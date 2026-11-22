內地古裝傳奇劇《兩京十五日》近日在央視八套、愛奇藝與Netflix同步開播，講述明朝太子「朱瞻基」（成毅飾）遭暗殺後沿京杭大運河十五日生死逃亡的故事，首播熱度迅速攀升。飾演落難太子的男主角成毅再度成為影視圈焦點，從早年跑龍套近十年、憑仙俠劇《琉璃》與武俠劇《蓮花樓》躋身人氣男星，到如今克服畏高症親身上陣拍攝泥潭與深水高危戲份，以下5個重點帶你全面認識這位古裝劇男神。



內地古裝傳奇劇《兩京十五日》於央視八套、愛奇藝與Netflix同步開播。（微博@兩京十五日官微）

成毅再度成為影視圈焦點，從早年跑龍套近十年，到如今克服畏高症親身上陣拍攝泥潭與深水高危戲份。（微博@成毅工作室）

1.默默磨練近十年出頭 憑《兩京十五日》首登Netflix

1990年5月17日出生於湖南懷化的成毅，畢業於中央戲劇學院表演系，早年曾在《唐宮美人天下》、《青雲志》等多部劇集演配角磨練近十年，直至30歲才迎來事業轉捩點。

1990年5月17日出生於湖南懷化的成毅，畢業於中央戲劇學院表演系，早年曾在《青雲志》等多部劇集演配角磨練近十年，直至30歲才迎來事業轉捩點。（《青雲志》宣傳海報）

近日他主演的歷史傳奇劇《兩京十五日》於11月20日開播，首度登陸Netflix全球同步上架，在串流平台掀起追看熱潮。不少海外新劇迷翻查其履歷後紛紛感慨「原來他在娛樂圈默默熬了十年才出頭」。

近日他主演的歷史傳奇劇《兩京十五日》於11月20日開播，首度登陸Netflix全球同步上架，在串流平台掀起追看熱潮。（微博@兩京十五日官微）

2.「美強慘」戲路代表 憑《琉璃》細膩哭戲與吐血場面爆紅

2020年，成毅在古裝仙俠劇《琉璃》中飾演癡情十生十世的「禹司鳳」，將角色的隱忍、脆弱與深情演繹得絲絲入扣，劇集更在豆瓣（內地影視評分平台）吸引近58萬人打分。他把每一次受傷吐血與眼神掙扎都演得極具層次，令「破碎感男主」成為其標誌性戲路，更登頂微博「美強慘」（外貌出眾、實力強大但遭遇悲慘）榜首。大批觀眾至今仍對該劇念念不忘，在討論區留言激讚：「成毅吐血的戲份從不顯得誇張，反而讓人看得揪心不已。」

2020年，成毅在古裝仙俠劇《琉璃》中飾演癡情十生十世的「禹司鳳」，將角色的隱忍、脆弱與深情演繹得絲絲入扣。（《琉璃》劇照）

2020年，成毅在古裝仙俠劇《琉璃》中飾演癡情十生十世的「禹司鳳」，將角色的隱忍、脆弱與深情演繹得絲絲入扣。（《琉璃》劇照）

成毅把每一次受傷吐血與眼神掙扎都演得極具層次，令「破碎感男主」成為其標誌性戲路。（《琉璃》劇照）

大批觀眾至今仍對《琉璃》念念不忘。（《琉璃》劇照）

成毅吐血的戲份從不顯得誇張，反而讓人看得揪心不已。 網民留言

3.《蓮花樓》行雲流水武打戲 打破外界對人氣小生偏見

成毅並未停留在仙俠舒適區，他於2023年主演懸疑武俠劇《蓮花樓》，一人分飾昔日天下第一「李相夷」與隱退神醫「李蓮花」。劇中一段紅綢劍舞與竹林舞劍打戲不靠過度特效、招式乾淨俐落，徹底打破外界對人氣小生只靠慢鏡頭與替身的偏見，帶動劇集口碑與評分雙雙逆襲。

成毅於2023年主演懸疑武俠劇《蓮花樓》，一人分飾昔日天下第一「李相夷」與隱退神醫「李蓮花」。（《蓮花樓》宣傳海報）

成毅在劇中一段紅綢劍舞與竹林舞劍打戲不靠過度特效、招式乾淨俐落，徹底打破外界對流量男星只靠慢鏡頭與替身的偏見。（《蓮花樓》宣傳海報）

有資深武俠迷在社交平台直言「近年難得見到打戲這麼有美感的年輕演員，身段與力道十足」，亦有人評價「他把李蓮花那種看破紅塵的通透演活了，是值得反覆重溫的代表作」。

成毅並未停留在仙俠舒適區。（《蓮花樓》劇照）

他把李蓮花那種看破紅塵的通透演活了，是值得反覆重溫的代表作。 網民對於成毅《蓮花樓》演技留言

4.患有畏高症仍拒用替身 泥潭搏鬥與3米深水戲親身上陣

戲外患有明顯畏高症的成毅，拍起動作戲卻向來拼命。拍攝《兩京十五日》期間，無論是屋頂高空凌空翻轉的「白龍掛」經典一幕，還是泥潭搏鬥與水牢戲份，他全部拒絕使用替身。他在泥漿戲中主動要求往手臂和脖頸塗滿泥巴，即使泥水灼眼仍堅持拍完鏡頭；在3米深水拍攝時亦親自完成憋氣掙扎與登岸連貫動作，直到導演喊停才出戲。網民看畢花絮紛紛留言力撐「現在很多小生連騎馬都用假馬，他連泥漿入眼都硬撐拍完，實在太敬業」。

他連泥漿入眼都硬撐拍完，實在太敬業。 網民留言

成毅在泥漿戲中主動要求往手臂和脖頸塗滿泥巴，即使泥水灼眼仍堅持拍完鏡頭。（網上影片截圖）

成毅在3米深水拍攝時亦親自完成憋氣掙扎與登岸連貫動作，直到導演喊停才出戲。（網上影片截圖）

戲外患有明顯畏高症的成毅，拍起動作戲卻向來拼命。（網上影片截圖）

5.洗盡仙氣轉戰歷史正劇 攜林更新詮釋落難太子

在《兩京十五日》中，成毅主動洗盡過往仙氣濾鏡，在《大明王朝1566》導演張黎鏡頭下演繹明朝皇儲朱瞻基。劇情講述太子在南京遭遇寶船爆炸暗殺後，必須在15日內沿京杭大運河狂奔兩千多里趕回北京保住皇位，沿途與林更新飾演的市井無賴小捕快「吳定緣」組成逃亡搭檔，兩人一莊一諧火花十足。針對這次轉型嘗試，有觀眾在討論區精準點評「從雲端上神落入凡間泥潭，能看出他想用正劇證明實力的野心」。

在《兩京十五日》中，成毅主動洗盡過往仙氣濾鏡，在《大明王朝1566》導演張黎鏡頭下演繹明朝皇儲朱瞻基。（微博@兩京十五日官微）