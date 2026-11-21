韓劇熱潮席捲亞洲多年，能被劇迷公認為「經典男神」的演員，除了擁有182至189cm的高挑身形，更須具備1部深入民心的代表作。本文綜合大眾口碑與作品影響力，盤點10位公認韓劇男神，逐一剖析他們的身高、所屬經理人公司，以及令他們穩坐一線的代表作劇情與角色魅力。



韓劇熱潮席捲亞洲多年，能被劇迷公認為「經典男神」的演員，除了擁有182至189cm的高挑身形，更須具備1部深入民心的代表作。（《與惡魔有約》劇照）

李鍾碩在《W－兩個世界》中飾演的漫畫主角姜哲，憑細膩哭戲奠定男神指標。（《W－兩個世界》劇照）

漫畫級神顏與現象級初戀：一線代表作奠定地位

TOP1：李鍾碩（又譯：李鐘奭）

李鍾碩身高186cm，隸屬經理人公司Ace Factory。其代表作《聽見你的聲音》講述擁有讀心術的少年與南韓國選律師聯手追兇；他飾演的朴修夏兼具脆弱少年感與守護決心，加上在《W－兩個世界》中飾演的漫畫主角姜哲，憑細膩哭戲奠定男神地位。最近他參演話題Disney+韓劇《再婚皇后》，飾演西王國王子「海因里」（後繼位為西國王），表面俏皮華麗實則深情果斷，在皇后娜菲爾遭逼婚離異時主動守護並迎娶對方。

李鍾碩代表作《聽見你的聲音》講述擁有讀心術的少年與南韓國選律師聯手追兇。（《聽見你的聲音》劇照）

李鍾碩在《W－兩個世界》中飾演的漫畫主角姜哲，憑細膩哭戲奠定男神地位。（《W－兩個世界》劇照）

李鍾碩參演話題Disney+韓劇《再婚皇后》，在劇中飾演西王國王子「海因里」。（《再婚皇后》劇照）

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TOP2：車銀優

車銀優身高183cm，隸屬Fantagio。憑藉《女神降臨》及《我的ID是江南美人》爆紅，他飾演高冷高材生李修豪及校草都炅錫，完美還原網漫男主角，成為漫畫改編劇代名詞。他入伍前拍攝的Netflix奇幻喜劇《超能路人甲》已於2026年5月上架，他打破高冷形象飾演空降公務員「李雲情」，意外獲得「念力」並暗中追查連環失蹤案。

車銀優在《女神降臨》飾演高冷高材生李修豪。（《女神降臨》劇照）

車銀優在《我的ID是江南美人》飾演校草都炅錫。（《我的ID是江南美人》劇照）

車銀優在Netflix奇幻喜劇《超能路人甲》中飾演空降公務員「李雲情」。（《超能路人甲》劇照）

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TOP3：邊佑錫（又譯：卞宇錫）

邊佑錫身高189cm，隸屬VARO娛樂。憑現象級劇集《背著善宰跑》爆紅，他飾演深情歌手柳善宰，憑「最萌差」與跨時空守候晉身國民初戀。他在2026年主演MBC《21世紀大君夫人》飾演「理安大君李莞」，與IU上演契約婚姻，不過劇集曾引發歷史爭議；更將主演Netflix真人版《我獨自升級》，挑戰逆襲成神的「成振宇」。

邊佑錫憑現象級劇集《背著善宰跑》爆紅，飾演深情歌手柳善宰。（《背著善宰跑》劇照）

邊佑錫在2026年主演MBC《21世紀大君夫人》飾演「理安大君李莞」，與IU上演契約婚姻。（《21世紀大君夫人》劇照）

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TOP4：南柱赫

南柱赫身高188cm，隸屬Management SOOP。代表作《二十五，二十一》刻畫金融風暴下年輕人的熱血追夢與遺憾愛戀，他演活從落難富二代蛻變為記者的白易辰，加上《舉重妖精金福珠》的陽光游泳健將鄭俊亨，清澈少年感令他成為青春劇經典。於2026年7月上線的退伍回歸作、Netflix奇幻古裝劇《鬼謎東宮》中，他化身穿梭陰陽兩界斬妖除魔的神秘屠鬼師，聯手宮女揭開深宮怨念。

南柱赫代表作《二十五，二十一》刻畫金融風暴下年輕人的熱血追夢與遺憾愛戀。（《二十五，二十一》劇照）

南柱赫在《舉重妖精金福珠》飾演陽光游泳健將鄭俊亨。（《舉重妖精金福珠》劇照）

南柱赫在Netflix奇幻古裝劇《鬼謎東宮》中，化身穿梭陰陽兩界斬妖除魔的神秘屠鬼師。（《鬼謎東宮》劇照）

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總裁魅力與深情男主：浪漫劇收視保證

TOP5：宋江

186cm，隸屬Namoo Actors。代表作《無法抗拒的他》飾演風流壞男人「蝴蝶男」朴宰彥，其後在《與惡魔有約》飾演失去能力的惡魔鄭九元，憑太平洋寬肩與危險荷爾蒙圈粉無數。他在2026年8月底開播的退伍後首作《四手聯彈，兩首奏鳴曲》中飾演冷靜克制的鋼琴天才「姜飛悟」，演繹跨越10年的音樂競爭與暗黑復仇。

宋江在《無法抗拒的他》飾演風流壞男人「蝴蝶男」朴宰彥。（《無法抗拒的他》劇照）

宋江在《與惡魔有約》化身失去能力的惡魔鄭九元，憑太平洋寬肩與危險荷爾蒙圈粉無數。（《與惡魔有約》劇照）

宋江在《四手聯彈，兩首奏鳴曲》中飾演冷靜克制的鋼琴天才「姜飛悟」。（《四手聯彈》劇照）

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TOP6：朴敘俊

185cm，隸屬Awesome ENT。代表作《金秘書為何那樣》講述自戀集團副會長全力挽留辭職秘書的浪漫喜劇，他演活傲嬌總裁李英俊，其後在《梨泰院Class》化身熱血創業青年朴世路，剛柔並濟令他穩坐一線男神。2025年末播出的JTBC愛情劇《等待京道》中，飾演與舊情人重逢的「京道」，雖然劇集收視未如理想，但其深情演繹與虐心哭戲仍在網上掀起熱議。

朴敘俊在《金秘書為何那樣》飾演傲嬌總裁李英俊。（《金秘書為何那樣》劇照）

朴敘俊在《梨泰院Class》化身熱血創業青年朴世路。（《梨泰院Class》劇照）

朴敘俊在《等待京道》中，飾演與舊情人重逢的「京道」。（《等待京道》劇照）

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TOP7：李敏鎬

187cm，隸屬MYM娛樂。代表作《繼承者們》以韓國上流社會高中為背景，講述財閥繼承人與貧窮女孩的愛情抗爭，他飾演深情繼承者金嘆，憑貴族氣場與修長腿部比例掀起全亞洲韓流狂潮。近年他主攻大銀幕，繼奇幻巨製《全知讀者視角》後，在2026年9月上映的新片《暗殺者（們）》中飾演追查1974年第一夫人被狙擊事件真相的記者，電影票房高企的同時引發南韓社會與影壇對歷史改編的熱烈討論。

李敏鎬在《繼承者們》飾演深情繼承者金嘆。（《繼承者們》劇照）

李敏鎬在《暗殺者（們）》中化身追查1974年第一夫人被狙擊事件真相的記者。（《暗殺者（們）》宣傳海報）

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TOP8：安孝燮

188cm，隸屬自創公司The Present Company。代表作《社內相親》講述職員代替閨蜜相親卻遇上公司社長的高甜浪漫故事，他演活外冷內熱的總裁姜泰武，低沉磁性聲線與西裝造型成為職場劇經典。2026年春季Netflix《秒殺愛情》中，他睽違4年回歸愛情喜劇，飾演身兼3職的完美主義農夫「李馬修」，與失眠購物專家在鄉村慢節奏中互相療癒。

安孝燮在《社內相親》飾演外冷內熱的總裁姜泰武。（《社內相親》劇照）

安孝燮在《秒殺愛情》中，睽違4年回歸愛情喜劇，飾演身兼3職的完美主義農夫「李馬修」。（《秒殺愛情》劇照）

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治癒系與百變演技派：破格轉型之選

TOP9：池昌旭

182cm，隸屬Spring Company。代表作《Healer》講述神秘黑市跑腿暗中守護熱血記者的懸疑愛情，他飾演身手敏捷的徐正厚，大受歡迎。他在2026年9月上線的Netflix19禁古裝大作《挑情醜聞》中大膽破格，飾演朝鮮情場浪子「趙元」，不過其大尺度裸露演出及早前的稅務風波曾一度引發網民熱議及「脫粉潮」（粉絲流失潮）。

池昌旭在《Healer》飾演身手敏捷的徐正厚。（《Healer》宣傳海報）

池昌旭在《挑情醜聞》飾演朝鮮情場浪子「趙元」。（《挑情醜聞》劇照）

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TOP10：李濬榮

185cm，隸屬BILLIONS。他在《苦盡柑來遇見你》演活女主角的純情喊包初戀朴英凡賺盡熱淚，轉頭在《弱美男英雄Class 2》化身冷酷校園惡霸金成帝，極端正邪反差成功躋身公認實力派男神。他在最新力作《四手聯彈，兩首奏鳴曲》中飾演天才鋼琴家「崔正曜」，以假失憶真復仇的破格演出與宋江大鬥演技。

李濬榮在《苦盡柑來遇見你》飾演女主角的純情喊包初戀朴英凡賺盡熱淚。（《苦盡柑來遇見你》劇照）

李濬榮在《弱美男英雄Class 2》化身冷酷校園惡霸金成帝。（《弱美男英雄Class 2》劇照）

李濬榮在最新力作《四手聯彈，兩首奏鳴曲》中飾演天才鋼琴家「崔正曜」，以假失憶真復仇的破格演出與宋江大鬥演技。（《四手聯彈》劇照）

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