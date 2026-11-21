Disney+韓劇《再婚皇后》於11月18日上架第7、8集，劇情迎來重大轉折。東大帝國皇帝索本修密謀廢后之際，一直守護皇后娜菲爾（申敏兒飾）的西王國王子海因里（李鍾碩 飾）突接兄長威登三世（李浚赫特別出演）病危急報回國，並在兄長臨終託付下繼任國王。李鍾碩在兄長懷中無聲垂淚的演技，獲網民大讚「畫面氣氛滿分滿分」、「看得心疼」，角色亦由昔日偷看心上人的王子，一夜蛻變為肩負王權的一國之君。



Disney+韓劇《再婚皇后》於11月18日上架第7、8集，劇情迎來重大轉折。（IG@acefactory.official）

海因里（李鍾碩飾），突接兄長威登三世（李浚赫特別出演）病危急報趕返國內，並在兄長臨終託付下繼任國王。（IG@acefactory.official）

皇室暗湧加劇 王子突接兄長病危急報

《再婚皇后》改編自同名網漫，講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒 飾）遭皇帝索本修（朱智勛 飾）背叛，在丈夫偏袒情婦菈絲塔（李世榮 飾）並籌劃離婚換后期間，與西王國王子海因里漸生情愫的故事。

Disney+年度重金打造的韓國原創劇集《再婚皇后》改編自同名網漫。（IG@disneypluskr）

《再婚皇后》講述東大帝國皇后娜菲爾（申敏兒飾）遭皇帝索本修（朱智勛飾）背叛，在丈夫偏袒情婦菈絲塔（李世榮飾）並籌劃離婚換后期間，與西王國王子海因里漸生情愫的故事。（IG@disneypluskr）

李浚赫於第7、8集客串身染重病的西王國國王威登三世，與飾演皇嫂克莉絲塔的姜漢娜同場演出。海因里與娜菲爾傾訴心事時，突接兄長病危消息趕返西王國；威登三世臨終前傳位予弟弟，並囑託他迎娶曾為彼此初戀的克莉絲塔，隨即病逝。

李浚赫於《再婚皇后》第7、8集客串身染重病的西王國國王威登三世。（IG@acefactory.official）

威登三世臨終前傳位予弟弟海因里。（IG@acefactory.official）

威登三世臨終前囑託海因里迎娶曾為彼此初戀的克莉絲塔。（IG@acefactory.official）

摒棄嚎啕大哭 無聲垂淚演技獲讚滿分

面對兄長在懷中離世，海因里並未歇斯底里痛哭，而是展現克制深沉的情緒層次，引發網民熱議。有網民在劇評中直言第8集「畫風突然沉了下來」，盛讚李鍾碩垂淚一幕「畫面氣氛我給滿分」，形容他「不是嚎啕大哭，是眼淚無聲地滑下來，眼神裡有悲傷、有茫然、有不得不扛起重任的沉重」，更坦言「種種情感與重擔一湧而上，我確實心疼了」。

不是嚎啕大哭，是眼淚無聲地滑下來，眼神裡有悲傷、有茫然、有不得不扛起重任的沉重。 網民留言

面對兄長在懷中離世，海因里並未歇斯底里痛哭。（IG@acefactory.official）

面對兄長在懷中離世，海因里展現克制深沉的情緒層次。（《再婚皇后》劇照）

有網民盛讚李鍾碩垂淚一幕「畫面氣氛滿分我給滿分」。（《再婚皇后》劇照）

告別偷看歲月 結局前夕迎王權考驗

這場哭戲之所以觸動觀眾，全因與前集形成強烈反差。劇迷指出，第7集開場海因里化身金色巨鳥被娜菲爾抱著時，上一秒仍處於戰鬥防備，下一秒便變回乖巧溫順，退下後甚至「鬼鬼祟祟地回來開門偷看」，前後反差令網民笑言「反覆重看了5遍」；然而僅隔1集，失去兄長庇蔭的他已不再是能偷看心上人的王子，而是必須擔起王的責任。全劇共10集，Disney+於11月3日正式上架首批4集，隨後每週三下午固定更新2集，於11月25日迎來大結局，海因里如何在王權與感情之間抉擇，令劇迷直呼「等不及看大結局」。

海因里化身金色巨鳥被娜菲爾抱著時，上1秒仍處於戰鬥防備，下1秒便變回乖巧溫順。（《再婚皇后》劇照）

失去兄長庇蔭的海因里已不再是能偷看心上人的王子，而是必須擔起王的責任。（IG@acefactory.official）

失去兄長庇蔭的海因里不能再化身小鳥偷看心上人。（《再婚皇后》劇照）