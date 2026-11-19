由申敏兒、朱智勛、李世榮及李鍾碩主演的Disney+韓劇《再婚皇后》昨日（18日）播出第7、8集，劇情迎來重大轉折。皇帝索本修（朱智勛飾）因皇后娜菲爾（申敏兒飾）多年無子加上偏信讒言而決意離婚；然而皇后不孕的真相，竟源於已故前皇后（嚴志媛飾）當年製作的一批「問題餅乾」，索本修年幼時更曾誤食，令這場皇室婚變更添諷刺。



由申敏兒、朱智勛、李世榮及李鍾碩主演的Disney+韓劇《再婚皇后》昨日（18日）播出第7、8集，劇情迎來重大轉折。（IG@disneypluskr）

皇帝索本修（朱智勛飾）因皇后娜菲爾（申敏兒飾）多年無子加上偏信讒言而決意離婚。（IG@disneypluskr）

皇后不孕的真相，竟源於已故前皇后（嚴志媛飾）當年製作的一批「問題餅乾」。（IG@disneypluskr）

前皇后製毒餅乾埋禍根 皇帝誤食歸咎皇后

最新兩集揭開「皇后為何無子」的關鍵謎團。劇情透過回憶片段交代，已故前皇后當年為在後宮鬥爭中鞏固地位，親手製作了一批混入導致流產及不孕成分的毒餅乾。年幼的索本修不知就裏，將餅乾分予青梅竹馬的娜菲爾，自己亦曾食用。多年後，索本修卻聽信貴族阿爾巴尼夫人針對娜菲爾不孕的讒言，正式萌生離婚念頭，使「皇后為何未能生育」成為摧毀兩人婚姻的導火線。

《再婚皇后》最新兩集揭開「皇后為何無子」的關鍵謎團。（《再婚皇后》劇照）

《再婚皇后》劇情透過回憶片段交代。（《再婚皇后》劇照）

已故前皇后當年為在後宮鬥爭中鞏固地位，親手製作了一批混入導致流產及不孕成分的毒餅乾。（《再婚皇后》劇照）

年幼的索本修將餅乾分予青梅竹馬的娜菲爾。（《再婚皇后》劇照）

年幼的索本修不知就裏，將餅乾分予青梅竹馬的娜菲爾，自己亦曾食用。（《再婚皇后》劇照）

多年後，索本修卻聽信貴族阿爾巴尼夫人針對娜菲爾不孕的讒言，正式萌生離婚念頭。（《再婚皇后》劇照）

寵妃腹中胎兒生父現身添變數 西國王李鍾碩乘勢靠近

皇室內部危機同時一觸即發。承接第6集劇情，逃亡奴隸出身的情婦菈絲塔（李世榮飾）確認懷孕後進一步受寵，獲封為側室，皇室更逐步削減娜菲爾的皇后待遇。至第7、8集，娜菲爾的兄長、邊境大將科薩爾因菈絲塔進讒而被逐出皇宮；另一方面，菈絲塔腹中孩子的生父艾倫（羅特修子爵之子）亦突然現身，令她過去產子及逃奴身世的秘密隨時曝光。與此同時，海因里（李鍾碩飾）在兄長沃頓三世逝世後繼位為西國王，並繼續靠近處境孤立的娜菲爾，為後續宮廷角力埋下伏筆。

逃亡奴隸出身的情婦菈絲塔（李世榮飾）確認懷孕後進一步受寵，獲封為側室，皇室更逐步削減娜菲爾的皇后待遇。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾的兄長、邊境大將科薩爾因菈絲塔進讒而被逐出皇宮。（《再婚皇后》劇照）

娜菲爾的兄長因菈絲塔進讒而被皇帝逐出皇宮。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔曾生下孩子的生父艾倫（羅特修子爵之子）突然現身。（《再婚皇后》劇照）

令菈絲塔過去產子及逃奴身世的秘密隨時曝光。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔的前主人艾倫（羅特修子爵之子）突然現身。（《再婚皇后》劇照）

網民熱議：「到底誰才是不育的那個？」

連串劇情逆轉在社交平台及各大討論區引發熱烈討論。有網民點出原著最諷刺的盲點：「難道我們皇帝沒有生小孩的能力？菈絲塔的孩子竟然不是皇帝的？」亦有海外觀眾讚賞劇集節奏明快，形容劇集節奏明快爽利，追看性十足。至於劇集會否跟隨原著外傳情節，安排娜菲爾經長期調養後誕下龍鳳胎，仍有待11月25日播出的季終大結局揭曉。

難道我們皇帝沒有生小孩的能力？菈絲塔的孩子竟然不是皇帝的？ 網民留言

《再婚皇后》節奏明快，形容劇集節奏明快爽利，追看性十足。（《再婚皇后》劇照）