由裴賢聖、車強玧（又譯車康潤）及朴允浩主演的韓國TVING原創犯罪驚悚劇《代考風暴》（又譯：《代考生》，The Substitute）於周一（11月23日）正式開播。劇集講述江南名校貧苦資優生遭富家同學脅迫替考韓國大學修學能力考試（俗稱「修能」，相當於香港DSE），題材更與韓國近期連串考場作弊風波互相呼應，隨即引起劇迷關注。



由裴賢聖、車強玧及朴允浩主演的韓國TVING原創犯罪驚悚劇《代考風暴》（The Substitute）於周一（11月23日）正式開播。（IG@tving.official）

《代考風暴》劇情大綱

故事設定於首爾江南區名門私立「正慶高中」，家境貧困的特別獎學金生姜建泰（車強玧飾）成績穩居全校第一，渴望透過入讀頂尖大學擺脫貧窮，卻因過往一個無法回頭的選擇被握住把柄。表面完美的富家子弟南宰燁（裴賢聖飾），因偏離父親預設的人生軌道而對姜建泰心生嫉妒，遂以保守秘密為條件，脅迫對方在大學入學試中替自己代考。此舉令姜建泰與唯一好友周熙東（朴允浩飾）之間出現裂痕，周熙東更一度揚言舉報兩人。

隨著現金、血跡與神秘墜落等危機接連出現，姜建泰說出「這次輪到你了」，預示「反向交易」展開，令一場單日考試演變成失控的犯罪風暴。

家境貧困的特別獎學金生姜建泰（車強玧飾）成績穩居全校第一，渴望透過入讀頂尖大學擺脫貧窮。（IG@tving.official）

家境貧困的特別獎學金生姜建泰（車強玧飾）成績穩居全校第一，渴望透過入讀頂尖大學擺脫貧窮。（IG@tving.official）

表面完美的富家子弟南宰燁（裴賢聖飾），因偏離父親預設的人生軌道而對姜建泰心生嫉妒。（IG@tving.official）

南宰燁（裴賢聖飾）脅迫姜建泰（車強玧飾）在大學入學試中替自己代考，令姜建泰與唯一好友周熙東（朴允浩飾）之間出現裂痕。（IG@tving.official）

《代考風暴》追劇時間表

《代考風暴》共10集，已於韓國串流平台TVING獨家上線，海外地區由HBO Max同步播出，逢星期一更新2集。

《代考風暴》共10集，已於韓國串流平台TVING獨家上線，海外地區由HBO Max同步播出，逢星期一更新2集。（IG@tving.official）

《代考風暴》演員陣容及角色介紹

裴賢聖飾南宰燁

出身富裕家庭的模範生，外形出眾、成績優異，被形容為「各方面都完美的全能型資優生」，但這只是他刻意維持的假象。父親南東植對他管教嚴苛，他一旦偏離父親安排的人生規劃，內在壓力便逐漸爆發，最終以姜建泰的秘密作為籌碼提出代考交易。裴賢聖過往多演溫柔大男孩，今次反其道而行，演繹外表從容、內裡逐步崩裂的複雜角色。

南宰燁出身富裕家庭的模範生，外形出眾、成績優異，被形容為「各方面都完美的全能型資優生」。（IG@tving.official）

父親南東植對南宰燁管教嚴苛，南宰燁一旦偏離父親安排的人生規劃，內在壓力便逐漸爆發，最終以姜建泰的秘密作為籌碼提出代考交易。（IG@tving.official）

車強玧飾姜建泰

全劇核心人物，來自低收入家庭，憑特別獎學金入讀富家子弟雲集的正慶高中，成績穩居全校第一。對他而言，大學入學試不是「考入哪所大學」，而是一張不能輸的人生門票，當南宰燁抓住其把柄，他明知代考違法仍難以拒絕，被一步步拖進深淵。

姜建泰是全劇核心人物，來自低收入家庭，憑特別獎學金入讀富家子弟雲集的正慶高中，成績穩居全校第一。（IG@tving.official）

對姜建泰而言，大學入學試不是「考入哪所大學」，而是一張不能輸的人生門票。（IG@tving.official）

朴允浩飾周熙東

姜建泰唯一的朋友，一直仰慕對方並視之為榜樣，亦以自己是唯一知道姜建泰心事的人而自豪。南宰燁介入後，三人關係逐漸失衡，他在友情、利益與真相之間被迫作出取捨，更曾揚言舉報代考行為，是推動局勢失控的關鍵變數。

周熙東是姜建泰唯一的朋友，一直仰慕對方並視之為榜樣，亦以自己是唯一知道姜建泰心事的人而自豪。（IG@tving.official）