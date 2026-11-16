金智媛《Doctor X》結局拒院長聘約　點頭瀟灑離職惹打工仔共鳴

【Netflix】改編自日本經典醫療劇《女醫神Doctor X》（又譯：《派遣女醫X》/《Doctor-X外科醫·大門未知子》）的SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》前晚（14日）播出第12集大結局，全國（韓國）收視率錄得15.2%，圓滿落幕。



劇中由金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶（又譯：桂水晶）在結局尾聲拒絕院長聘約，面對上司伸手拉攏，她連手都不回握，僅冷淡地點頭致意便轉身離去。這幕極具「職場界線感」的畫面在社交平台瘋傳，令不少打工仔大呼痛快。



改編自日本經典醫療劇《女醫神Doctor X》的SBS韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》已播出第12集大結局，全國收視率錄得15.2%圓滿落幕。（IG@sbsdrama.official）

劇中由金智媛飾演的天才外科醫生桂秀晶在結局尾聲拒絕院長聘約，她連手都不回握，僅冷淡地點頭致意便轉身孤身離開。（IG@sbsdrama.official）

拒絕正式聘約 不握手只點頭獲網民激讚

在結局尾聲，救曙大學西南醫療中心（又譯：九瑞大學醫院）面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）主動向桂秀晶提出正式聘用邀請，甚至承諾即使分院關閉亦會安排她調往本院。面對院方提出的安穩條件，桂秀晶完全沒有接下這份「恩賜」，更沒有禮貌性地伸手回握，僅以一記冷靜克制的點頭作別便轉身離去。

在結局尾聲，救曙大學西南醫療中心面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）主動向桂秀晶提出正式聘用邀請。（IG@sbsdrama.official）

在結局尾聲，救曙大學西南醫療中心面臨閉院危機，院長夫承權（孫賢周飾）主動向桂秀晶提出正式聘用邀請，甚至承諾即使分院關閉亦會安排她調往本院。（韓劇《Doctor X》劇照）

面對體制拋出的鐵飯碗，桂秀晶完全沒有接下這份「恩賜」，更沒有禮貌性地伸手回握。（韓劇《Doctor X》劇照）

面對體制拋出的鐵飯碗，桂秀晶完全沒有接下這份「恩賜」，更沒有禮貌性地伸手回握，僅以一記冷靜克制的點頭作別便轉身離去。（韓劇《Doctor X》劇照）

大批打工仔在社交媒體轉發該幕截圖，紛紛留言激讚：「連假笑握手都省掉，這才是頂級打工仔境界」，更有人精準點評：「有真本事在手，根本不需要向老闆低頭賣乖。」

連假笑握手都省掉，這才是頂級打工仔境界！ 網民留言

拒絕妥協 恩師一句「這才是你」道破底氣

劇中救曙大學西南醫療中心長期充斥派系鬥爭與利益輸送，桂秀晶由始至終堅持「只做手術、不參與辦公室政治」的僱傭原則。當她婉拒院長拉攏並步出醫院時，掛名姨媽兼特約經紀人張熙淑（李姃垠飾，又譯：鄭熙淑）在旁微笑目送並說出一句「這才是你」，徹底點題她拒絕被體制馴化的孤狼本色。

劇中救曙大學西南醫療中心長期充斥派系鬥爭與利益輸送，桂秀晶由始至終堅持「只做手術、不參與辦公室政治」的僱傭原則。（韓劇《Doctor X》劇照）

當桂秀晶婉拒院長拉攏並步出醫院時，掛名姨媽兼特約經紀人張熙淑在旁微笑目送並說出一句「這才是你」。（韓劇《Doctor X》劇照）

當桂秀晶婉拒院長拉攏並步出醫院時，掛名姨媽兼特約經紀人張熙淑在旁微笑目送並說出一句「這才是你」，徹底點題她拒絕被體制馴化的孤狼本色。（韓劇《Doctor X》劇照）

有網民在討論區直呼「這段對白簡直是辭職最佳配樂」，亦有上班族感嘆：「現實中多少人為了份穩陣人工被迫吞聲忍氣，看她轉身走人真的極度治癒。」

看她轉身走人真的極度治癒！ 打工仔留言

靠實力打破潛規則 「清醒界線」成職場聖經

縱觀全劇，桂秀晶從不與醫院高層私下應酬，亦拒絕為權貴破例開方便之門，所有底氣全來自無可替代的外科手術技術。

桂秀晶從不與醫院高層私下應酬，所有底氣全來自無可替代的外科手術技術。（IG@sbsdrama.official）

桂秀晶從不與醫院高層私下應酬，亦拒絕為權貴破例開方便之門，所有底氣全來自無可替代的外科手術技術。（IG@sbsdrama.official）

不少跨區追劇的觀眾在社交平台討論指，在職場環境日益「惡性競爭」的當下，桂秀晶不靠情緒化抗爭、純粹以專業能力立身的處事方式格外引發共鳴。正如網民一針見血總結：「職場最好的邊界感不是發脾氣，而是用實力說話，合則來不合則去。」

在職場環境日益「惡性競爭」的當下，桂秀晶不靠情緒化抗爭、純粹以專業能力立身的處事方式格外引發共鳴。（IG@sbsdrama.official）

在職場環境日益「惡性競爭」的當下，桂秀晶不靠情緒化抗爭、純粹以專業能力立身的處事方式格外引發共鳴。（IG@sbsdrama.official）