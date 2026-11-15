再婚皇后第6集｜朱智勛錯喊李世榮名！申敏兒哥哥河道權拔劍護妹

Disney+奇幻韓劇《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮主演，近日播出第6集，東大帝國帝后的婚姻正式決裂。片尾一名神秘拔劍男子的登場將懸念推向高潮，不少網民推測，該角色正是有「寵妹狂魔」之稱的皇后兄長柯沙爾（河道權飾），預計為接下來的復仇之路埋下伏筆。



Disney+奇幻韓劇《再婚皇后》由申敏兒、朱智勛、李鍾碩及李世榮主演。（IG@disneypluskr）

Disney+奇幻韓劇《再婚皇后》近日播出第6集，東大帝國帝后的婚姻正式決裂。（《再婚皇后》劇照）

渣男皇帝親熱錯嗌情婦名 娜菲爾徹底心寒

在《再婚皇后》第6集中，皇帝索本修（朱智勛飾）趁皇后娜菲爾（申敏兒飾）生日，特意安排兩人到別宮慶生試圖修補關係。豈料兩人在床上纏綿時，索本修竟衝口而出叫了情婦菈絲塔（李世榮飾）的名字：「我好想你，菈絲塔。」令娜菲爾當場徹底心死。其後索本修得知菈絲塔懷有身孕，隨即拋下皇后連夜趕回宮中探視。

皇帝索本修（朱智勛飾）與皇后娜菲爾在床上纏綿時，竟衝口而出叫了情婦菈絲塔（李世榮飾）的名字：「我好想你。」（《再婚皇后》劇照）

皇帝索本修（朱智勛飾）與皇后娜菲爾在床上纏綿時，竟衝口而出叫了情婦菈絲塔（李世榮飾）的名字：「我好想你，菈絲塔。」（《再婚皇后》劇照）

索本修得知菈絲塔懷有身孕，隨即拋下皇后連夜趕回宮中探視。（《再婚皇后》劇照）

另一邊，西王國王子海因里（李鍾碩飾）以朋友身份擁抱安慰娜菲爾。就在這段溫情戛然而止之際，畫面突然闖入一名神秘男子拔劍相對，留下懸而未決的伏筆，為第6集畫下句號。

西王國王子海因里（李鍾碩飾）以朋友身份張開雙臂想要安慰娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）

西王國王子海因里（李鍾碩飾）以朋友身份擁抱安慰娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）

畫面突然闖入一名神秘男子拔劍相對，留下懸而未決的伏筆，為《再婚皇后》第6集畫下句號。（《再婚皇后》劇照）

神秘男拔劍相護 河道權飾演兄長成亮點

韓國傳媒比照原作網路漫畫指出，該名突兀現身的男子，相信是娜菲爾的親哥哥、特羅比家族下一任家主柯沙爾。此角色由曾參演多部熱門韓劇的男星河道權飾演。柯沙爾個性直率豪爽，雖然說話直白，但對妹妹的愛護無人能及，每當娜菲爾陷入危機，他總是不顧危險挺身而出。

韓國傳媒比照原作網路漫畫指出，該名突兀現身的男子，相信是娜菲爾的親哥哥、特羅比家族下一任家主柯沙爾。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾的親哥哥柯沙爾由曾參演多部熱門韓劇的男星河道權飾演。（《再婚皇后》劇照）

不過，今次選角引起原作粉絲熱議。原著中的柯沙爾設定為長相與娜菲爾極為相似的金髮美男；而現實中，1977年出生的河道權與1984年出生的申敏兒相差7歲，外型與原著的「青年花美男」形象有明顯落差，估計劇組刻意安排全新改編路線，打造「豪爽大叔版」的可靠哥哥。

原著中的柯沙爾設定為長相與娜菲爾極為相似的金髮美男，而現實中外型與原著的「青年花美男」形象有明顯落差。（IG@andmarq_official）

1977年出生的河道權與1984年出生的申敏兒相差7歲。（IG@disneypluskr）

有網民在討論區寫道：「家裡有個哥哥的人，看到結尾那個拔劍的背影，第一反應就是『終於有人出面撐你』，雞皮都起來了。」亦有人感慨：「追劇最怕爛尾，但這種留白反而更讓人期待，當年追看原著的讀者，終於等到真人版也肯埋下伏筆。」

娜菲爾的親哥哥、特羅比家族下一任家主柯沙爾為妹妹撐腰。（《再婚皇后》劇照）

柯沙爾個性直率豪爽，雖然說話直白，但對妹妹的愛護無人能及，每當娜菲爾陷入危機，他總是不顧危險挺身而出。（《再婚皇后》劇照）

Disney+奇幻韓劇《再婚皇后》近日播出第6集，東大帝國帝后的婚姻正式決裂。（《再婚皇后》劇照）

西王國王子海因里暗戀娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）