碰撞搜查線2｜NCT朴志晟騷腹肌與前輩同台飆戲 隊友酸爆：憑甚麼
主打偵破道路交通犯罪的韓國刑偵劇續集《碰撞搜查線2：憤怒之路》，前晚（16日）在韓國ENA電視台首播，並於海外串流平台Disney+同步上線。該劇由原班人馬李民基與郭善英領銜主演，更邀得現年24歲的韓國人氣男團NCT DREAM成員朴志晟（Jisung）全新加盟，飾演具備高強武術實力的交通犯罪調查組新人巡警「池大徐（又譯：池大勢）」。
這是朴志晟繼2011年9歲時以童星身份參演《樹大根深》後，相隔15年、成年後首度挑戰電視劇演出。他在劇中無預警脫去上衣，展示結實腹肌，意外兌現多年前許下的承諾；而NCT DREAM隊友得知他與實力派前輩同場演戲時，更忍不住當面打趣「你憑甚麼」，在網上引起熱烈討論。
戲中無預警脫衣騷結實腹肌 兌現多年粉絲公約
《碰撞搜查線2：憤怒之路》載譽歸來，新加盟的朴志晟在劇中飾演外型帥氣且身手了得的新人巡警「池大徐」。相隔15年重返電視劇舞台便要拍攝裸上身戲碼，他在首爾製作發布會上坦言，過去曾向粉絲半開玩笑承諾，到25歲左右會公開腹肌，如今年屆24歲剛好在劇中脫掉上衣兌現約定，拍攝時雖難免害羞，但認為能展現角色魅力相當珍貴。劇集播出後，大批粉絲紛紛大讚「從小看著長大的忙內（隊中年紀最小成員）真的變成男人了」，亦有觀眾留言指其身形操練得宜，與角色形象相當吻合。
獲李民基郭善英提點 NCT隊友打趣調侃
為演繹角色高超的格鬥身手，本身身為NCT DREAM主舞的朴志晟，在開拍前特地接受連串動作特技訓練。他在首爾製作發布會上透露，自己從小視李民基與郭善英為演技榜樣，第一天踏入片場時甚至緊張到全身發抖，全靠前輩許城泰（又譯：許成泰）與李浩哲主動營造輕鬆氣氛才化解不安。開拍前，朴志晟一直提醒自己盡量減少NG，避免連累李民基、郭善英及許成泰（又譯：許城泰）等前輩。
當NCT DREAM成員得知他獲邀加入這部人氣劇集時，集體忍不住當面酸他「你憑甚麼和這麼厲害的前輩一起演戲」，私下更頻繁調侃他的脫衣戲份。隊友間毫無包袱的互動笑翻全網，不少網民在討論區點評「只有關係極好才敢這樣直接吐槽」，亦有劇迷表示更期待看他在前輩面前證明演技。
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