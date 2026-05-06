NCT前香港成員Lucas黃旭熙醜聞後再復出　開訂閱靠粉絲月賺近百萬

27歲男星Lucas（黃旭熙）過去曾是韓團NCT成員，後來被踢爆私生活混亂，多名女粉絲控訴他劈腿、吃軟飯等桃色糾紛，人氣跟形象都大傷。



後來宣布與經紀公司「SM娛樂」結束8年合約，以自由身復出重啟演藝事業，網友發現他最近跟女星王俐人一樣，在IG開啟訂閱功能，竟然光靠IG訂閱，每月可賺進台幣358萬（約89萬港元）。

黃旭熙（Lucas）曾是韓團NCT成員，後來被踢爆私生活混亂，近日宣布與經紀公司「SM娛樂」結束8年合約，以自由身復出重啟演藝事業。（IG@lucas_xx444）

前NCT黃旭熙（Lucas）是首位在SM娛樂出道的香港人，因陷私生活醜聞宣佈退團且近日已與SM結束合約：

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Lucas當年被粉絲控訴劈腿，還把女粉絲們當人體提款機，形象大傷也連帶波及團體名聲，後來沉潛避風頭。

後來他不僅重啟演藝事業，更到台發展演出台劇，而他同時也開啟IG訂閱功能，王俐人訂閱人數破4千人，而他靠著在NCT時累積的人氣，訂閱人數高達8千人。

據悉，他的訂閱者專屬內容是每個月一條Reel、一篇發文，每個月2篇動態就能吸金超過300萬，著實是非常好賺，遭到網友狂酸，

「比泡泡（韓國粉絲交流平台）還要貴！」

「男偶像果然比較好賺」

「粉絲也太寵他了。」



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