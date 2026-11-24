改編自全球人氣網路小說與漫畫的韓劇《再婚皇后》開播就衝上收視高峰。不只四大實力派主演：申敏兒、李鍾碩、朱智勛、李世榮的權力、愛恨糾葛讓人看得過癮，劇中飾演東大帝國皇后的申敏兒更以一頭烏黑長髮展現十足氣場，令劇迷印象深刻。



42歲的申敏兒除了肌膚保養有一套紮實功夫，向來以好髮質與豐盈髮量著稱的她，私下頭髮養護秘訣更讓人好奇。申敏兒御用同時也是宋慧喬、孔曉振、裴斗娜、秀智長期合作韓國頂級造型師孫慧貞（손혜진）便曾公開女明星幕後的頭髮保養技巧，現在一起了解！

申敏兒髮型師分享頭髮保養祕訣（點擊放大瀏覽）▼▼▼

星級造型師親授4大護髮祕訣（IG@illusomina；01製圖）

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1. 洗頭時按摩頭皮

多數人都清楚，頭髮與頭皮的清潔及健康維護，是養出好髮質的基本功。孫慧貞老師過去也曾強調，女明星需要頻繁染燙秀髮，長期造型帶來的負擔，也容易使秀髮乾燥、易斷、毛躁且毫無光澤。因此在卸下造型後，老師建議洗髮時一定要用指腹充分按摩頭皮，將積聚的造型品與皮脂清潔乾淨，當擁有健康的頭皮環境，才能維持髮根的支撐力。

2. 毛巾壓乾不搓揉

洗髮後，妳都習慣如何擦乾秀髮呢？除了應避免長時間以毛巾包裹頭髮，孫慧貞老師更提醒，濕髮時絕對不要揉搓！由於濕髮時毛鱗片較容易受到摩擦損傷，髮絲也相對脆弱，這時若使用毛巾大力擦拭摩擦，很容易導致髮絲毛躁、斷裂。她強調正確的做法是用毛巾以按壓的方式輕柔吸走水分，更能維護秀髮柔順不毛躁。

3. 頭髮半乾塗抹護髮品

許多精緻女孩都明白，吹頭髮前後可依髮質需求搭配護髮產品，但到底什麼時候擦更有效呢？孫慧貞老師建議，在頭髮洗完按壓至半乾（約七八成乾）時、準備吹乾前，將護髮油或精華塗抹在髮尾，這樣能為髮絲建立防護膜，預防吹整時的熱傷害，也更能鎖住水分，使吹整後的秀髮更加彈潤有光澤。

4. 吹風機由上而下吹

最後一招，也是申敏兒自己時常在社群分享的頭髮養護觀念：掌握正確的吹風機距離和方向！孫慧貞老師分享，吹乾過程中，吹風機要保持一定距離，並由上往下順著毛鱗片的走向吹，如此一來髮絲吹乾後才會平整有光澤，不會毛躁又粗糙。

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頭髮養護常見問答

Q1：申敏兒的烏黑長髮如何養成？每天洗頭會傷害髮質嗎？ A：維持烏黑柔順的長髮，關鍵在於頭皮清潔、減少熱傷害與定期護髮。香港氣候潮濕悶熱，若頭皮容易出油、流汗，可依個人需求每天洗頭，選擇溫和洗髮精並避免過度搓揉。乾性頭皮則可視出油情況調整清潔頻率，維持頭皮健康與髮絲柔順。 Q2：護髮油應該在吹頭髮前還是吹乾後使用？ A：護髮油可依產品特性於吹髮前後使用。洗髮後先以毛巾輕壓吸水，將適量護髮油塗抹於髮中至髮尾，有助於改善乾燥、減少毛躁。若經常使用吹風機或電棒，建議另外搭配具有明確抗熱功效的護髮產品；吹乾後也可少量補擦護髮油，增加光澤感。 Q3：細軟髮、油性頭皮適合使用護髮油嗎？會不會讓頭髮更扁塌？ A：細軟髮與油性頭皮仍可使用護髮油，但應掌握用量與塗抹位置。建議選擇輕盈、不厚重的護髮精華，先從少量開始，集中塗抹於容易乾燥的髮尾，避開頭皮與髮根。若擔心造型扁塌，也可改用免沖洗護髮噴霧，兼顧保濕與蓬鬆感。 Q4：吹風機溫度越低越好嗎？如何吹出韓國女明星的柔順光澤髮？ A：吹髮時不一定要全程使用冷風，建議以適中的溫度與風量，先將頭皮及髮根吹乾，再沿著髮絲生長方向由上往下吹整。吹風機應與頭髮保持適當距離，避免高溫長時間集中於同一位置。最後搭配冷風整理髮絲，有助於減少毛躁，打造自然柔順的光澤感。 Q5：經常染燙導致頭髮乾燥、毛躁，應該多久進行一次深層護髮？ A：經常染燙的受損髮質，可依髮絲乾燥程度與產品說明，每週安排約一至兩次深層護髮，選擇含有胺基酸、脂質或陽離子調理成分的髮膜，改善觸感與梳理性。日常則搭配免沖洗護髮產品，降低摩擦與熱傷害。若髮尾已嚴重分岔、斷裂，仍需適度修剪，無法單靠護髮產品永久修復。

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