夫妻關係有望破冰。然而就在慶生期間，宮中突然傳來菈絲塔生病的消息。這則急報瞬間打破了別宮的平靜，索本修表面上仍留在皇后身邊完成慶生安排，實則早已牽掛著皇宮內的情婦，令這場刻意營造的甜蜜之旅暗湧處處。

索本修與娜菲爾抵達別宮後相處融洽，一度重現昔日並肩的默契，令觀眾誤以為夫妻關係有望破冰。（《再婚皇后》劇照）

宮中突然傳來菈絲塔生病的消息，這則急報瞬間打破了別宮的平靜。（《再婚皇后》劇照）

索本修表面上仍留在娜菲爾身邊完成慶生安排，實則早已牽掛著皇宮內的菈絲塔。（《再婚皇后》劇照）

床上纏綿期間叫情婦名 娜菲爾尊嚴盡失

索本修心神不寧的狀態，最終在夜深同榻時釀成無可挽回的難堪局面。索本修與娜菲爾床上纏綿期間，竟毫無防備地對著皇后喊出情婦的名字：「我好想你，菈絲塔！」空氣瞬間凝結，枕邊人脫口而出的真心話，當場將娜菲爾的尊嚴踩在腳底。

索本修心神不寧的狀態，最終在夜深同榻時釀成無可挽回的難堪局面。（《再婚皇后》劇照）

索本修毫無防備地對著皇后喊出情婦的名字：「我好想你，菈絲塔！」（《再婚皇后》劇照）

索本修與娜菲爾床上纏綿期間，竟毫無防備地對著皇后喊出情婦的名字：「我好想你，菈絲塔！」（《再婚皇后》劇照）

索本修脫口而出的真心話，當場將娜菲爾的尊嚴踩在腳底。（《再婚皇后》劇照）

飾演索本修的朱智勛亦在受訪時笑認角色「實在太壞」：「他答應皇后一輩子都不會納妾，結果卻變了心，光是這樣就已經夠壞了！」不少觀眾追看至此均代入娜菲爾的處境，紛紛在社交平台感嘆，本來以為去別宮過生日可以修補關係，豈料在最親密的一刻卻聽到丈夫呼喚第三者的名字，直言「換作是任何女人都無法忍受，必定立刻簽字離婚毫不留戀」。

索本修答應皇后一輩子都不會納妾，結果卻變了心。（IG@disneypluskr）

飾演索本修的朱智勛亦在受訪時笑認角色「實在太壞」：「他答應皇后一輩子都不會納妾，結果卻變了心，光是這樣就已經夠壞了！」（IG@disneypluskr）

本來以為去別宮過生日可以修補關係，豈料在最親密的一刻卻聽到索本修呼喚菈絲塔的名字。（IG@illusomina）

信任徹底崩盤 為皇后離婚再嫁埋伏線

別宮慶生最終以最屈辱的方式收場。皇帝索本修嘴上說要維繫夫妻關係，心裡卻始終放不下生病的菈絲塔，在親密時刻的失言徹底擊碎了娜菲爾對這段婚姻的最後一絲期待。兩人之間的信任自此完全崩盤，亦為娜菲爾日後果斷提出離婚，轉而與海因里再婚的震撼劇情，埋下關鍵伏線。

索本修嘴上說要維繫夫妻關係，心裡卻始終放不下生病的菈絲塔。（《再婚皇后》劇照）

索本修在親密時刻的失言徹底擊碎了娜菲爾對這段婚姻的最後一絲期待。（IG@disneypluskr）