韓國實力派演員崔代勳曾憑《苦盡柑來遇見你》中「哈洗大叔」一角爆紅，今次在Disney+話題韓劇《再婚皇后》中化身西王國王子海因里（李鍾碩飾）的堂兄兼貼身秘書麥肯納，再度發揮喜劇本色。劇中他不僅要隨時替主子善後及代人受過，更頻頻以嫌棄表情道出觀眾心聲，成為全劇最強喜劇擔當。



韓國實力派演員崔代勳曾憑藉《苦盡柑來遇見你》中「哈洗大叔」一角爆紅。（《苦盡柑來遇見你》劇照）

崔代勳在《再婚皇后》中化身西王國王子海因里（李鍾碩飾）的堂兄兼貼身秘書麥肯納。（IG@disneypluskr）

冷言模仿李世榮 神還原觀眾心聲

崔代勳向來是韓劇圈公認的「黃金綠葉」，過往在《苦盡柑來遇見你》飾演哈洗大叔以誇張喜感搶盡風頭。今次在《再婚皇后》中，他飾演的麥肯納既是海因里（李鍾碩飾）的心腹秘書，亦是唯一敢直接向王子提意見的堂兄。

崔代勳過往在《苦盡柑來遇見你》飾演哈洗大叔以誇張喜感搶盡風頭。（《苦盡柑來遇見你》劇照）

在《再婚皇后》中，崔代勳飾演的麥肯納既是海因里（李鍾碩飾）的心腹秘書，亦是唯一敢直接向王子碎念提意見的堂兄。（IG@disneypluskr）

劇中海因里為探聽情報，刻意與皇帝情婦菈絲塔（李世榮飾）周旋，其中一幕菈絲塔故意假裝失足摔倒，順勢抓著海因里的手嬌滴滴說出一句「抓到您了」。坐在一旁吃甜點的麥肯納頓時滿臉嫌棄，用極度陰陽怪氣的語氣冷冷學舌一句「抓到您了」，神情寫滿無奈與鄙視，完美演繹觀眾內心吐槽，被劇迷封為最強「觀眾代言人」。

海因里為探聽情報，刻意與皇帝情婦菈絲塔（李世榮飾）周旋。（《再婚皇后》劇照）

菈絲塔故意假裝失足摔倒，順勢抓著海因里的手嬌滴滴說出一句「抓到您了」。（《再婚皇后》劇照）

坐在一旁吃甜點的麥肯納頓時滿臉嫌棄，用極度陰陽怪氣的語氣冷冷學舌一句「抓到您了」。（《再婚皇后》劇照）

打點熱氣球約會 反遭王子見色忘義

除了看穿菈絲塔心機，麥肯納在協助海因里追求皇后娜菲爾（申敏兒飾）時同樣笑料百出。海因里為安慰心情低落的娜菲爾，精心安排浪漫熱氣球約會並交由麥肯納打點。當海因里與娜菲爾準備登籃時，麥肯納擺出一臉「很不高興為你服務」的厭世表情，機械式唸出「歡迎光臨，即刻出發，請留意高低差」，說到「我們王子殿下也要多加注意」時，更直接伸出手背輕拍海因里的臉頰，主僕互動毫無架子。

海因里為安慰心情低落的娜菲爾，精心安排浪漫熱氣球約會。（《再婚皇后》劇照）

海因里精心安排的浪漫熱氣球約會交由麥肯納打點。（《再婚皇后》劇照）

當海因里與娜菲爾準備登籃時，麥肯納擺出一臉「很不高興為你服務」的厭世表情，機械式唸出「歡迎光臨，即刻出發，請留意高低差」。（《再婚皇后》劇照）

麥肯納說到「我們王子殿下也要多加注意」時，更直接伸出手背輕拍海因里的臉頰，主僕互動毫無架子。（《再婚皇后》劇照）

熱氣球剛離地起飛一刻，麥肯納才驚覺忘記將野餐盒交給海因里，急得抓著繩索大喊提醒。豈料見色忘義的海因里一臉嫌棄地揮手示意他快走，轉頭便對著娜菲爾露出溫柔微笑，前後變臉速度快得令劇迷捧腹大笑。

熱氣球剛離地起飛一刻，麥肯納才驚覺忘記將野餐盒交給海因里。（《再婚皇后》劇照）

麥肯納忘記將野餐盒交給海因里，急得抓著繩索大喊提醒。（《再婚皇后》劇照）

海因里一臉嫌棄地揮手示意麥肯納快走。（《再婚皇后》劇照）

見色忘義的海因里轉頭便對著娜菲爾露出溫柔微笑。（《再婚皇后》劇照）

舞會慘替李鍾碩頂罪 演活卑微打工仔

麥肯納身為王子的貼身秘書，關鍵時刻還要準備替主子頂罪。在新年祭舞會期間，現場有女賓客出言詆毀皇后娜菲爾，護妻心切的海因里二話不說，直接將手中的酒潑到該名女子臉上。

麥肯納身為王子的貼身秘書，關鍵時刻還要準備替主子頂罪。（IG@disneypluskr）

新年祭舞會期間，有女賓客出言詆毀皇后娜菲爾，護妻心切的海因里二話不說，直接將手中的酒潑到該名女子臉上。（《再婚皇后》劇照）

然而海因里潑完酒後卻瞬間裝出驚慌無辜模樣，先假意慰問女賓客有沒有事，隨即轉頭瞪著身旁的麥肯納，大聲質問他「為什麼要推我」。深諳主子伎倆的麥肯納雖然一臉錯愕，仍自然反應般低頭道歉攬下責任，面對海因里繼續裝模作樣責怪，他氣得用舌頭頂著面頰，露出一臉敢怒不敢言的委屈神情，主僕一唱一和的默契令觀眾大嘆「打工仔太難了」。

海因里潑完酒後卻瞬間裝出驚慌無辜模樣，假意慰問女賓客有沒有事。（《再婚皇后》劇照）

海因里轉頭瞪著身旁的麥肯納，大聲質問他「為什麼要推我」。（《再婚皇后》劇照）

麥肯納雖然一臉錯愕，仍自然反應般低頭道歉攬下責任。（《再婚皇后》劇照）