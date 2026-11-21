ViuTV獲日本富士電視台授權翻拍的港版《悠長假期》，定於12月15日起逢星期一至五晚上9時30分播出，由呂爵安（Edan）及李佳芯（Ali）領銜主演，預告片陸續釋出後，隨即勾起香港觀眾對30年前日劇黃金時代的集體回憶。1996年原版《悠長假期》由木村拓哉（Takuya Kimura）與山口智子（Yamaguchi Tomoko）主演，曾創下全劇平均收視29.6%、瞬間最高43.8%的驚人紀錄。剛於台北舉行演唱會慶祝54歲生日的木村拓哉，出道35年來憑藉多部經典劇集與鮮明角色造型，至今仍在亞洲演藝圈保持一線地位。



1996年《悠長假期》由木村拓哉與山口智子主演。（《悠長假期》劇照）

木村拓哉的《悠長假期》曾創下全劇平均收視29.6%、最高收視更曾高達43.8%的驚人紀錄。（《悠長假期》劇照）

東京出身與SMAP起點 由伴舞少年蛻變全民偶像

木村拓哉1972年11月13日出生於日本東京都，現隸屬STARTO ENTERTAINMENT（前身為傑尼斯事務所/Johnny&Associates）。木村在15歲時，有親友代他向事務所遞交履歷，他在多次邀約下決定入行，並於1987年11月正式加入事務所。早期他為組合光GENJI擔任伴舞，至1988年4月與中居正廣、稻垣吾郎、香取慎吾、森且行及草彅剛組成男子組合SMAP。1991年9月9日，SMAP推出出道單曲《Can't Stop!! -LOVING-》，同年年底首登NHK紅白歌唱大賽，正式展開偶像生涯。

木村拓哉與中居正廣、稻垣吾郎、香取慎吾、森且行及草彅剛組成男子組合SMAP。（網上圖片）

木村拓哉在1972年11月13日出生於日本東京都。（網上圖片）

木村拓哉現隸屬STARTO ENTERTAINMENT（前身為傑尼斯事務所/Johnny&Associates）。（網上圖片）

木村拓哉15歲時，有親友代他向事務所遞交履歷，他在多次邀約下決定入行，並於1987年11月正式加入事務所。（網上圖片）

五部經典日劇 角色造型成潮流指標

《愛情白皮書》（1993 年）

SMAP出道初期以歌舞及綜藝節目為主，木村拓哉則在戲劇領域建立個人特色。1993年，他在改編自柴門文漫畫的《愛情白皮書》中與石田光、筒井道隆及西島秀俊合演，飾演深情守候女主角園田成美的「取手治」。劇中他佩戴的粗黑框「取手眼鏡」配襯學生造型，一度在港台及日本引起搶購；翌年他亦憑電影《足球風雲》奪得石原裕次郎新人獎。

《愛情白皮書》1993年拍成同名劇集，由石田光、筒井道隆、木村拓哉、鈴木杏樹、西島秀俊主演。（網上圖片）

木村拓哉在《愛情白皮書》中佩戴的粗黑框「取手眼鏡」配襯學生造型。（《愛情白皮書》截圖）

《愛情白皮書》中木村拓哉當時四眼仔的斯文形象，已經讓人眼前一亮。（《愛情白皮書》截圖）

木村拓哉飾演深情守候女主角園田成美的「取手治」。（《愛情白皮書》截圖）

《悠長假期》T恤配休閒法蘭絨恤衫 成90年代日劇經典形象

真正將他推上「日劇天王」寶座的，是1996年4月15日至6月24日於富士電視台（Fuji TV）「月九」時段播出的《悠長假期》(或稱《長假》（日語：ロングバケーション，英語：Long Vacation）。該劇由北川悅吏子編劇，木村拓哉、山口智子、竹野內豐與松隆子主演，故事講述懷才不遇的24歲鋼琴家瀨名秀俊（木村拓哉飾），與婚禮當天遭悔婚的31歲模特兒葉山南（山口智子飾），因爾然原因在東京公寓同居療傷的姊弟戀故事。

當年日本一度出現「星期一晚上OL從街上消失」的社會現象，該劇2000年於無綫電視翡翠台首播時，亦在港掀起煲劇熱潮。木村劇中一頭及肩中長髮（俗稱「木村頭」），以及白T恤配休閒法蘭絨恤衫的隨性打扮，成為90年代日劇的經典形象。

《悠長假期》是不少人公認的神劇。（《悠長假期》劇照）

《悠長假期》由北川悅吏子編劇，雲集木村拓哉、山口智子、竹野內豐與松隆子。（《悠長假期》劇照）

《悠長假期》講述懷才不遇的24歲鋼琴家瀨名秀俊，與婚禮當天遭悔婚的31歲模特兒葉山南，因爾然原因在東京公寓同居療傷的姊弟戀故事。（《悠長假期》劇照）

當年日本一度出現「星期一晚上OL從街上消失」的社會現象，該劇2000年於無綫電視翡翠台首播時亦在港掀起煲劇熱潮。（《悠長假期》劇照）

木村劇中一頭及肩中長髮（俗稱「木村頭」），以及白T恤配休閒法蘭絨恤衫的隨性打扮，成為90年代日劇的經典形象。（《悠長假期》劇照）

更多《悠長假期》劇照：

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《戀愛世紀》與《美麗人生》長捲髮配牛仔褲成潮流指標

至1997年，木村與松隆子、內野聖陽及藤原紀香合演《戀愛世紀》，木村飾演廣告公司職員片桐哲平，因調職而與女同事上杉理子成為歡喜冤家。劇中水晶蘋果成為情侶定情信物，而他標誌性的長捲髮配牛仔褲，再度成為街頭潮流指標。

2000年推出的《美麗人生》則由他與常盤貴子、渡部篤郎主演，刻畫性格不羈的星級髮型師沖島柊二與輪椅圖書館員町田杏子的動人愛情，大結局收視高達41.3%。木村在劇中的層次挑染中長髮、古著皮褸及美式復古工作服造型成為潮流指標，更令髮型師成為當時年輕人嚮往的職業。

1997年，木村與松隆子、內野聖陽及藤原紀香合演《戀愛世紀》。（《戀愛世紀》劇照）

木村拓哉在《戀愛世紀》飾演廣告公司職員片桐哲平，因調職而與女同事上杉理子成為歡喜冤家。（《戀愛世紀》劇照）

2000年推出的《美麗人生》由木村拓哉與常盤貴子、渡部篤郎主演。（《美麗人生》劇照）

木村拓哉在《美麗人生》中的層次挑染中長髮、古著皮褸及美式復古工作服造型成為潮流指標，更令髮型師成為當時年輕人嚮往的職業。（《美麗人生》劇照）

《律政英雄》啡橙色羊皮羽絨褸 港日兩地炒至高價

2001年的《律政英雄》（《HERO》）進一步創下日本商業電視台收視紀錄。他與松隆子、阿部寬及大塚寧寧合作，飾演僅有中學學歷、作風破格的東京地方檢察廳檢察官久利生公平，全劇11集每集收視均突破30%，平均收視達34.2%。他打破檢察官西裝筆挺的刻板印象，以日本潮牌A BATHING APE（BAPE）啡橙色羊皮羽絨褸配襯牛仔褲及工作靴辦案，令該款羽絨褸在港日兩地炒至高價。此外，他參演香港導演王家衛執導的電影《2046》，該片於2004年入圍康城電影節金棕櫚獎主競賽單元。

2001年的《律政英雄》（《HERO》）進一步創下日本商業電視台收視紀錄。（《律政英雄》劇照）

木村拓哉在《律政英雄》飾演僅有中學學歷、作風破格的東京地方檢察廳檢察官久利生公平，全劇11集每集收視均突破30%，平均收視達34.2%。（《律政英雄》劇照）

木村拓哉在《律政英雄》飾演僅有中學學歷、作風破格的東京地方檢察廳檢察官久利生公平，全劇11集每集收視均突破30%，平均收視達34.2%。（《律政英雄》劇照）

木村拓哉打破檢察官西裝筆挺的刻板印象，以日本潮牌A BATHING APE（BAPE）啡橙色羊皮羽絨褸配襯牛仔褲及工作靴辦案，令該款羽絨褸在港日兩地炒至高價。（《律政英雄》劇照）

「木村效應」席捲亞洲 11度封視帝創紀錄

木村拓哉的市場號召力亦反映在商業及獎項成績上。1996年，他成為首位代言女性化妝品的日本男星，為Kanebo（嘉娜寶）拍攝唇膏廣告，結果兩個月內售出逾300萬支，遠超當時50萬支的熱賣門檻，車站海報更屢遭歌迷偷走，被傳媒稱為「木村效應」。已故台灣女星徐熙媛（大S）亦曾公開表示自14歲起視木村為偶像，甚至為他學習日文並赴日發展。木村至今先後11度奪得日劇學院賞最佳男主角，創下該獎項最高紀錄，並曾連續15年蟬聯雜誌《anan》最受歡迎男性榜首；2016年底SMAP解散後他轉向個人發展，仍穩居一線。

木村拓哉的市場號召力亦反映在商業及獎項成績上。（網上圖片）

木村拓哉成為首位代言女性化妝品的日本男星，為Kanebo（嘉娜寶）拍攝唇膏廣告，結果兩個月內售出逾300萬支，遠超當時50萬支的熱賣門檻。（網上圖片）

已故台灣女星徐熙媛（大S）亦曾公開表示自14歲起視他為偶像，甚至為他學習日文並赴日發展。（網上圖片）

家庭生活低調 台北開騷慶54歲

私生活方面，木村拓哉於2000年與女歌手工藤靜香結婚，育有兩女，長笛演奏家兼模特兒心美（Cocomi）及模特兒兼演員光希（Kōki,）。婚後多年他對私生活極為低調，近年才偶爾在社交平台分享家庭點滴，2026年4月14日工藤靜香56歲生日時，他便罕有在Instagram限時動態貼出妻子童年缺牙舊照祝賀。

木村拓哉於2000年與女歌手工藤靜香結婚。（微博＠親愛的卡瑪2012）

木村拓哉於2000年與女歌手工藤靜香結婚，育有兩女，長笛演奏家兼模特兒心美（Cocomi）及模特兒兼演員光希（Kōki,）。（網上圖片）

台北開演唱會賀54歲生日

演出方面，木村拓哉於2026年11月13日及14日首度以個人歌手身份登上台北流行音樂中心，舉行《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》巡迴演唱會（巡演橫跨日本兵庫、福岡、千葉及首爾、台北5座城市共9場），成為其出道35年來首次個人海外巡演。台北兩場演出吸引約一萬名歌迷入場，首場適逢其54歲生日，全場氣氛熱烈。

木村拓哉於2026年11月13日及14日首度以個人歌手身份登上台北流行音樂中心，舉行《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》巡迴演唱會。（Instagram＠takuya.kimura_tak）

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