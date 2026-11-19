由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮主演的Disney+話題韓劇《再婚皇后》（The Remarried Empress），昨日（18日）上架第7集即掀起網上熱議。最新劇情講述情婦菈絲塔（李世榮飾）恃孕在御花園當眾挑釁皇后娜菲爾（申敏兒飾），更使出苦肉計誣陷皇后兄長柯沙爾（河道權飾）；皇帝索本修（朱智勛飾）未查真相便偏袒情婦，下令禁止國舅入宮，徹底摧毀夫妻間最後的信任，為兩人日後離婚埋下伏筆。



由申敏兒、朱智勛、李鍾碩（又譯：李鐘奭）及李世榮主演的《再婚皇后》（The Remarried Empress），於昨日（18日）更新第7集。（IG@disneypluskr）

李世榮恃孕挑釁 假意提議申敏兒任「養母」

懷有身孕的菈絲塔（李世榮飾）恃寵生驕，刻意在御花園攔住皇后娜菲爾（申敏兒飾）的去路，言語間不斷炫耀腹中骨肉，更惡意嘲諷娜菲爾多年不孕，假意提議讓皇后充當自己孩子的「養母」，表面看似退讓示好，實則以皇嗣為籌碼，試圖從精神與地位上踐踏娜菲爾身為國母的尊嚴，挑釁意味極濃。

菈絲塔（李世榮飾）刻意在御花園攔住皇后娜菲爾（申敏兒飾）的去路，言語間不斷炫耀腹中骨肉。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔（李世榮飾）在御花園攔住娜菲爾（申敏兒飾）的去路，惡意嘲諷娜菲爾多年不孕。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔（李世榮飾）嘲諷娜菲爾（申敏兒飾）多年不孕，假意提議讓皇后充當自己孩子的「養母」。（《再婚皇后》劇照）

河道權護妹怒斥 情婦跌倒上演苦肉計

將軍兄長柯沙爾（河道權飾）目睹妹妹受辱，護妹心切下當場怒斥菈絲塔。豈料菈絲塔在爭執後退期間不慎失足跌倒在地，隨即順水推舟演起苦肉計。當皇帝索本修（朱智勛飾）查問時，菈絲塔竟一口咬定是柯沙爾動手推撞，企圖謀害皇嗣。不少網民看到這幕紛紛直呼「血壓飆升」，有劇迷留言感嘆：「自己失足跌倒竟然反咬一口誣陷人，這種白蓮花套路實在太氣人，真替柯沙爾將軍和皇后感到不值！」

柯沙爾（河道權飾）目睹妹妹受辱而護妹心切，當場怒斥菈絲塔。（《再婚皇后》劇照）

柯沙爾（河道權飾）當場怒斥菈絲塔，豈料菈絲塔在爭執後退期間不慎失足跌倒在地。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔順水推舟演起苦肉計，當索本修（朱智勛飾）查問時，菈絲塔一口咬定是柯沙爾動手推撞。（《再婚皇后》劇照）

自己失足跌倒竟然反咬一口誣陷人，這種白蓮花套路實在太氣人，真替柯沙爾將軍和皇后感到不值！ 網民留言

渣皇偏袒情婦護胎 冷言傷透皇后心

面對這場鬧劇，最令娜菲爾心寒的並非情婦的拙劣謊言，而是枕邊人選擇性失明。索本修未有查明真相便偏聽情婦一面之詞，當場下令禁止柯沙爾再踏足皇宮半步；事後娜菲爾親自找皇帝理論，直斥對方已完全失去明辨是非的能力。然而，索本修不僅毫無悔意，更冷酷拋出一句「菈絲塔有沒有說謊根本不重要，重要的是你不肯接受我的孩子」，甚至反咬一口，指責是娜菲爾心中的排斥意念驅使兄長對菈絲塔動手。

索本修未有查明真相便偏聽菈絲塔一面之詞，當場下令禁止柯沙爾再踏足皇宮半步。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾親自找索本修理論，直斥索本修已完全失去明辨是非的能力。（《再婚皇后》劇照）

索本修毫無悔意地拋出一句「菈絲塔有沒有說謊根本不重要，重要的是你不肯接受我的孩子」。（《再婚皇后》劇照）

索本修不僅毫無悔意，更冷酷拋出一句「菈絲塔有沒有說謊根本不重要，重要的是你不肯接受我的孩子」。（《再婚皇后》劇照）

索本修甚至反咬一口，指責是娜菲爾心中的排斥意念驅使兄長對菈絲塔動手。（《再婚皇后》劇照）

這番徹底偏袒情婦的荒謬邏輯，暴露出在皇權與子嗣利益面前，所謂多年的夫妻情分與是非黑白皆可隨意犧牲，亦成為壓垮娜菲爾對這段婚姻最後一根稻草。有觀眾看完亦不禁替皇后感到不值，直言：「最傷人的不是情婦挑釁，而是枕邊人連是非黑白都不顧，直接將莫須有的罪名扣在自己頭上。」

最傷人的不是情婦挑釁，而是枕邊人連是非黑白都不顧，直接將莫須有的罪名扣在自己頭上。 觀眾留言

這番徹底偏袒菈絲塔的荒謬邏輯，暴露出在絕對皇權與子嗣利益面前，所謂多年的夫妻情分與是非黑白皆可隨意犧牲。（IG@disneypluskr）