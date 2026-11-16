再婚皇后｜申敏兒保持纖細身材減肥秘訣　戒湯飯喝「巫婆湯」甩肉

最近追韓劇的女生，應該都被申敏兒的新劇《再婚皇后》燒到了吧！42歲的她這次化身氣場強大的皇后娜菲爾，不只華麗宮廷造型美到像從漫畫裡走出來，精緻五官、招牌酒窩與纖細身材，更讓人好奇她到底怎麼保養的？



從模特兒出道至今超過20年，申敏兒一直是韓國演藝圈公認的氣質女神。不過，她最近竟然坦言，過去幾乎不用刻意控制飲食，直到發現以前的褲子穿不下，才開始認真管理身材，這番超真實的分享，也讓人更想知道她的日常飲控方法！

申敏兒纖細身材管理秘訣（01製圖；IG@illusomina）

申敏兒《再婚皇后》擁有修長身形顯優雅氣場，分享瘦身心得（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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《再婚皇后》申敏兒上演最美逆襲！老公出軌，她直接改嫁王子

改編自人氣網路小說及漫畫的《再婚皇后》，由申敏兒、朱智勛、李鍾碩、李世榮主演，故事圍繞東大帝國皇后娜菲爾展開。原本與皇帝索本修維持政治聯姻的她，卻因丈夫愛上另一名女子，讓婚姻面臨破裂。面對背叛，她不選擇委屈求全，反而決定改嫁西王國王子海因里，重新掌握自己的命運。

申敏兒這次的角色與過往甜美、親切的形象很不一樣，從華麗禮服、精緻盤髮到高貴又冷靜的眼神，每個畫面都散發皇后氣勢。尤其她原本就擁有修長身形，穿上宮廷服裝更顯得優雅有氣場，難怪一登場就成為話題。

從少女模特兒到42歲皇后！169公分好比例才是最強穿搭武器

申敏兒1998年以青少年雜誌模特兒身分踏入演藝圈，擁有169公分的高挑身材，無論是私服牛仔褲、貼身針織衫，還是紅毯上的優雅禮服，都能穿出自己的風格。她並不是追求極度纖瘦的紙片人身材，而是以自然勻稱的比例、修長雙腿及充滿親和力的笑容，展現獨特魅力。特別是她的招牌酒窩，從當年《我的女友是九尾狐》到《海岸村恰恰恰》，再到現在的《再婚皇后》，只要一笑，還是有種讓人瞬間融化的少女感。

以前完全不忌口！申敏兒坦言「舊褲子穿不下」才開始飲控

讓人羨慕的是，申敏兒過去其實沒有特別嚴格的身材管理計畫！她日前登上李恩智的YouTube節目，坦言自己一直以來都算是天生條件不錯的類型，即使沒有特別運動、控制飲食，也能維持身形。不過，隨著年紀增長，她開始感覺身體狀態與過去不同，甚至發現以前穿的褲子變得不合身，才意識到應該調整生活習慣。她還笑說，才開始飲控兩週，就連續夢到自己在吃披薩、辣炒年糕，讓大家發現原來女神也有嘴饞的時候，超級真實！

早餐從韓式湯飯改吃蔬菜！女巫湯、沙拉成為新選擇

申敏兒過去最喜歡的早餐，竟然是熱騰騰的韓式湯飯！她在《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享，因為拍戲需要體力，以前早上會吃內臟湯、豬肉湯飯等料理，搭配白飯吃得相當豐盛。不過，她最近開始留意碳水化合物與鈉的攝取量，早餐會先吃水果、沙拉或蔬菜湯，再適量補充碳水化合物。其中，她也提到韓國相當流行的「女巫湯」（巫婆湯），以番茄及多種蔬菜熬煮，是她近期調整飲食的選擇之一。

值得注意的是，申敏兒並沒有完全戒掉澱粉，而是改變食物選擇與進食習慣。對一般人來說，飲食管理也不必一味追求少吃，仍要兼顧蛋白質、健康脂肪與足夠熱量，才能維持均衡營養。

金宇彬都羨慕她的運動體質！重訓容易練壯，改靠散步、伸展

申敏兒還有一個讓老公金宇彬都羨慕的特點，就是她的肌肉很容易發達！她在節目中透露，自己只要做肌力訓練，身體線條就會很快出現變化。雖然這樣的體質讓不少人羨慕，但她考量自己喜歡的身形，反而不會刻意進行大量重量訓練。現在她更偏好散步、伸展，以及適合自己身體狀況的輕度運動。比起追求高強度訓練，她更重視找到能夠長期維持、自己也舒服的運動方式。當然，肌力訓練對維持肌肉量與骨骼健康仍有幫助，並不代表所有人都需要避開重訓。

曾被拳擊教練邀請參賽！申敏兒其實是隱藏版運動高手

別看申敏兒外表甜美，她其實非常有運動天分！過去拍攝2003年韓劇《命運的搏擊》時，她為角色接受拳擊訓練，沒想到表現相當出色，甚至被教練鼓勵參加正式比賽，只是當時經紀公司沒有同意。她也曾嘗試普拉提與芭蕾，但回憶起練習芭蕾的經驗，卻忍不住自嘲，原本想像自己跳躍時應該非常輕盈，實際看著鏡中的動作卻覺得又慢又沉重，最後決定放棄。看來女神不是每一種運動都擅長，找到適合自己的方式，才是她現在最在意的事。

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