主打偵破道路交通犯罪的韓國刑偵劇續集《碰撞搜查線2：憤怒之路》，前晚（16日）在韓國ENA電視台首播，並於海外串流平台Disney+同步上線。該劇由原班人馬李民基與郭善英領銜主演，更邀得現年24歲的韓國人氣男團NCT DREAM成員朴志晟（Jisung）全新加盟，飾演具備高強武術實力的交通犯罪調查組新人巡警「池大徐（又譯：池大勢）」。



這是朴志晟繼2011年9歲時以童星身份參演《樹大根深》後，相隔15年、成年後首度挑戰電視劇演出。他在劇中無預警脫去上衣，展示結實腹肌，意外兌現多年前許下的承諾；而NCT DREAM隊友得知他與實力派前輩同場演戲時，更忍不住當面打趣「你憑甚麼」，在網上引起熱烈討論。



主打偵破道路交通犯罪的韓國刑偵劇續集《碰撞搜查線2：憤怒之路》，前晚（16日）在韓國ENA電視台首播，並於海外串流平台Disney+同步上線。（IG@ena_drama）

現年24歲的韓國人氣男團NCT DREAM成員朴志晟（Jisung）全新加盟，飾演具備高強武術實力的交通犯罪調查組新人巡警「池大徐」。（IG@ena_drama）

朴志晟在劇中無預警脫衣大騷結實腹肌，意外兌現多年前許下的「粉絲公約」。（IG@sm_actist）

戲中無預警脫衣騷結實腹肌 兌現多年粉絲公約

《碰撞搜查線2：憤怒之路》載譽歸來，新加盟的朴志晟在劇中飾演外型帥氣且身手了得的新人巡警「池大徐」。相隔15年重返電視劇舞台便要拍攝裸上身戲碼，他在首爾製作發布會上坦言，過去曾向粉絲半開玩笑承諾，到25歲左右會公開腹肌，如今年屆24歲剛好在劇中脫掉上衣兌現約定，拍攝時雖難免害羞，但認為能展現角色魅力相當珍貴。劇集播出後，大批粉絲紛紛大讚「從小看著長大的忙內（隊中年紀最小成員）真的變成男人了」，亦有觀眾留言指其身形操練得宜，與角色形象相當吻合。

《碰撞搜查線2》強勢回歸，新加盟的朴志晟在劇中飾演外型帥氣且身手了得的交通犯罪調查組新人巡警「池大徐」。（IG@ena_drama）

相隔十多年回歸電視劇舞台便迎來裸上身戲碼，他在首爾製作發表會上坦言，過去曾向粉絲半開玩笑承諾25歲左右會公開腹肌。（IG@sm_actist）

朴志晟發表會上坦言，如今年屆24歲剛好在劇中脫掉上衣兌現約定，拍攝時雖難免害羞，但認為能展現角色魅力相當珍貴。（《碰撞搜查線2》劇照）

朴志晟發表會上坦言，如今年屆24歲剛好在劇中脫掉上衣兌現約定，拍攝時雖難免害羞，但認為能展現角色魅力相當珍貴。（《碰撞搜查線2》劇照）

獲李民基郭善英提點 NCT隊友打趣調侃

為演繹角色高超的格鬥身手，本身身為NCT DREAM主舞的朴志晟，在開拍前特地接受連串動作特技訓練。他在首爾製作發布會上透露，自己從小視李民基與郭善英為演技榜樣，第一天踏入片場時甚至緊張到全身發抖，全靠前輩許城泰（又譯：許成泰）與李浩哲主動營造輕鬆氣氛才化解不安。開拍前，朴志晟一直提醒自己盡量減少NG，避免連累李民基、郭善英及許成泰（又譯：許城泰）等前輩。

朴志晟首次以成年演員身份入組拍戲，直言心情相當緊張，開拍前一直提醒自己盡量減少NG。（IG@ena_drama）

朴志晟首次以成年演員身份入組拍戲，直言心情相當緊張，開拍前一直提醒自己盡量減少NG，避免連累李民基、郭善英及許成泰等前輩。（IG@ena_drama）

當NCT DREAM成員得知朴志晟獲邀加入這部人氣劇集時，集體忍不住當面酸他「你憑甚麼和這麼厲害的前輩一起演戲」。（IG@nct_dream）

當NCT DREAM成員得知他獲邀加入這部人氣劇集時，集體忍不住當面酸他「你憑甚麼和這麼厲害的前輩一起演戲」，私下更頻繁調侃他的脫衣戲份。隊友間毫無包袱的互動笑翻全網，不少網民在討論區點評「只有關係極好才敢這樣直接吐槽」，亦有劇迷表示更期待看他在前輩面前證明演技。

當NCT DREAM成員得知朴志晟獲邀加入這部人氣劇集時，集體忍不住當面酸他「你憑甚麼和這麼厲害的前輩一起演戲」。（IG@the__and.y）

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